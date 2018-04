Min lidenskap for styrketrening startet med at en kamerat og jeg besøkte en kjent kennel i nærområdet. Innehaveren var en trivelig og særdeles sprek person. Han alte opp ulvehunder. Jeg var vel i 12-årsalderen da kenneleieren spurte om vi klarte å henge i noen håndtak på veggen med bena strukket rett ut. I så tilfelle skulle vi få 100 kroner. Det var mange penger i 1973. Selvfølgelig fikk vi ikke til dette.

Velbrukt jernrør

Jeg gikk raskt i gang med opptrening av magemusklene ved hjelp av situps. For å gjøre de riktig harde hadde jeg en 10-12 kilo tung bit av en jernbaneskinne bak nakken, og bena godt spent under oljefyren. Det er trolig merker i parketten ennå etter denne jernklumpen. I tillegg fikk jeg et solid jernrør av min far som ble festet i taket på gutterommet. Det røret bruker jeg fortsatt.

Etter utallige kroppshevinger og noen måneders trening kunne jeg henge i taket med bena rett ut. Det bar rett ned til kennelen i håp om belønning. Øvelsen ble godkjent, men belønningen uteble. Dumt, men treningslysten hadde satt seg. Jeg fortsatte med de samme øvelsene i tillegg til armhevinger og greide raskt 50-100 repetisjoner.

Lagde utstyret selv

Jeg holdt på med dette jevnt og trutt tre-firedager i uken i flere år. På gymnaset hadde de et styrkerom som jeg brukte i gymtimene. Fotball og slikt balldill kunne jeg ikke noe med.

Etter gymnaset, eller videregående som det så korrekt heter i dag, begynte jeg med tunge vekter hjemme. Et kraftig rør med hjemmelagde vekter av betong støpt i malingspann fungerte som treningstang og vektskiver. Enheten var på ca 80 kg. Treningsbenken var hjemmelaget av treverk. 2x4 tommers reisverk og en finerplate til å ligge på. Utstyr kostet penger, noe jeg på det tidspunkt ikke hadde all verden av. De skulle gå til båt.

192 kilo i benkpress

80-90 og ganske raskt 100 kg i denne benken gikk lett unna. En skikkelig vektstang med 120 kg vekter ble kjøpt hos Bendixen Sport i Lillesand. Disse vektene ble med meg til Oslo i studietiden. Der ble også min gode og enkle Davidbenk kjøpt. Den kom fra den kjente kraftsportbutikken Chr. Mobech. Den benken brukes fortsatt. Hittil har den tatt i mot 30.000 tonn i benkpress. Det tilsvarer vekta til Superspeed 1 full av biler og passasjerer.

Privat

Jeg måtte jevnlig kjøpe ekstra vekter, og da jeg var 30 år, greide jeg 192 kilo i benkpress. Kroppsvekta var 95 kg. Jeg holdt på med dette ett års tid inntil det skjedde et lite uhell. Jeg skulle prøve meg på 195 kilo i benkpress alene. Davidbenken veltet, og vektstangen gikk gjennom loftsgulvet og tittet frem i taket på kjøkkenet i etasjen under.

Etter det nedjusterte jeg maksvekten litt, og supplerte med flere andre øvelser. Det var knebøy, curl til den store gullmedalje, fransk press i tillegg til den gode gamle stanga i taket. Kroppshevinger med en arm inngikk og er fortsatt med i programmet. Treningsmengden var rundt seks timer i uken fordelt på tre-fire dager.

Aldri skadet av trening

Denne treningsformen ble praktisert i nærmere 30 år. Ingen tendens til treningsnarkomani, kun en god vane. Treningen har ikke påført meg skader eller plager av noen art. Jeg har heller aldri hatt vondt i ryggen. Helt utrolig egentlig med tanke på alle de galt utførte og sinnssyke tunge løft som jeg har gjort i festlig lag, blant annet det å løfte på biler og containere.

Privat

Etter en korsbåndskade for seks år siden, som for øvrig ikke var treningsrelatert, fikk jeg øynene opp for trening med egen kroppsvekt. Da snakker vi om turnringer. Etter fylte 50 år har denne treningsformen tatt mer og mer over. Tyngre vekttrening blir mer et supplement.

I min alder er det med tanke på blodtrykk og hjerte lite fordelaktig å være tung selv om det er muskler og ikke fett. Trening i ringer og diverse arrangement i taket gir en utrolig kroppsbeherskelse, styrke og balanse. Det samme gjør ettbens knebøy på en luftfylt balansepute også.

Mer intense økter nå

Jeg har mange ganger lurt på hvorfor jeg ikke begynte med dette tidligere. Treningsmengden i dag er omtrent det samme som tidligere. Fem-seks timer i uken, men fordelt på fem dager. Øktene er mer intense da de ekstreme tunge løftene er redusert. Tunge løft krever en del hvilepauser.

Privat

Min treningsfilosofi er at trening skal være en avkobling og en sunn vane. Merker man ubehag eller har en skade, er det bare å trene en annen øvelse. Øvelsene og vekter tilpasses alder og kropp. For egen del trives jeg best med å trene alene. Jeg har mitt eget trimrom med det aller nødvendigste for å dekke de ulike øvelsene. Riktignok må noen av øvelsene skje på den lyse årstid da de utendørs turnringene brukes. Det var jo det med takhøyden.

Jeg vil trene så lenge som mulig. Jeg har ingen planer om å redusere på tidsbruken. Snarere det motsatte.

