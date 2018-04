Grimstad-syklister hevdet seg på Vestlandet

Ungdomsgruppa har vært på Vestlandet i helga og syklet Rogaland 3-etappers. Oskar Myrestøl Johansson vant den siste etappen og ble nummer 2 sammenlagt i klasse 15-16 år.

Det var flere syklister fra Grimstad som imponerte stort og viste at de hadde tatt store steg fremover fra i fjor. Rytterne markerte seg fint under rittene med svært aktiv sykling og mange fine initiativ.

– Det artigste var å kunne følge med i feltet og være med i spurtene, sier Linn Rislå

Oskar forteller at dette var et av de gøyeste etapperittene han har kjørt på lenge:

– Spesielt gøy var det å ha med to lagkompiser til start som også har kjørt sine beste ritt i helga. Selvfølgelig også gøy å vise i år igjen at jeg er helt der oppe i toppen og være den mest aggressive og jevne rytteren gjennom hele helga. Jeg er også stolt over at jeg nærmer meg de beste i landet på tempo og var kun to sekunder bak 2. plassen.

Sammenlagt ble det følgende plasser for Grimstad syklistene, Marit Rislå og Julie Bjergå ble nummer 2 og 3 i 13-14 års klassen, Linn Rislå nummer 5 i 15-16 år klassen, Sindre Hansen og Johannes Realfsen ble nummer 4 og 31 i 13-14 år klassen, i 15-16 ble Oskar Myrestøl Johansson nummer 2, Anders Rustekaas Fevang nummer 25 og Jonatan Fevik nummer 35 i 15-16 år klassen.

Oskar vant også den grønne trøya som er bevis på at han var den beste spurteren og tok flest poeng i løpet av rittet.