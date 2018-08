Roste søsteren opp i skyene

STAVANGER: – Dette var perfekt utført, med de Birkeland-hendene ser det godt ut. Jeg var 100 prosent sikker på at dette kom til å gå med en så trygg kusk, fortalte Tommy Birkeland med et stort smil på seremoniplass etter at søsteren Stine Birkeland i sitt første forsøk som kusk bak Langlands Odin innfridde forventningene til fulle.

Hesten ble kjøpt inn av Stine og hennes samboer Vidar Tjomsland på auksjon i 2014, og andelslaget Team Vinnerskalle består nå av flere familiemedlemmer.

– Ungene og jeg fikk muligheten til å være med på en familiehest her og det har gitt mersmak, fastslo Tommy Birkeland.

Tålmodighet lønner seg

Etter at den vakre røde hesten, som trenes av Øystein Tjomsland, leverte en svært lovende 3-årssesong med nesten en kvart million kroner innkjørt, gikk fjoråret ikke helt som ventet.

– Han skadet seg i luftegården i fjor og måtte ha det rolig i tre måneder. Da ble vi enige om å kastrere ham siden han hadde vært ganske så hingstete. Derfor ga vi ham god tid, og det ser det ut som vi har igjen for nå, fortalte Stine i seiersintervjuet.

Langlands Odin har på årets blott fem starter gjort det skarpt. To seiere og ytterligere to trippelplasseringer er fasit, og allerede på lørdag bør konkurrentene føle på nervene når den fem år gamle vallaken stiller til start på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

– Fortsetter Langlands Odin slik og helsa holder, tror jeg vi skal få det mye moro med ham fremover. Jeg følte jeg hadde full kontroll hele veien i dag, fortalte Stine Birkeland, som selv kusker Langlands Odin i lørdagens løp.

Seier nummer 42

En annen sørlandshest som imponerte på Forus tirsdag kveld var seiersmaskinen Sejr Gammelsbæk. Sammen med sin trener Geir Mikkelsen tok den ni år gamle hingsten karrierens 42. seier da han vant på toppfine 1.11,5a/1600 meter i blendende stil.

Arnfinn Roaldsøy

– Det viser seg gang på gang med disse hestene som er litt opp i årene at når de får gå litt fine løp, og du tar litt hensyn til at de har vært med på en del i sin karriere, så blomstrer de opp. Jeg har bevisst prøvd å bygge ham opp for at han skal vare en stund. Med den formen han viste i dag tror jeg faktisk jeg kunne kjørt 1.10 med ham hvis jeg hadde hatt litt mer selskap av de andre rundt siste sving, mente en offensiv sørlending i seiersintervjuet.

Alternativ karriere på gang

Dette var åttende gang i karrieren som Sejr Gammelsbæk travet en 1.11-tid, og sørlandshesten har tjent over to millioner kroner. Selv om niåringen strutter av løpslyst ser også medeier Mikkelsen for seg en lovende videre karriere etter at løpsskoene legges på hyllen.

- Nå har han vunnet 42 løp, og det er langt imellom slike hester, han har vært noe helt spesielt helt fra vi kjøpte ham som 3-åring i Danmark. Nå har han fått kåringsbrevet så jeg håper jo at flere vil bruke ham i avlen, jeg tror han vil bli nyttig der også. Sejr Gammelsbæk er komplett på alle måter, fortalte en stolt Geir Mikkelsen etter løpet.