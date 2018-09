Sikret Arendal-poeng på overtid

ARENDAL: Arendal Fotball har ikke tapt en fotballkamp siden St.Hansaften, men mandag kveld holdt det hardt. Da Stian Michalsen headet inn 3-3 etter 93 minutters spill, sørget han for Arendals syvende strake kamp uten tap.

Det var likevel en litt skuffet stemning i garderoben etter kampen. Alle visste at tre poeng hadde vært uhyre verdifullt for å sikre spenning utover høsten. Samtidig var det verdt mye mer enn bare ett poeng å kjempe inn overtidsutligningen - fordi det bekreftet at disse guttene har en ting felles: De gir aldri opp!

God prestasjon

- Etter min mening er Vålerenga 2 det beste laget vi har møtt etter at jeg kom til klubben. Og de har spillere med Eliteserie-kvalitet som scorer målene for dem. To fantastiske langskudd, pluss et mål som vi på mange måter gir bort. Men det er veldig bra at vi selv scorer tre mål. Med slike prestasjoner fremover kommer vi til å ta mange poeng i løpet av høsten, sier Arendal-trener Steinar Pedersen.

Det var Arendal som startet kampen best og det var helt fortjent da Fabian Stensrud Ness ga Arendal ledelsen etter et snaut kvarters spill. Spissen ble spilt nydelig alene gjennom - og var iskald alene med VIF-keeper Kristoffer-August Sundquist Klaesson.

Litt ut av det blå utlignet VIF 2 til 1-1 på et meget velplassert skudd fra Aron Dønnum. Vålerenga-rekruttene hadde ikke skapt én stor målsjanse før Aron Dønnum klinket til fra 17-18 meter etter en halvtimes spill. Spilleren, som i vårsesongen var utlånt til Ham Kam og som senest søndag var i aksjon for i Eliteserien mot LSK, viste hvorfor VIF-ledelsen har så store forventninger til ham da han leverte kanonen etter en drøy halvtime.

Fabian i form

Men Fabian Stensrud Ness var definitivt ikke ferdig for dagen og han satte inn 2-1 på en corner bare fem minutter før pause. Dermed kunne Arendal gå i garderoben med ledelse og et håp om å klatre opp på tredjeplass på tabellen etter kampen.

Men VIF 2 ville det annerledes. 69 minutter ut i kampen ladet et annet VIF-talent kanonen og plasserte ballen i krysset fra langt hold. På stillingen 2-2 fikk det unge Vålerenga-laget ny inspirasjon og mange fryktet at kampen ble avgjort da Felix Horn Myhre viste hvorfor han har blitt en snakkis i Eliteserien denne sesongen. Han utnyttet fomling i Arendal-forsvaret og ga bortelaget ledelsen 2-3.

Det var også stillingen helt til 93 minutter var spilt. Da fikk Arendal to cornere på rappen og hjemmelaget satset alt fremover. Til og med keeper Grzegorz Flasza var med oppe i motstanderens 16-meter på corneren, men det var nysigneringen Stian Michalsen som var sist på scoringen som ga Arendal 3-3. Det reddet poenget - og Arendals rekke av kamper uten tap.