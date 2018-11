Strålende målvaktsspill i ØIFs storseier

ARENDAL: Jurišić ble kåret til banens beste spiller. Han vartet blant annet opp med ikke mindre enn tre 100 prosent-redninger på nesten like mange sekunder.

– Dette var fryktelig bra, men jeg er ikke helt fornøyd. Litt frustrerende at vi ikke vinner med mer, men 15 mål er et veldig godt utgangspunkt før returkmapen, sier målvakten.

Det var stor stemning, masse folk og ikke minst flott håndball av hjemmelaget da første kamp i 3. runde i Europacupen ble spilt søndag.

May Elin Aunli

Sondre Paulsen hamret inn åtte scoringer på like mange forsøk. Nær like imponerende var det å se Josip Vidovics 10 mål på 11 forsøk. To andre som kommer høyt er André Lindboe og Jesper Munk, begge med seks scoringer på åtte forsøk og 75 prosent uttelling. Martin Lindell med to av tre scorer også høyt med 67 prosent uttelling.

ØIF Arendal har et meget solid utgangspunktet foran returkampen i Izmir kommende søndag.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det skal holde. Vi har et bra utgangspunkt, mener trener Marinko Kurtovic.

– Men det har skjedd større mirakler før. Vi går for seier også i Tyrkia. Dette var et mer fairspillende lag enn det forrige vi møtte, men vi vet ennå ikke hva som møter oss når vi kommer dit, legger han til.

Kutovic trekker frem at det var nivåforskjell på lagene. Det kunne fort vært 20 måls forsprang, om ØIF hadde satt avslutningene sine på slutten, mener han. Kurtovic sier også at dette var en opptur som ØIF-spilllerne fortjente. Det er målvakt Jurisic enig i.

– Ja, vi trengte denne. Det gir en boost for selvtilliten. Dette var noe av det råeste jeg har sett på en håndballbane på lenge og viser at vi kan og er mye bedre enn Göztepe. Men det var et lag som ikke ga seg. Mulig de målene på slutten kan få betydning, men det var en god opplevelse likevel.