Krister Hagen nær ny topplassering

SANDNES: Ny dag, nytt ritt og ny kamp for seier. Krister Hagen forsetter den gode sesongåpningen og kjempet nok en gang i toppen. Med en sjetteplass i dag viser både Hagen og laget at styrken og stabiliteten sitter fra start.

– Følte meg veldig bra i dag og avslutningen var passende. Dessverre valgte jeg feil side på oppløpet og fikk litt ekstra vind. Det er kjipt når laget legger ned fantastisk arbeid for meg, sier en litt skuffet Krister Hagen.

I en litt mer kupert løype enn onsdagens seier, lå alt til rette for nok en topplassering. De siste 500 meterne mot mål gikk slakt oppover, og med spydspisser i Øivind Lukkedal og Hagen ville laget kjempe om seieren.

– Laget var nok en gang med på notene fra start av og markerte alt som var av brudd. Selv når det gikk skikkelig hardt, hadde vi flere ryttere med i fronten, sier Hagen.

Planen før rittet var å være med på det som skjedde. Hvis det gikk brudd så skulle Team Coop har noen med. Gutta klarte å følge opp den harde taktikken og satt hele tiden i rett posisjon. Inn mot slutten kjørte laget for Lukkedal og Hagen. Dessverre ble det trangt i noen rundkjøringer inn mot mål og Lukkedal havnet litt bakpå.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Som lag var dette et supert ritt. Vi viser styrke og alle sammen er med i rittet. Det er kjekt å se at gutta allerede er samkjørte så tidlig i sesongen. Dette lover godt for sesongen, fortsetter den erfarne kapteinen.

Etter to gode ritt reiser deler av laget hjem, mens Krister og Øivind blir værende i Kroatia for neste ritt. Allerede torsdag får herrene en ny sjanse på seier med prologen i Istrian Spring Trophy på programmet.

- I morgen blir det en langtur, etterfulgt av noen intervaller på mandag eller tirsdag også er vi klare for ritt på torsdag, avslutter Hagen.