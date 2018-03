Arendal slo Vindbjart

ARENDAL: – Det er tre enkeltmannsprestasjoner som gjør at vi vinner denne kampen, sier Mattias Andersson og trekker frem Jostein Aalands strafferedning på stillingen 0-0, Kim Kvaalens "årets mål"-kandidat som ga 1-0, og det fantastiske raidet som Fabian Ness avsluttet på egenhånd da han økte ledelsen til 2-0.

– Samhandlingen, pasningene og presisjonen er ikke slik den skal være. Hvorfor det ble slik har jeg ingen forklaring på, sier Mattias Andersson som likevel mener det er bra at Arendal tross alt vinner treningskampen.

Til nå har Arendal vunnet fire treningskamper (Fløy 1-0, Fram 3-1, Randesund 4-1 og Vindbjart 2-1), mens kampen mot Start endte med klart tap (0-5). Ennå har Mattias Andersson til gode å se laget prestere slik han ønsker at det skal se ut når alvoret starter i april, men likevel er det en kvalitet i å avgjøre til egen fordel selv når det ikke stemmer slik både trener-team og spillere selv forventer.

– Det er flere enkeltspillere som leverer OK, men som lag må vi fortsatt utvikle oss. Vi får en ny pekepinn på hvor vi står når vi møter Notodden i Skien til lørdag. Riktignok mangler vi noen sentrale spillere akkurat nå, men slik kan det bli også når serien starter. Vi skal ha en stall som er så jevn og god at vi ikke blir svekket av at enkeltspillere er skadet eller utilgjengelig, mener Mattias Andersson.

Det aller morsomste med treningskampen mot Vindbjart var utvilsomt at Kim Kvaalen allerede noterte seg for sin første scoring i Arendal-drakten - dagen etter at overgangen fra nettopp Vindbjart var et faktum. I forbindelse med overgangen uttalte Kim selv at hans viktigste forbedringspotensial var å bli mer målfarlig.

Det ser allerede ut til å være i boks, om man skal vurdere status med utgangspunkt i perlescoringen han serverte mot Vindbjart. Fra 25 meter stilte han inn siktet og klinket ballen i krysset - langt utenfor enhver keepers rekkevidde.