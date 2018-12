Albbos med tredje strake turneringsseier

KRISTIANSAND: Tar man med lagets tredjeplass i NM kan Albbos si seg strålende fornøyd med høstens resultater.

Det var på forhånd knyttet litt usikkerhet om NM-lagene hadde gnist nok igjen til en tøff turnering så kort tid etter dette mesterskapet. Men Albbos, Lund Futsal og Volvo240 var alle på hugget fra første kamp og alle tre nådde minst semifinale i helgens turnering.

Det var også duket for sesongens første turnering for den gamle storheten Laksekongan. De har ikke spilt turnering på lenge og det var knyttet en viss spenning til comebacket. Kunne de utfordre Albbos om turneringsseieren? Det lugget imidlertid litt i puljespillet for Laksekongan og sluttspillplassen hang i en tynn tråd. Med knappest mulig margin ble semifinaleplassen sikret på innbyrdes oppgjør i siste kamp i puljespillet. Dermed var det duket for storoppgjør i semifinalen mellom Albbos og Laksekongan. Der viste det seg at Laksekongan har et stykke igjen til gammel styrke, Albbos vant relativt komfortabelt 3-0 og var klar for finale.

I den andre semifinalen var det klart for et storoppgjør mellom NM-lagene Volvo240 og Lund Futsal. Volvo240 har vært i finale flere ganger i høst, mens Lund Futsal ikke har klart å vise det nivået som gav dem NM-gull forrige sesong. Anført av en opplagt Mathias Madsen var det Lund Futsal som denne gangen trakk det lengste strået og beseiret Volvo240 med 1-0.

I finalen tok Albbos initiativet anført av Simen Lirio og Emir Hopovac. Med det var en annen spiller som skulle sette sitt preg på kampen, unge Altin Ujkani scoret hattrick på få minutter og sikret at Allbos hadde kontroll på kampen. Lund Futsal viste igjen litt av gammel styrke og gav Allbos god kamp. To scoringer holdt imidlertid ikke og Allbos kunne feire nok en turneringsseier med 5-2 som finaleresultat.

I sofaligaen var det en blanding av gamle og nye lag som deltok. Det var imidlertid en nykommer som dro i land turneringsseieren. En fin gjeng med unge gutter deltok for første gang i en slik turnering under navnet Kryddergutta. De klarte å spille seg fram til finale og der satte de mer meritterte FK Kvest på plass med seier 1-0.