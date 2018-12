Grasrotprisvinner gikk fra sju til 80 ungdommer på to år

Hvert år deler Norges Idrettsforbund og Norsk Tipping ut Grasrotprisen til et idrettslag som gjør noe ekstraordinært for å bevare og rekruttere ungdommer i idretten. Junioravdelingen i Kristiansand Golfklubb (KGK) gikk av med prisen i 2018 og er en verdig vinner.

– Vi ønsker å gi ungdommen en god ungdomstid. Her skal de få utvikle seg som ungdommer, uavhengig av golfhandicap og ambisjoner. Noen ønsker å være her på grunn av det sosiale, andre ønsker å bli gode. Om vi bare hadde satset på de gode, hadde vi stått igjen med noen få ungdommer, sier Harald Haraldsen, en av foreldrene som er med i ledertrenerteamet.

Samhandling i praksis

For to år siden bestod junioravdelingen i KGK av syv spillere. Det var rett og slett få barn og unge som spilte golf. En engasjert foreldregjeng ønsket å bidra, og begynte med sine egne barn. Klubben på sin side var positive, og ga dem spillerom. Styret stilte seg også bak satsningen, og var ekstremt positive. Og kanskje det aller viktigste; barna selv var positive. Slik begynte ballen å rulle for den inkluderende klubben.

- Å ha samhandling mellom flere ledd har vært helt avgjørende for oss. Vi har ikke gjort så mye ekstraordinært, vi har ikke kjøpt oss til suksess. Det handler om engasjement fra styret, klubben og administrasjonen, engasjerte voksne, engasjerte utøvere og ikke minst øvrige medlemmer i klubben som er positive til juniorarbeid. Vi er også heldige som har alt i fra handyman, designer, tidligere golf-pro og reiseoperatør i trenergruppen. Da kan vi oppnå mye sammen. Det viktigste er likevel å se de unge, forklarer Haraldsen.

Miljøbyggende tiltak

Samhandlingen har skapt en stolthet i klubben. Miljøet strekker seg langt utenfor Kristiansand. «Klubben har klart å skape et godt miljø på Sørlandet, ungdom fra hele Stor Kristiansand, Vennesla og Lillesand kommer for å være med», heter det i juryens begrunnelse.

- Klubben har vært rause, og lagt til rette for at vi kunne lage egne sponsorpakker til junioravdelingen. Det gjorde at vi kunne kjøpe våre egne klubbgensere, tilby flere treninger, bygge gode rammevilkår og skape samhold. Når vi drar på tur, så drar vi sammen. De voksne gjør ting sammen med ungdommene, byr på seg selv, og legger merke til ungdommen. Det setter de pris på. Det aller fineste er å se at de unge heier på hverandre, og unner hverandre suksess, sier Haraldsen.

Bygger stein for stein

Junioravdelingen i KGK har hele tiden tenkt langsiktig. De ønsker å bygge et godt fundament som fungerer i lang tid, og har en fantastisk juniorleder i Helge Pettersen.

– Vi vet at de yngre barna ser opp til de eldre, og det er viktig i et juniorarbeid å ha alle aldre representert. Det går hånd i hånd. De eldste juniorene får oppgaver, trekkes inn i trenerteamet og tilbud om trener 1 kurs om de er klare. Ved å tørre å gi de eldste ansvar, så blir de sett, og de blir gode rollemodeller for de yngre spillerne. Vi synliggjør ungdommen, og de blir også gode ambassadører for klubben. Vi bruker ikke penger på annonsering, våre nye medlemmer kommer av seg selv, sier Haraldsen.

Ungdommene ønsker mer aktivitet

– Ungdommen er kjempebegeistra og lurer på hvor mye de kan trene. De stiller opp på alt! Da vi ga dem muligheten til å trene gratis fra kl. 08-10 på lørdager og søndager, hadde vi 10 ungdommer fra 10-20 år som frivillig sto opp og deltok på treningene. Det sier sitt, sier Haraldsen.

Klubben har også et aktivitetstilbud på vinteren, og har planer om å gjennomføre «supermandager». Disse vil inneholde en blanding av faglig, sportslig og sosialt.