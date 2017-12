Ekspertskryt til sørlandsk montéstjerne

OSLO: Trener Kjell Løvdal og eier Svenn Songe har opplevd mange gledesstunder med høykapable Troll Svenn. Den fem år gamle vallaken har også gitt kretsen rundt mange grå hår med sine gjentatte galopper. Beslutningen om å teste Troll Svenn i montéløp, altså travløp under sal, kan vise seg å være et lykkevalg for Løvdal og Songe.

- Han har vært rolig å ri på i skritt hjemme i skogen så da var det ingen grunn til ikke å prøve monté. Han tar dem på styrken. Jeg sa til Helene at "det er hardere i imot i dag", men det vet ikke hesten. Troll Svenn er på vei opp, fastslo Løvdal. Og rytter Helene Kolle gjorde alle riktige valg med Vegårshei-hesten underveis. Da ekvipasjen satte inn støtet på den siste langsiden, var det ingen av de mer meritterte konkurrentene som hadde snev av sjanse til å stå imot.

- Det er lett når man får så fine hester å ri. Troll Svenn har alt, han går til mål og gjør det du ber ham om. Jeg tror han har litt å gå på enda, han går bare og venter på konkurrentene, var de rosende ord fra rytteren etter løpet.

Også Anders Mikkelborg, travekspert på TV-kanalen Rikstoto Direkte, var full av lovord om sørlandshesten.

- Imponerende saker av Troll Svenn, mente Mikkelborg da mållinjen ble krysset. Eier Svenn Songe tilla samarbeidet rundt hesten stor vekt i seiersintervjuet.

- Troll Svenn er god, og med sal er han litt roligere. Jeg tror han er minst like hvass i monté. Det er et bra team; god rytter, god hest og god trener, påpekte Songe.

Troll Svenn travet svært sterke 1.26,6/2180 meter da han tok sin andre strake seier og forble ubeseiret i monté. Grimstad-hesten Tintin er på full fart tilbake etter et lengre skadeopphold. Willy Salvesens talentfulle 4-åring var uten konkurranse i det avsluttende løpet i hovedstaden sammen med sin faste makker Eirik Høitomt.

- Det ser veldig bra ut nå, han blir bare bedre og bedre. Det var et lett løp, fastslo Willy Salvesen med et stort smil om munnen i seiersintervjuet.

- Jeg har hatt hesten inne på stallen min tidligere, og det er en veldig flott hest. Nå ser det ut som hesten stabiliserer seg, så jeg tror Willy skal få litt glede av denne, mente seierskusken. Tintin travet 1.31,7/1640 meter da han tok sin fjerde seier i det syvende forsøket.