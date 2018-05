Uavgjort i lokalderbyet

Det har vært en god start på sesongen med seier mot nyopprykkede Åssiden og opprykksjagende Pors Grenland. Neste kamp på programmet var mot bøndene fra Vennesla, Vindbjart. Kampen hadde allerede blitt flyttet på grunn av den lange og motbydelige vinteren vi har hatt. I Vennesla enda verre enn i byen. Banen er derfor ødelagt og vi måtte spille på den noe hardere kunstgressbanen på Moseidmoen, noe vi i utgangspunktet skulle være komfortable med.

Vindbjart på sin side fikk en god start med seier borte mot Tønsberg, 0-1, før de røk på et 3-1 tap borte mot Sandefjord 2. Vi vet at Vindbjart ønsker å spille seg ut bakfra. Det er jo godt kjent for oss som kjenner «krydderfotballen».

Første store sjanse. Etter fem minutter blir nysigneringen og hurtigtoget Andreas Sersland spilt igjennom med en chip fra midtbanen. Kommer alene med keeper, men ballen sklir inn til keeper. Vet ikke om vi skylder på ballen eller underlaget, men noe var det. Første kvarteret fortsetter jevnt, men noe mer farlig fra Donn mot et Vindbjart som har mye ball.

FK Donn

Vindbjart har mer og mer ball, uten å helt skape det store. Krydderet er byttet ut med midtstoppere som passerer vårt 1. ledd for å så slå langt diagonalt. Krydder. Donn er farlige på kontringer, men noe unøyaktig i avleveringene. Vi står greit og føler vi har kontroll. Vindbjart skaper ikke noe særlig. Stillingskrig på Moseidmoen.

Ampert

Det blir mer og mer ampert på banen. Mye lyd fra både banen og benken. Midtbane-eleganten, Mads Myhrstad klinker en krydderspiller og får gult kort. Mulig fortjent. Videre stillingskrig inn til pause. Mye skjer mot Donns banehalvdel, men ikke mye sjanser. Myhrstad i rødt blir tatt av til pause.

Fortsetter som 1. omgang. Vindbjart krydrer med lange diagonale, mens vi står godt organisert og tar duellene. Etter noen minutter får Sander Michelsen (kommet inn for Myhrstad) spilt fri midtbanekollega og maskin, Nicklas Brenna Karlsen. Kommer til stor sjanse fra 15-16 meter og klinker ballen til høyre for keeper. Den er det bare Johnny i VFK-målet som tar i denne byen. Burde kanskje være aktuell for et «Start en drøm» i keepertrøbbel.

Gedigen sjanse

Donn holder trykket oppe og skaper corner etter corner. Kraftspissen Stian Ingebrethsen kommer fri på bakre stolpe og header ballen inn i feltet. Den ligger og spretter på målstreken før en Vindbjart-spiller får klarert ballen. Gedigen sjanse til bortelaget!

Vindbjart rir av presset og kommer til en stor sjanse. En noe heldig vending og forsering, før midtbanespiller Kawsu Jabai klinker ballen i tverrligger og ut. Tror kloningen av Edwin van der Sar er på den, Jørgen Nylund Nilsen. Vindbjart beholder litt moment og skaper noen halvsjanser. Den største da de får en retur i feltet, men Jørgen får strukket seg over ballen igjen.

Etter halvspilt 2. omgang gjør Sersland et vanvittig raid langs høyresiden. Dribler av fire-fem spillere og løper til linja. Der har vi flere i boks, men Follerås får en fot på ballen. Vi er farlige på kontringer. Bare litt mer nøyaktighet så er vi helt der!

Vindbjart presser på mot slutten uten det helt store. Jørgen N.N. er fint ute og avverger et siste trykk mot egen boks. Kampen ender 0-0. Vindbjart har mest ball og Donn er mer farlige når vi nærmer oss hjemmelagets boks. Målgarantien og krydderfotballen var byttet ut med langpasninger og spinat.

Vi i Donn innehar nå en 4. plass på tabellen med sju poeng på tre kamper. En god start på sesongen. Vi møter nok et antatt topplag til helgen. Da er det kamp i Tønsberg.