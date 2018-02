Topptraver i trening til Eriksen

GRIMSTAD: 23 år gamle Johan Kringeland Eriksen leverte en sterk førstesesong som egen trener i 2017 med 16 seiere til stallhestene og nesten en halv million kroner innkjørt. 2018 har blitt innledet i samme stil, og i helgen krydret han fremgangene med V75-seier på Forus.

Nå har den dyktige treneren fått inn en særdeles spennende hest på sin treningsliste. Jørn Amundsen fra Risør har fra tidligere både Got You B.R. og Puce Tanic E. i trening hos Kringeland Eriksen, mandag kom topphoppa Escada B.R. inn på 23-åringens treningsliste.

- Escada B.R. har blitt operert i en framkode, men prognosene er gode. Nå venter seks-åtte uker med rekonvalesens og rolig trening før vi kan sette henne inn i et normalt treningsopplegg. Veterinær Ole Einar Sem, som har operert hoppa, mener hun kan være startklar igjen om fire måneder, forteller Kringeland Eriksen.

Det betyr at sørlandstreneren kan ha et svært spennende kort på hånden fremover. Escada B.R. tilhørte den absolutte kulltoppen blant hoppene i sin årgang, og har tjent over 700.000 kroner. Som 4-åring vant den toppstammede dama blant annet Haukås-løpet og Nils Brekkes pokalløp, samt hentet seg en andreplass i hoppeavdelingen til Jarlsberg Grand Prix. Eier Jørn Amundsen brukte ikke lang tid på å bestemme seg for at gullhoppa skulle komme i trening til trenertalentet.

- Johan er en sympatisk person, og ikke minst veldig god til å kommunisere. Han har mange fine mennesker i jobb, og er en av de virkelig fremadstormende trenerne i Norge. I tillegg har han en veldig god nettside som mange burde ta en titt på, roser Risør-mannen.

Skulle ikke Escada B.R. komme tilbake til sitt toppnivå som løpshest, venter en særdeles spennende karriere i avlsboksen for den toppstammede hoppa.

- Planen i vinter var jo egentlig å sende henne til Frankrike for løp og deretter bedekking. Nå tålte hun ikke den tøffe treningsbelastningen slik konkurranse krever, og står hun ikke helsemessig for treningen som må til etter operasjonen nå skal hun få slippe. Da har jeg en veldig interessant avlshoppe for fremtiden, påpeker Jørn Amundsen.