ØIF Arendal tapte toppkampen

ARENDAL: ØIF Arendal møtte onsdag kveld Elverum hjemme i Sparebanken Sør Amfi. Der hadde ØIF Arendal sølvmedaljen å spille om. Her følger et kampreferat:

Elverum scorer tre kjappe mål og leder 0-3 etter to minutter spilt. Sondre Paulsen scorer sitt og ØIF Arendals første for dagen, 1-4 etter fire minutter spilt. Maximilian Jonsson putter sitt første for dagen, 2-5 etter fem minutter spilt. Sondre Paulsen er sikker fra syv-meteren og reduserer for ØIF Arendal, 3-10 etter 14 minutter spilt. Sondre Paulsen er igjen sikker fra syv-meteren og setter ballen i mål, 4-12 etter 17 minutter spilt.

Laurits Rannekleiv setter inn sitt første for dagen, 5-15 etter 21 minutter spilt. Eirik Heia Pedersen setter inn sitt første for dagen, 6-16 etter 23 minutter spilt. Martin Lindell scorer sitt første for dagen, 7-16. August B. Pedersen setter ballen i mål, 8-17 etter 25 minutter spilt. Martin Lindell settere ballen i buret, 9-18. Maximilian Jonsson setter ballen i mål, 10-19 etter 27 minutter spilt. Martin Lindell setter ballen i buret igjen, 11-19 i første omgangs siste spilleminutt.

Sondre Paulsen setter sikkert inn syv-meteren, 12-21-redusering i andre omgangs første minutt. August B. Pedersen setter ballen i mål, 13-21. Eirik Heia Pedersen smeller ballen i mål, 14-22 etter fire minutter spilt av andre omgang. Sondre Paulsen setter ballen i buret, 15-22. Martin Lindell smeller ballen forbi keeper og i mål, 16-23. Maximilian Jonsson setter ballen i mål, 17-24 etter syv minutter spilt av andre omgang. August B. Pedersen setter ballen i mål, 18-24. Maximilian Jonsson smeller ballen i mål, 19-25 etter åtte minutter spilt av andre omgang.

August B. Pedersen setter ballen i mål, 20-27 etter 11 minutter spilt av andre omgang. August B. Pedersen setter ballen forbi Elverum-keeperen, 21-28 etter 15 minutter spilt av andre omgang. August B. Pedersen setter ballen i mål, 22-29. Martin Lindell smeller ballen i målet, 23-29 etter 19 minutter spilt av andre omgang. Eirik Heia Pedersen setter ballen i mål, 24-30. August B. Pedersen setter ballen i mål, 25-32 etter 22 minutter spilt av andre omgang. Eirik Heia Pedersen setter ballen i mål, 26-36 to minutter før slutt. Eirik Heia Pedersen setter ballen i mål i kampens siste spilleminutt, 27-37. Dermed endte kampen 27-37.

ØIFs toppscorer var August Baskår Pedersen med sju mål. For bortelaget scoret Kevin Maagerø Gulliksen flest, med åtte nettkjenninger. Det var 1578 tilskuere i Sparebanken Sør Amfi.

