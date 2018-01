Vellykket skøytedag for jenter

KRISTIANSAND: Arrangementet var gratis. Agendaen var at jentelaget ønsker enda flere jenter som vil lære seg å gå på skøyter og spille ishockey. Invitasjonen gikk derfor ut til alle jenter i Kristiansand og omegn via sosiale medier. Jentene som deltok trengte ingen erfaring eller hockeyutstyr for å være med, og ble instruert av flinke trenere og instruktører.

Aktiviteten på isen var derfor stor da 36 jenter møtte opp for lek, konkurranser og skøytetrening torsdag i romjulen. Dagen ble startet med at alle jentene møttes i garderoben for å klargjøre seg til å gå på isen. De ble så samlet og fortalt hva som skulle skje videre. Fokus var å ha det gøy med mål og mening, samtidig som jentene lærte seg grunnleggende skøyte- og hockeyferdigheter.

Noen jenter hadde heller nesten aldri stått på skøyter før - noe som fikk frem smilet og den gode selvfølelsen, da de knekte «koden» og fant mestringen i å kunne gå på skøyter. I tillegg til mestringsfølelse, fikk deltakerne erfare at hockey er en idrett som innehar det meste - ved at den kombinerer fysisk styrke, balanse, motorikk, koordinasjon og hurtighet. Og er med det kanskje verdens beste barneidrett?

Etter treningen ble det kaker og sosialt samvær i garderoben. Responsen fra noen av de fremmøtte barna var «fantastisk gøy», og «dette vil jeg prøve mer». Jente-skøytedagen ble med andre ord en suksess, og KIK satser derfor på å kjøre et lignende opplegg også på nyåret i 2018.

Etter det gode oppmøtet i romjulen håper klubben på at dette kan være med å danne grunnlag for flere nye, rene jentelag. Vi gratulerer jentelaget med vel gjennomført arrangement og håper det bidrar til en økt «boost» på jentesiden i klubben, som allerede består av hele ca. 30 jenter, fortrinnsvis i alderen 5-12 år.

Dersom noen ikke hadde anledning til å komme på Jentedagen, men likevel har lyst til å prøve ishockey, er de hjertelig velkomne til KIK Jentelag sine treninger mandager kl.1600-1700, torsdager kl.1800-1900 og søndager kl.1815-1915 på Idda Arena (Grim). Vi lover å ta dere godt imot, og garanterer mange flotte opplevelser og stor mestringsfølelse på isen.

Ut i fra aktiviteten på Kompis (isbanen på Torvet), burde det i hvert fall være nok av skøyte-interesserte barn…

