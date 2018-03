Bestod debuten med Glans

TØNSBERG: Toppstammede Glans Tider har vært en skikkelig utfordring for travtrener Jenny Thygesen fra Grinmstad. Runde etter runde på Sørlandets Travpark, i fart som ikke har vært i nærheten av konkurransetempo, har måttet til for at hesten til Birger Krusche Pedersen fra Kristiansand skulle være klar for å debutere.

Fredag kveld debuterte den fire år gamle kaldblodshesten med overlegen seier da favoritten Mjølner Marius ble diskvalifisert for galopp. En tydelig berørt sørlandstrener lot følelsene komme til overflaten etter løpet.

– Jeg pleier ikke å bli så veldig rørt, men denne seieren har jeg jobbet hardt for. Hele forrige vinter måtte vi bare skritte rundt i firehjulsvogn, og han travet ikke en meter. Lars Anvar Kolle mente det har vært for tidlig, men nå bare meldte jeg. Han var virkelig fin, fortalte Jenny Thygesen etter løpet.

Glans Tider debuterte med å vinne på 1.33,5/2100 meter.

Øystein Tjomsland lot taco være taco denne fredagskvelden, og dro på en sjelden fredagsvisitt til Tønsberg. Ambisjonene med norgesdebutanten Believe La Marc ble innfridd til fulle. Hesten til den tidligere toppspilleren i fotball Tor Gunnar Johnsen var i en klasse for seg og innfridde sitt favorittskap med et gjesp. Vinnertiden ble 1.16,3a/1609 meter.

– Bra inntrykk av Believe Le Marc som vinner løpet veldig enkelt, sa Anders Mikkelborg i TV-studioet hos Rikstoto Direkte.

– Man er alltid spent første gang, men hun var veldig bra. Hun er lynkjapp fra start så teten ble grei skuring. Hun imponerte meg med voldsom hurtighet og distanse. Det kjentes ut som det var mye krefter igjen ved målgang. Jeg tror vi skal få veldig mye moro med denne, fastslo en fornøyd Øystein Tjomsland etter løpet.

Kjell Løvdals Mietor tok årets tredje seier i det femte forsøket da han vant sammen med Gunnar Austevoll i kveldens innledende løp. Seierskusken måtte lose sørlandshesten gjennom den første svingen, deretter løste 5-åringen fra Vegårshei brasene på egenhånd.

– Han sliter litt med aksjonen, men det var mest kritisk i første sving. På siste langside kom vi raskt opp i ryggen på de foran. Mietor gikk litt på topp, men siden han var ganske alene nedover oppløpet trengte jeg ikke å mase for mye på ham, fastslo bergenseren. Vinnertiden ble 1.28,3a/2100 meter.