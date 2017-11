Full klaff med dommeropprykk

AGDER: Norges Fotballforbunds rangering av dommere for neste sesong er hyggelig lesing for NFF Agder. Fire dommere er ett nivå høyere neste sesong.

Blant annet betyr dette at Tore Hansen fra Feda IL ikke lengre er eneste fra Agder i Eliteserien. Kristoffer Gullhav fra Imås IL har hatt en strålende sesong som assistentdommer i OBOS-ligaen, og er fra 2018 å finne i samme rolle i Eliteserien.

– Dette kommer ikke som noe overraskelse, men er uansett veldig hyggelig. Kristoffer har jobbet utrolig seriøst over lang tid, og får nå belønningen for dette, sier Mats Nesmann, som er leder i dommerkomitéen i NFF Agder.

Lien til OBOS-ligaen

De gode nyhetene stopper imidlertid ikke der. Etter noen uker med spenning er det nå klart at Marius Lien fra Otra IL er rangert som hoveddommer i OBOS-ligaen neste sesong.

– Selv med sin unge alder har Marius vist seg som stabil på et meget høyt nivå over flere sesonger. Han fortjener dette opprykket, sier Nesmann.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I tillegg har Steffen Abrahamsen fra Randesund IL rykket opp til OBOS-ligaen som assistentdommer.

Ny mann i Post Nord-ligaen

Også det tredje høyeste nivået for herrene, PostNord-ligaen, regnes som toppfotball. På dette nivået har Jon Romuld Håversen fra IK Gimletroll stabilisert seg.

Selv om Marius Lien har rykket opp til OBOS-ligaen, blir ikke Håversen alene som agderdommer på dette nivået. Sander Johannessen fra Randesund IL slår følge etter en meget god sesong i Norsk Tipping-ligaen.

– Til sammen betyr dette at vi har fått fire dommere opp på et nytt nivå innen toppfotballen. Dette viser at vi har lykkes godt i arbeidet med å få fram gode dommere fra Sørlandet, sier Nesmann.