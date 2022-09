LOUTRAKI, HELLAS: Som førstereisgutter var spenningen stor da duoen fra Kristiansand satte seg på flyet til Hellas mandag 28. august. To dager med trening og akklimatisering i stekende varme ventet, før kvalifiseringen til U18-EM startet onsdag 31. august.

På grunn av manglende rankingpoeng måtte gutta gjennom tre tøffe kvalifiseringskamper på én og samme dag, for å komme seg inn i hovedrunden. Det var sju land som kjempet om to plasser.

Tung start

De tapte først en thriller av en kamp, mot Finland 1-2, med 22-24 i siste sett. Begge lag hadde flere matchballer. Det ble en tung start på mesterskapet, og varmen var utfordrende. Men de klarte å nullstille til neste kamp og vant klart over Skottland.

I den siste og avgjørende kampen storspilte Norge, og sendte sandvolleyballnasjonen Spania ut av mesterskapet, med en 2-0 seier. Her viste de til tider glitrende spill, og helt på høyde med de beste landene i Europa.

Tobias og Even sammen med trener Alexandre Peres. Foto: Privat

Torsdag morgen startet hovedrunden, hvor det ble et knepent tap mot en av favorittene, Sverige. Gutta tok det tungt, men hadde heldigvis ikke flere kamper den dagen og kunne samle krefter. Fredag ventet to avgjørende kamper mot Estland og Kroatia. Norge vant begge 2-0, og var dermed videre til sluttspillet i EM.

Yppet seg mot favoritten

Fredag morgen ventet 16-delsfinale mot Hellas. En tett og jevn kamp endte med at hjemmelaget røk ut av EM, og ny 2-0-seier til Norge.

Tre timer senere ventet åttedelsfinale mot storfavoritten Latvia. De norske guttene ble litt satt ut av en solid blokk, og tapte det først settet klart. I andre settet forandret de imidlertid taktikk og satte et høyt servepress på turneringens beste spiller.

Han ble rystet og gutta tok godt innpå Latvia, men måtte til slutt gi tapt 17- 21 i siste sett. Latvia vant senere hele U18-EM. Litt bittert at Norge måtte møte dem så tidlig i turneringen. Samtidig var det spennende, og imponerende at de til tider klarte å holde det samme nivået.

– I løpet av fem kamper møtte vi tre av de beste lagene. Det var maks uheldig at vi møtte Latvia så tidlig i turneringen, for vi var mer enn gode nok til å ta medalje. Men vi ser fremover og gleder oss til mange nye kamper sammen, melder Even Stray Aas.

Fikk ros

Både Tobias og Even har fått skryt i Hellas, og har vært flotte representanter for Norge. Nivåmessig har de vært på høyde med de beste lagene. De har ikke fått noe gratis, med den tøffeste mulige trekningen, helt fra kvalifiseringen. De har fått dyrebar internasjonal erfaring og har lært vanvittig mye. Dette kan forhåpentligvis bli til stor hjelp inn i nye mesterskap i fremtiden. Allerede neste uke drar Even videre til Tyrkia for å spille U19-VM.

Tobias (f.v.) og Even sammen med Julia Moi Tennøy og Sofia Melina Berntsen Mol. Foto: Privat

På jentesiden var det Sofia Melina Berntsen Mol og Julia Moi Tennøy som representerte Norge. De spilte seg frem til kvartfinalen, hvor de tapte knepent mot Tsjekkia, som senere vant gull. Melina og Julia avsluttet med en knusende seier mot Frankrike og fikk 7. plass i turneringen.