BLOGG: For ei drøy uke siden deltok jeg på et stevne kalt Indoor Sun Belt Championship. Den første dagen hoppet jeg lengde og klarte endelig å hoppe over seks meter. Jeg vant den konkurransen med et hopp på 6.03 meter. Deretter deltok jeg i høyde, hvor jeg fikk tangering av pers og andreplass i konkurransen med et hopp på 1.76 meter.

Den neste og siste dagen av konkurransen deltok jeg i femkamp. Dette er det jeg fokuserer mest på og ønsker å hevde meg i. Vi sto opp klokka seks om morgenen for å gjøre oss klare. Startskuddet på 60 m hekk gikk 09.30.

Privat

Svak start

Jeg løp inn på tiden 9.14 sekunder, noe som er det dårligste jeg har løpt på lenge. Jeg hadde en dårlig start og falt nesten etter den tredje hekken. Dette var utrolig kjedelig, men jeg prøvde å riste det av meg og fokusere på neste øvelse noe som var høyde. Her endte jeg opp med en liten pers med 1.77 meter.

Sunbeltsports.org

Neste øvelsen var kulestøt hvor jeg også fikk en personlig bestenotering med et støt på 12.26 m. Deretter var det lengde. Uheldigvis klarte jeg ikke å komme meg over seks meter igjen og endte med et hopp på 5.83 meter.

Siste og mest nervepirrende øvelsen er 800 meter. Jeg visste før løpet at jeg ikke hadde fått inn nok kondisjonstrening i forkant av konkurransen på grunn av lungebetennelse, men jeg prøvde å ikke tenkte for mye på det og bare gjøre så godt jeg kunne. Jeg endte med å løpe 2.22.91, noe som er et par sekunder bak pers, men jeg var fornøyd.

Klar for nasjonal konkurranse

Totalsummen ble 4079 poeng, som er en pers med over 100 poeng. Det føltes ekstra godt å komme seg over 4000 poeng. Denne summen var nok til å ta skolerekorden til The University of South Alabama, i tillegg til The Sun Belt Pentathlon record. Summen er også den sjuende beste av en norsk kvinnelig mangekjemper innendørs.

Jeg plasserte meg også som nummer 17 på den nasjonale listen her i USA for universitetsutøvere. Jeg var tre poeng unna nummer 16 og ble dermed akkurat ikke tatt med til den nasjonale konkurransen, hvor de 16 beste i landet kan konkurrere mot hverandre.

I dag kom imidlertid meldingen om at en av jentene som hadde kvalifisert seg må trekke seg grunnet skade, så nå gleder jeg meg til å konkurrere i Birmingham i the Nationals allerede kommende helg.

Privat

Mange konkurranser i vente

Etter den konkurransen har jeg ei uke til med god trening framover før utendørssesongen begynner for fullt.

Første stevne utendørs er 15. mars, etterfulgt av stevner nesten hver eller annenhver helg før vi har Sun Belt Outdoor championship 23.–25. mai. Mitt mål er da å delta på den nasjonale konkurransen utendørs i juni.

Sosialt sett er jeg også veldig fornøyd. Jeg har virkelig fått meg noen gode venner fra ulike land som jeg vil opprettholde kontakten med. Jeg har aldri angret på å reise til USA, men det var en klart en brå overgang fra lille Iveland. Jeg er nå en junior og skal begynne mitt siste skoleår høsten 2019.

