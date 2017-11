Frivillighetsprisen til Arne Hallvard Holte

KRISTIANSAND: – Arne Holte, du er i år tildelt frivillighetsprisen fordi du er en ildsjel i å få kristiansandere ut på tur, og har bidratt i årevis med dugnad i idrettslag , vedlkeholdt og lagt løypenett, er turleder, og også forfatter av turbøker. Du er en frivillig ildsjel i Kristiansand som betyr noe for folkehelse, friluftsglede, turglede og sosiale felles oppleveser ute i naturen, for tusenvis av mennesker, sa ordfører Harald Furre på en markering med utdeling av prisen på ordførerens kontor.

– Det varmer et ordførerhjerte å ha slike ildsjeler blant byens innbyggere. Du fikk ikke Folkets ildsjelpris, som du var nominert til i år, men du får Kristiansand kommunes frivillighetspris for 2017, og det må jo være enda gjevere! Her har du konkurrert , uten å vite det, blant 18 innkomne forslag til frivillighetsprisen i kommunen, sa Furre.

Prispengene gis videre

Prisvinner Arne Hallvard Holte benyttet også sjansen til å gi ordfører Harald Furre et ferskt eksemplar av sin nye bok med 32 turforslag i nærområdet rundt byen.

– Tusen takk, dette satte jeg veldig pris på, kvitterte prisvinner Holte, og benyttet også sjansen til å gi ordføreren sin nyeste bok med 32 turforslag i byens nærområde. – De 25.000 kronene jeg får her med prisen skal jeg dele på NORILCO og Oddersjaa. For NORILCO skal pengene gå til besøkstjeneste, fortalte prisvinner som også ble hedret av juryformann Lisbeth Andersen. – Juryen har valgt deg blant 18 innkomne forslag, og du er en meget verdig vinner vi er stolt over å få gi utmerkelsen med Frivillighetsprisen.

Kristiansand kommunes Frivillighetspris skal i følge statuttene gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Prisen består av et diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner.

Det ble en hyggelig "prisvinnerkaffeprat" på ordførers kontor med marsipankake og kaffe for anledningen. Fv juryleder Elisabeth Andersen, prisvinner Arne Hallvard Holte og ordfører Harald Furre.

Årets prisvinner er en aktiv mann som bruker sin pensjonitstilværelse på mange tiltak for andre. Han har i mange år vært leder av Norsk Forening for Stomi- og Reserveoaropererte, NORILCO, og har vært president for den europeiske organisasjonen i en årrekke. Han er også frivillig turleder for en turgruppe fra kreftforeningen. De får komme sammen, gå tur i Baneheia, med innlagt nistepause.

I tillegg har han engasjert seg i Oddersjaa i 40 år, og tatt på seg ulike verv, og blant annet vært formann i mange år, og gjennomfører dugnader for å merke turløyper og forbedre tilgjengeligheten i områdene rundt Kristiansand. Her skal ikke turgåere gå seg vill. Nylig har han også gitt ut sin andre bok med gode turforslag i nærområdet rundt byen. Her tenker han på alle, og har løyper og turer for folk som kan gå både langt og kort.

– De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får bedre helse av å være i naturen, sa ordføreren, og takket også prisvinner med en hyggelig prat over marsipankake og kaffe til ære for prisvinner.

Et menneske som tenker på andres ve og vel, som ivrer for å få flere til å oppleve friluftslivets gleder, som legger ned tusenvis av dugnadstimer til beste for andre mennesker.

Og prisvinnerkaffepraten ble avsluttet med egen sang fra juryleder og ordfører, til melodien «Vi vandrer med freidig mot».

Vi vandrer med freidig mot, i flott natur i Kristiansand. I gode løyper, vi sikkert vandrer, med blåe prikker er turen sikker. Ref: La veien gå hvor Holte vil, da blir det blåtur med et smil. La veien gå hvor Holte går, da alle bedre helse får.