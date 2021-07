– Jeg har alltid hatt en sterk tilhørighet til Sørlandet

ARENDAL: Søndenå gikk sin håndballskole i Sandefjord, med trenerkrefter som Øystein Havang og Roger Kjenndalen i barne- og ungdomsårene. Siden flyttet han til Oslo og meldte med tiden overgang til Fjellhammer (1. divisjon), Follo HK og siden fire sesonger i Haslum. Mot slutten av denne perioden markerte han seg for alvor foran den norske håndballpublikumet, da han fortsatte med å løpe inn mål – denne gangen med flagget på brystet.

Deretter meldte han først overgang til det danske millionsluket HC Midtjylland. Klubben, som hentet lenge hadde en solid tropp – med spillere som Eivind Tangen og Lars H. Jakobsen i stallen, sto i fare for å bli slått konkurs utover 2018. Dermed ble Søndenås kontrakt terminert før den i det hele tatt hadde begynt. Ballkunstneren ble kort tid etter hentet av nettopp eliteserieklubben Ribe-Esbjerg, der han startet med å løpe inn mål etter mål i den blå drakten.

Allsidig

Nå vender den venstrehendte spilleren hjem til Norge og ØIF Arendal, etter tre år i Danmark. Søndenå kan bekle rollen som midtback, høyreback og høyre kant. Søndenå har skrevet under en 2-årskontrakt med ØIF Arendal.

Han betrakter Sørlandet og familiehytta i sommeridyllen Kilsund som sitt andre hjem. Men det er én ting som han ikke kan vente med å oppleve i sin ny klubb.

– Det jeg først og fremst gleder meg skikkelig til, er å spille foran Svermen i Sparebanken Sør Amfi – og å bo i en by med lidenskap for håndball. Det er med hånden på hjertet at jeg kan si dette, for Arendal er ekte håndball-by. Dette blir utrolig moro, sier mannen som har sovet mer enn én natt på Nedenes skole i barndommen. Mer om det senere i denne teksten.

Tror på prosjektet

29-åringen forteller at han har fulgt nøye med på hva som har rørt seg i norsk herrehåndball, etter at han prøvde lykken på Jylland. Da kontrakten hans med Ribe-Esbjerg var i ferd med å gå ut, var det mange klubber som kom på banen for å sikre hans signatur. Søndenå forteller at samtalene med ØIF Arendal startet ved nyttår. Der ble han presentert for langtidsplanen som i første omgang løper mot 2025. Planen skal rettesnoren for arbeidet med å gjenerobre tronen i norsk herrehåndball.

– Derfor var jeg egentlig aldri i tvil da klubben presenterte seg selv, prosjektene og utviklingen som skjer her i Arendal. Det er liten tvil om at klubbledelsen mener alvor med den langsiktige satsingen. Nå kan jeg egentlig ikke vente med å komme i gang, sier mannen med 13 landskamper for Norge.

Søndenå slutter seg til ØIF-troppen førstkommende onsdag, når fysisk trener Hans Olav Uldal åpner andre del av oppkjøringen med fysiske tester i Atletica i Sparebanken Sør Amfi.

Medaljer

Den tidligere Ribe-Esbjerg spilleren bringer med seg hjem internasjonal erfaring. Den skal brukes til å flytte prestasjonskulturen ytterligere i retningen både hovedtrener André Jørgensen Hofstøl og klubben sikter mot. Søndenå er primært hentet for å være bakspiller i ØIF Arendal. Han ønsket rett og slett å være mer involvert i spillet. De som følger norsk herrehåndball tett, vet at Søndenå markerte seg kraftig som bakspiller i Haslum. Like etter ble han proff i Danmark.

– Det er ikke gjort over natten å overta tronen i norsk herrehåndball, men hadde ikke jeg ment at grunnlaget er til stede, hadde jeg heller ikke valgt å signere med ØIF Arendal. Først og fremst skal jeg være bakspiller i ØIF Arendal. Jeg ser veldig frem til å samarbeide med Mario Matic og de andre bakspillerne i klubben, sier Søndenå.

Tilhørighet

Tilbake til Nedenes skole. For det har blitt noen netter på luftmadrass på skolen ved siden av Nedeneshallen, der ØIF-kulturen over mange tiår ble meislet ut og utviklet. Minnene fra Nidelv Cup som spiller i Sandefjord TIF er mange.

– Når man legger til de obligatoriske sommerferieukene på hytta i Kilsund, begynner vi å ane et andre hjem?

– Absolutt. Jeg kjenner godt til og har vært mye i Arendal og Tvedestrand, utenom alle gangene jeg har spilt håndball her nede. Sommeren på Sørlandet er fantastisk og jeg har vært og er heldig som får oppleve dette ennå, sier han om basen på familiehyttene på Tverrdalsøya.

Av mange gode minner husker han spesielt godt Class-1 racene rundt Tromøya. Det vil garantert glede ØIF Arendals arrangementssjef, Per Carsten Michelsen. Han var i sin tid drivkraften i båtracene som satt Arendal på kartet om sommeren. Nå er det andre stemninger som regjerer – Svermens håndballstemning i hans nye hjemmearena.

– Jeg har også spilt med og mot en rekke av spillerne i ØIF Arendal. Derfor tror jeg overgangen til ny klubb vil gå veldig fint, sier Søndenå som kommer til å bo på hytta de nærmeste ukene.

– Man kan knapt få det bedre når sommeren på Sørlandet regjerer og oppkjøringen løpes i gang, sier han og videre og legger ikke skjul på båten kommer til å bli flittig brukt om finværet holder seg – både for å nyte sommeren og ikke minst være sosial med venner og bekjente.