Arendal med knepen NM-seier over MK

MANDAL: Arendal trengte ekstraomganger og et straffespark for å gå videre i cupen. – Seieren mot MK satt langt inne, erkjenner teamleder Bjørge Fedje.

Det endte 2–1 til Arendal i Idrettsparken i Mandal, men det var en seier som kostet litt mer enn trenerteamet satte pris på.

– Kampprogrammet er veldig tøft for tiden, og derfor ønsket vi å gi noen av dem som har spilt relativt lite til nå i sesongen muligheten til å sette preg på en kamp som dette. Vi ønsker også at de som har spilt aller mest skal få anledning til å få litt overskudd igjen, men dessverre gikk det ikke helt etter planen i Mandal lørdag, sier Bjørge Fedje.

Skadetrøbbel

For det var absolutt ikke planen at dette skulle ende i ekstraomganger. Og det var heller ikke planen at skader på enkeltspillere førte til at noen av dem som etter planen skulle få hvilt mest, måtte i aksjon i 70–80 minutter.

– Olav Hovstad fikk en kjenning med en gammel skade han har hatt i låret og måtte derfor bytte til pause. Det medførte at Sune Kiilerich måtte i aksjon og han fikk dermed 80 tunge minutter i beina på en dag der vi håpet at kapteinen skulle få hvile. Tobias Hafstad ble også spart fra start. Da han kom inn, ble han offer for en meget tøff duell etter bare 10 minutter. Dermed måtte han også han gi seg. Det bidro til at Preben Skeie fikk drøye 60 minutters økt i sommervarmen, og også løpsmaskinen Håvard Meinseth måtte i ilden da unge Filip Mang måtte ga av banen med krampe etter rundt 70 minutters spill. Rasmus Lynge Christensen og Stefan Mladenovic, som begge har blitt matchet forsiktig etter skadeopphold, måtte også spille mer enn planlagt. Det gledelig er at begge ser ut til å være klare for mer spilletid, sier Bjørge Fedje.

Det er foreløpig uavklart om skadene til Olav Hovstad og Tobias Hafstad er langvarige eller om de kan være aktuelle allerede onsdag når det er ny seriekamp mot Fløy.

Jevn kamp

Selve kampen var jevn, men ikke spesielt sjanserik. MK tok ledelsen etter drøye 50 minutter, og Arendal fikk ikke utligningen før i det 80. minutt. Kristian Eriksen (bildet øverst) var målscorer. MK fikk også en spiller utvist i forbindelse med et bytte. Spilleren som skulle gå av fikk gult kort nr. to av dommeren på vei ut av banen, angivelig fordi han brukte for lang tid og tok av seg leggskinnene før han hadde forlatt spilleflaten. Dermed avsluttet MK med 10 mann, men Arendal klarte ikke å få scoringen som kunne hindret ekstraomganger.

– Faktisk er MK nærmest å avgjøre kampen rett før ordinær tid. Det er bare en fantastisk redning av Lars Jendal på stillingen 1–1 som sørger for at det blir ekstraomganger, sier Bjørge Fedje.

Straffespark

Arendal tok mer tak i spillet i ekstraomgangene og MK ble merkbart slitne etter hvert som minuttene gikk med en mann mindre. Men det måtte altså et straffespark til for at Arendal skulle få den avgjørende scoringen. Kaptein Sune Kiilerich var sikker eksekutør fra 11-meteren.

Det viktigste er likevel dette: Arendal er videre i cupen. I 2. runde er det grunn til å tro at det er duket for et spennende lokaloppgjør, sannsynligvis mot Start eller Jerv. Start vant 8–0 mot Express i sin førsterundekamp, mens Jerv er storfavoritter når de møter Donn søndag.