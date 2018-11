Treneren gråt både av sorg og glede

OSLO: Kaldblodsvallaken Frivoll Borken viste tidlig stort talent og allerede på nyåret som 4-åring vant Grimstad-hesten V75-løp på imponerende vis. Siden den gang har lite fungert for andelshesten, og da Frivoll Borken ble strøket av stevneveterinæren på Bjerke til et løp i november i fjor, hadde oppdretter og medeier Stein Larsen fått nok.

– Jeg hadde hesten så langt opp i halsen på det tidspunktet at jeg sa til trener og medeier Margrethe Nilsen at jeg ville sende ham til slakteriet, forteller Larsen. Reaksjonen hans frembragte gråt og tårers gnissel fra Nilsen. Larsen marsjerte deretter rett inn på Hestesportens Hus, som blant annet huser Det Norske Travselskap, og overførte sin halvdel av hesten til treneren. På vei hjem fra Bjerke tikket mailen inn på telefonen til Nilsen om at Larsens eierhalvdel i hesten var ført over på henne.

– Da begynte hun å tute igjen, denne gang av glede, sier Larsen med et smil.

Sakte, men sikkert har kretsen rundt hesten funnet mer og mer ut av Frivoll Borken, og styrket i troen ble de da toppkusken Tom Erik Solberg ga følgende tilbakemelding etter å ha kusket hesten.

– Dette er en fryktelig god hest, dere må bare få orden på ham, var meldingen fra kusken med over 2000 seiere på samvittigheten.

Kiropraktikk og endret skoing har hjulpet Frivoll Borken tilbake til gamle høyder, og lørdag tok han sin første seier på nesten to år da han sammen med Svein Ove Wassberg vant i Bergen.

– Han vant ukjørt, og klokkene viste 1.21 de siste 700 meterne av løpet. Da skal man ha i mente at banen ikke var spesielt god denne dagen. Det er ikke mange hester som vinner med 80 meters tillegg, påpeker en svært fornøyd oppdretter.

Frivoll Borken eies nå av Margrethe Nilsen og Tor Eng, bosatt i henholdsvis Geilo og Oslo, men begge er medlemmer i Grimstad og Omegn Travklubb og har nær tilknytning til travsporten i sør.