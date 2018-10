Randesund kjempet seg til nasjonal eliteserie

KRISTIANSAND: Randesund G18 kvalifiserte seg på hjemmebane i Sukkevannshallen i helga, med Stavanger, Sarpsborg og Viking på gjestelista.

– Vi håper det kan motivere guttene til å trene mer og bedre, og komme opp på et høyere nivå. Lerøy er viktig i deres sportslige utvikling og en gulrot ved at man får matching mot gode lag i egen aldersgruppe, sier trener Kjetil Tveit ,som har sittet ved roret alle gangene. Han er imponert over hvordan laget klarte å bite fra seg i en tøff pulje.

Fakta: Lerøyserien Lerøyserien er en landsdekkende eliteserie i håndball for jenter og gutter 18 år. Serien er denne sesongen utvidet fra 16 til 24 lag i hver klasse. Etter kvaliken arrangeres seriespillet over fire hovedrunder, der siste runde er felles i Drammen. De fire best plasserte lagene etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill. Datoer for hovedrundene: Runde 1: 10.-11.11.2018 Runde 2: 08.-09.12.2018 Runde 3: 02.-03.02.2019 Runde 4: fellesrunde i Drammen 01.-03.03.2019

Inger M. Witteveen

Siden Lerøy-laget er et samarbeidslag mellom Randesund, AK-28 og KIF, inngår KIF-trener Robin Rosander Haugsgjerd i trenerteamet. Haugsgjerd har både en første- og andreplass i den prestigetunge serien fra tiden som Nærbø-trener. Kaptein på Lerøy-laget Andreas Dahl Nordvang (18) var også fornøyd med innsatsen.

– Det er tøff konkurranse og et nåløye å komme gjennom. Men det aller beste er gjengen. Alle turene og alt det sosiale, det er det beste, sier han.

Avgjorde allerede lørdag

Stavanger var første motstander. Etter en litt svak førsteomgang, våknet sørlendingene og vant komfortabelt 23-17. Da det også ble seier over Sarpsborg, 20-17, var Lerøy-deltakelsen sikret allerede lørdag. Søndagens kamp mot Viking HK ble derfor mest et pliktløp, og endte 15-22 i bortelagets favør. Viking ble puljevinner, med Randesund som nummer to.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen!

Randesund viste at de har mange raske ben. Det er gutter som er godt trent og holder høyt tempo. Og det er mange gode skuddarmer. Bakspiller Simon Tobias Strand og venstrekant Eric Nicolay Skonhoft Jensen ble kvalikens toppscorere for hjemmelaget med 12 mål hver.

Og igjen, som i alle de tre foregående sesonger, blir Randesund eneste guttelag fra Agder, siden ØIF Arendal er ute av dansen. Av lokale jentelag er Våg og Randesund videre.

Mange foreldre i sving

En Lerøy-deltakelse kan koste opp mot 300 000 kroner for et lag, noe som innebærer en betydelig dugnadsinnsats. Også arrangementer som kvalikrunde og hjemmerunde er foreldrebasert.

– Dugnadsinnsatsen utgjør en god del timer. Men så lenge foreldrene liker å være med i miljøet så er det arrangere bare en fryd, sier turneringsansvarlig Håvard Nordvang, som også er foreldrekontakt.

Han synes det er spesielt moro at det kom så mange tilskuere. Nå drømmer han om å gjenskape stemning med en hjemmerunde når eliteturneringen kastes i gang.

Lill Skoglund, Hilde Wallerud Schønberg og Marianne Pedersen var blant dugnadsgjengen som var i sving. For spillere skulle ha mat og det var en jevn strøm av sultne og tørste besøkende. Det var ikke bare pølser, vafler og kaker på menyen, men også en sunn linje både i kiosken og garderoben.

– Vi prøver å kjøre på med frukt, bedyrer håndballmammaene.

I speakerbua var det også full aktivitet.

– Dette er en oppgave vi tar seriøst, for dette er høydepunktet for guttene. Vi liker å kalle oss kampens toastmastere, humret Svein Erik Jensen som delte mikrofon med Harald E. Karlsen.

Sammen sørget de for informasjon om målscorere, statistikk, musikk og stemning.

– Må sette grenser

Charlotte Husomanović (23) og Carina Pettersen (24) dømte fire av helgas kamper i Sukkevannshallen, mens Arne Mikael Kristiansen og Ivar Hagen dømte to.

– Det er mye krutt i disse guttene, så det er viktig å sette grenser, slik at det er vi som styrer kampen og ikke omvendt, sier Husomanović, som forteller at det kan bli mye adrenalin, testosteron og trøkk i G18-kamper.

Også makker Pettersen var fornøyd med hvordan de løste oppgavene på banen.

– Det er alltid situasjoner som kan diskuteres. Men jeg synes vi dømte stabilt godt, leder kampen fint og hadde guttene på lag, sier hun.

Jentene mener de ofte må jobbe litt mer enn sine mannlige kolleger for å sette seg i respekt.

– Men vi opplever at så fort de ser at vi har god fysisk form, god regelkunnskap og kampleder-egenskaper, fokuserer de ikke så mye på om det er en kvinne som dømmer, mener Husomanović og håper de kan være gode rollemodeller.