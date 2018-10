Våg-damene kretsmestre i 4. divisjon

KRISTIANSAND: Etter et par år med en litt for tynn stall til å spille 11er-fotball bestemte vi oss for å spille 7er i år. Vi visste ikke hva vi ville møte av motstand, men vi har spilt i den lokale 3. divisjonen og satte oss en målsetting om å være blant topp tre i 4. divisjon. Det var tett blant de tre beste lagene veldig lenge, men vi skilte oss ut med at vi har scoret veldig mange mål og har en mye bedre målforskjell enn de resterende lagene. Gjennom sesongen har vi hatt en tropp på totalt 17 spillere, noen fra og noen til, og av de 17 spillerne har vi 14 ulike målscorere.

Sesongen var avgjort før vi tok imot Tveit på Vågsbygd idrettsplass i siste serierunde og vi vet Tveit er et av de beste lagene i divisjonen. Vi måtte være skjerpet for å oppnå tilleggsmålet om å være ubeseiret gjennom sesongen. Det er alltid god stemming i laget og vi er mange som gleder seg til å inn og gjøre en jobb. Det var godt trykk i oppvarmingen og det tok kun halvannet minutt før vi satte ballen i mål.

Jubelen ble sluppet løs og etter det så vi oss aldri tilbake. Vi hadd full kontroll gjennom kampen og var er kjempegøy å spille og å se på. Da kampen ble blåst av, hadde vi scoret sju ganger og avsluttet sesongen på en fantastisk måte. Vi har spilt 14 kamper i 2018 uten ett tap. Vi har tatt 40 av 42 poeng, scoret 118 mål og sluppet inn 11-

Det var helt fantastisk da et av de første spørsmålene som kom etter siste serie kamp var "Vi skal trene til mandag, ikke sant?" Mange lag er veldig klare for en ferie etter sesongen før de starter opp igjen, men ikke disse jentene. Jeg synes dette oppsummerer sesongen vår. Vi har kost oss både på trening og i kamp. Gleden ved å spille fotball har virkelig boblet i laget og dette har speilt seg i fotballen vi har spilt. Det er utrolig gøy å både se på og spille når alle jobber så hardt for hverandre og spiller medspillerne gode.