Kjapp kantspiller til Vindbjart

VENNESLA: Med Kee kan vi garantere at det går unna i svingene. Etter hvert som Kee får VFK fotballen/spillestilen «under huden», er vi sikker på at de svært så kvikke bevegelsene, blir enda kvikkere. Og da kan det virkelig bli «krydder» av dette. Foruten å være en spiller med sportslige kvaliteter som vi mener passer bra i VFK, er dette en godgutt av de sjeldne. «Ein harli gao gromgud», som vi sier på bygda. Bare å se på bildet over, så skjønner dere hva jeg mener. Rett og slett en snill gutt!

Fullt navn: Kee Doh Htoo Deeku

Fødselsdato: 18. juni 1997

Tidligere klubber: Tvedestrand, Grane Arendal, Pors Grenland, Urædd, Arendal, Express.

Posisjon på banen:

Kant/indreløper

Sterke sider:

1mot1 offensiv og har ganske god teknikk

Skole/arbeid:

Studerer Vernepleier (UiA)

Høyde og vekt:

168cm/64kg

Personlige ambisjoner:

Viktigste er å bidra, hjelpe laget, utvikle meg mest mulig, ha det gøy og spille underholdende fotball. Spille på høyest mulig nivå.

Litt om hvorfor du valgte å spille for VFK:

Først og fremst pga spillestilen som passer meg bra og som jeg tror kan hjelpe meg til å bli en bedre fotballspiller. At ‘’ Det er lov å feile, men ikke å feige’’.