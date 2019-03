Sporty kolleger klare for ny karusellsesong

Har du sett resultatlistene for Terrengkarusellen 2018? Eller 2017? Har du lagt merke til at Phonero Bedriftsidrettslag er godt representert? Det har vi – og vi har lurt litt på hvordan de har klart å skape så stort engasjement for fysisk aktivitet blant de ansatte.

Jeg avtaler å treffe Kim Reinhartsen og Simen Koland fra Phonero Bedriftsidrettslag på 2018-sesongens siste løp for å få en forklaring på det store aktivitetsnivået blant de ansatte.

Fakta: Fakta Phonero Stiftet eget Bedriftsidrettslag i 2008 Ca 150 ansatte Deltar i Terrengkarusellen og andre løp arrangert av Bedriftsidretten I 2018 stilte de med 15–16 lag i oljestafetten Stiller lag i bedriftsfotballen både sommer og vinter I 2017 vant Phonero Bedriftsfotballserien uteserien i fotball, noe de er ganske stolte over.

Noe av svaret gir seg selv i det jeg hilser på Kim og Simen. To spreke unge karer i flotte profileringsklær fra arbeidsgiver. At bedrifter bruker Terrengkarusellen som en «reklameplakat» i form av å uniformere sine ansatte, er ikke noe enestående for Phonero. Mange bedrifter benytter reklame på sine ansatte både i Terrengkarusellen og andre løp, så hele svaret på bedriftens engasjement kan vel ikke ligge her? Kanskje noe av hemmeligheten er at Phonero har mange unge ansatte tenker jeg. Veel ... all statistikk tilsier at gjennomsnittsalderen i Terrengkarusellen er ganske høy, så forklaringen kan vel ikke helt ligge der heller?

Kristin Tverberg

Kan løpe i arbeidstida

Jeg er ivrig på å lete videre etter forklaringen, men forstår fort at Kim og Simen har litt hastverk med å komme ut i løypa. De er tydelige på at de gjerne vil gjennomføre før det verste rushet av deltakere kommer. Før jeg rekker å spørre noe mer, forteller Kim og Simen ivrig om noe som helt klart er en viktig faktor for suksessen hos Phonero. De ansatte i Phonero kan delta på Terrengkarusellen i arbeidstida, opplyser Simen. Kim føyer til at det er derfor de er på plass her allerede nå, litt før folk flest er ferdig på jobb.

– Når vi kommer en time før folk flest slutter på arbeid, rekker vi akkurat å gjennomføre dagens løp før det blir veldig fullt av folk i løypa, og det passer oss fint, sier Kim.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Simen og Kim er veldig takknemlig for at Phonero har skjønt at den viktigste ressursen bedriften har er nettopp de ansatte, og at man gjennom et aktivt bedriftsidrettslag kan skape god helse og dermed god business for bedriften.

– Uansett hva utfordringer den enkelte ansatte har, kan fysisk aktivitet være en viktig de av løsningen ved å sørge for bedre helse, trivsel og dermed effektivitet, sier Simen.

Med disse avsluttende ordene fra Kim og Simen klarer jeg ikke å holde dem i ro lenger, og de forsvinner ut i løypa.

Fredrik Fredriksen

Gode ideer

Jeg blir sittende og tenke litt i det yrende folkelivet i målområdet. Hvordan kan andre bedrifter klare å kopiere denne typen ideer? Ideene er gode! Vi har hørt de før og mange andre har bekreftet at det fungerer før Kim og Simen gjorde det i dag. Så vidt jeg kan se handler det om å investere litt tid og penger for å legge til rette for aktivitet blant de ansatte.

Fakta: Fakta om Bedriftsidretten Et særforbund under Norges idrettsforbund Drifter ca. 20 ulike aktiviteter i Agder Største aktiviteter i Agder er Terrengkarusellene Enormt stor frivillig innsats En ideell organisasjon

Mens jeg sitter og funderer på dette blir jeg tipset om å snakke litt med en dame som kanskje kan hjelpe, og blir presentert for Sunniva Finne, som slapper av i målområdet sammen med andre kollegaer etter endt løp. Sunniva er ansvarlig for økonomi og HR i Phonero, og kanskje den viktigste pådriveren for fysisk aktivitet blant de ansatte i selskapet.

Sunniva synes at noe av det som er så bra med Terrengkarusellen er at den passer for alle, uansett grunnform, ambisjoner, alder, kjønn og mengde utstyr hjemme i garderoben. De aller fleste kan klare å gjennomføre gående eller løpende, og de som vil slå nye rekorder og være i tet kan gjøre det. Hun gleder seg spesielt over dem som kommer i gang med litt aktivitet, som tidligere har vært inaktive. Det er der både bedriften og den enkelte har aller mest å vinne.

Strongmanrun

De viktige ildsjelene

På vei hjemover tenker jeg at en viktig faktor som ingen av dem har nevnt er nettopp dem selv! Det å ha en eller flere ildsjeler i bedriften som inviterer andre med, lager en hyggelig ramme rundt ting og stadig kommer med ideer om hva man kan gjøre sammen av aktiviteter er kanskje det aller viktigste for å få ting til å skje. Simen, Kim og Sunniva er alle flotte representanter for inkluderende ildsjeler. De er aktive selv, de er inkluderende, ivrige og de har en ganske god oversikt over hva som skjer av aktiviteter i regionen.

Jo mer jeg tenker på det, jo mer sikker blir jeg på at disse ildsjelene kanskje er viktigere enn både klær og fri fra jobb.

Torsdag er det Løp eller gå for livet, som også er første løp i Terrengkarusellen i år.

Uansett hva som var resepten på et aktivt Phonero, er i alle fall resultatet økt samhold, trivsel og effektivitet blant de ansatte, samtidig som det gir den enkelte store helsefordeler.

Om din bedrift ønsker å starte et bedriftsidrettslag eller å øke aktiviteten i et eksisterende bedriftsidrettslag er dere hjertelig velkommen til å ta kontakt med Agder Bedriftsidrettskrets, som gjerne bistår med tips og tilrettelegging.