Vi ankom Cobham Hilton Hotel i London på søndag kveld 14 januar. Som man kunne lese i denne artikkelen i Fædrelandsvennen, var Marion invitert til å trene i ei uke med Chelseas U21-lag. Til daglig går Marion i 10. klasse på ungdomsskole i Vennesla og spiller for Gimletroll i 4. divisjon. Hun hospiterer i tillegg to ganger i uka med Start Kvinner, som denne sesongen skal spille i 2. divisjon.

Mandag morgen dro vi inn til Chelseas treningsanlegg i Cobham. Etter 10–15 minutter ble papirer godkjent i vakta, og vi ble kjørt inn i en slags golfbil med full omvisning av hovedtrener på U21. Det er vanskelig å beskrive hvor fantastisk flott anlegget er, men det regnes for å ha verdens beste treningsanlegg og fasiliteter. Det er ikke mindre enn 38 baner, der flere holder Premier League-standard. Hele akademiet og Chelseas A-lag på både herre- og damesiden har sin treningshverdag her. Vi fikk hilst på flere av stjernene underveis.

På dette bildet kan man se de praktfulle treningsfasilitetene som Chelsea disponerer i Cobham. Foto: Skjermdump

Det var et høyt nivå på både trenere og spillere og en fantastisk mulighet for Marion til å vise seg fram, samt få gode referanser på hvor nivået til framtidige toppspillere ligger på både U21- og U16-nivået. Chelsea spiller possession-orientert fotball og har en tydelig identitet man kan se går igjen på de ulike alderstrinnene på akademiet.

Klubbhuset til Chelsea Damer A-lag, med treningsrom i kjelleren som Marion og de andre jentene disponerte i løpet av treningsuka. Foto: Privat

Marions treningsuke:

Mandag: Trening med U21-laget

Tirsdag: Trening med U21-laget

Onsdag: Fridag

Torsdag: Trening med U16-laget

Fredag: Trening med U21-laget

Lørdag: Trening med U21-laget

Alle spillerne på U21-laget hadde egne tilpassede styrkeprogrammer og de kjørte tre styrkeøkter i uka.

Søndag reiste vi til Stamford Bridge for å se Chelsea mot Manchester United i kvinnenes Premier League, der Lauren James scoret hat-trick i 3-1-seieren til hjemmelaget.

Marion tok selfie med James i Cobham dagen i forveien, så dette ble ei fantastisk avslutning på et eventyr av ei uke for både Marion og undertegnede for denne gang.

– Noe av det som gjorde størst inntrykk på meg var at opplegget og spillerne var så ekstremt proffe. Selv om det var et mye høyere nivå og alt går mye fortere enn her hjemme, følte jeg at jeg holdt nivået. Jeg har fått enda mer tro på at jeg kan lykkes med å nå mine drømmer og mål som fotballspiller, sier Marion.

PS! Laget som Marion spiller for, Gimletrolls A-lag, skal spille kvalifisering om opprykk til 3. divisjon 17. februar mot Solberg/Mjøndalen.