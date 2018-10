SKIEN: Torsdag kveld tok vallaken sin femte strake seier under sal da han vant på Klosterskogen sammen med rytterkometen Helene Kolle. Troll Svenn har vist en enorm seiersapetitt i travritt, såkalte montéløp.

13 starter med rytter har gitt hele ni triumfer. Lenge har kaldblodshester som Ulsrud Tea og Tomeld Ø.K. dominert denne grenen, men det er kun førstnevnte som har maktet kunststykket Troll Svenn fullførte på Klosterskogen torsdag kveld, nemlig å vinne fem strake løp under sal.

– Jeg har aldri hatt en hest på stallen som har klart å vinne fem løp på rad. Jeg er veldig imponert over Troll Svenn, han er råsterk, fastslo en storfornøyd Kjell Løvdal etter løpet.

Troll Svenn var belastet med langt tillegg og møtte gode hester i torsdagens løp, men 6-åringen lot seg ikke affisere. I siste sving koblet han et råsterkt grep om den verste konkurrenten, Strikkeprinsen, og siden bare forlot Vegårshei-hesten konkurrentene. Rytter Helene Kolle kunne allerede 100 før målstreken strekke armen triumferende i været og hylle sin hest.

– Hvilken prestasjon av Troll Svenn!, utbrøt løpsreferent Kurt Hella da sørlandshesten krysset målstreken langt foran sine konkurrenter.

Troll Svenn vant på 1.26,1/2160 meter.

Loke har blitt voksen

Mandal-hesten Loke har en noe brokete ungdomstid bak seg. Som yngre var ikke den nå seks år gamle vallaken enkel å håndtere, men trener og medeier Grethe Cecilie Skaar har lagt ned en formidabel jobb i hesten.

Eierkretsen har vært med i andelslaget siden hesten var åtte måneder gammel, og nå ser det for alvor ut som de får betalt for sin tålmodighet. Torsdag viste Loke stabile takter, og tok for første gang i karrieren sin andre seier på rad etter en særdeles spennende oppløpsstrid.

– Han var så hissig og dum som unghest, det var helt grusomt. Nå er han blitt mye roligere, og det er vi fornøyde med, strålte Skaar etter løpet.

– Spenningen inn i oppløp, det er det som er nerven i travsporten. Det er den følelsen vi lever og ånder for. Nå skal vi se løpet i reprise både en og ti ganger, fastslo en engasjert medeier, Trond Jaabæk.

Loke travet 1.28,3a/2100 meter i seiersløpet. Dette var hestens åttende triumf i karrieren.

Imponerende trenerjobb

Bak en annen sørlandseid- og trent hest på Klosterskogen torsdag ligger det også en svært god trenerjobb. Anne Catrine Kleveland og samboeren Torleif Sør-Reime har fra sin base i Finsland utviklet Lily's White Sun på en imponerende måte denne sesongen. Utstyrt med lånekusk Dag-Sveinung Dalen spurtet den fire år gamle hoppa formidabelt og nådde frem til årets tredje seier på målstreken.

– Lily's White Sun vil fremover og er utrolig ærlig, men hun må smyges med og ha løpet på sin måte. Det fikk hun i dag, oppsummerte vinnerkusken.

Lily's White Sun travet 1.17,0a/2100 meter da hun vant. Det er Linda Helen Degermann fra Lillesand som eier hesten.