15 Agder-spillere til landsdelssamling

AGDER: Torsdag startet talentleiren i Sarpsborg for 60 gutter fra hele Norge født 2003 og 2004, hele sju av disse er fra Agder. De har treninger og kamper frem til søndag. Søndag samles 60 jenter, og her er Agder sterkt representert med åtte spillere. Talentleiren er en del av NFFs Landslagsskole. Samlingen har som intensjon å kartlegge og skolere landslagsaktuelle spillere.

Agder har aldri før hatt med så mange spillere på denne talentleiren (landsdelssamling) og er selvfølgelig strålende fornøyd med det.

Stor honnør til de uttatte spillerne som har jobbet hardt over lang tid for å utvikle seg som spillere. Det viser også at innsatsen som trenere, klubber og NFF Agder har lagt ned i spillerutviklingsarbeidet gir resultater.

NFF Agder har årlig opp mot 400 tiltak innenfor spillerutvikling. (krets- og soneaktivitet).

Uttatte spillere fra Agder:

Gutter årgang 2004:

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Mohammed Badran, FK Jerv

Marko Lawk Farji, FK Jerv

Mathias Wiig Hagen, Mandalskameratene

Gutter årgang 2003:

Sander Svela, Randesund IL

Emil Windegaard, FK Jerv

Håkon Alvestad, Randesund IL

William D.Johnsen, Randesund IL

Jenter årgang 2004:

Kamilla Bruhjell, Flekkefjord FK

Idun Benestvedt Kydland, IK Gimletroll

Ina Andresen, Våg FK

Jenter årgang 2003:

Lena M. Solheim , Vindbjart

Sara B. Tønnessen , Randesund IL

Emma Pettersen , Våg FK

Juliane Pettersen , Hægebostad

Thea Skofteland , Mandalskameratene