Oppladningen kunne ikke vært bedre. Tre dager før landets største travløp kjøres på Bjerke Travbane i Oslo ladet den sørlandske stortreneren Øystein Tjomsland opp med to seire på hjemmebanen Sørlandets Travpark.

Lørdag og søndag skal nemlig vinnerne av Kriterie- og Derby-løpene kåres i hovedstaden, de gjeve Klasseløpene. Tjomsland kvalifiserte ikke mindre enn 13 av sine stallhester til disse finaleløpene. Det betyr at sørlendingen kan hente hjem 4 265 000 kroner i premiepenger. Vel og merke dersom samtlige av hans hester presterer til maks på premielistene.

– De skal være på topp

– Det er kanskje ikke realistisk å tro at vi for eksempel skal hente hjem samtlige premier i Derby-løpet, selv om vi har seks av de på deltagende hestene i feltet, sier Tjomsland med et smil før han tillegger:

– Man må huske på at det er små detaljer som avgjør disse løpene og utøverne skal ha toppdager for å hevde seg. Når det er sagt er jeg veldig godt fornøyd med hva hestene har vist i trening i ukene før finaleløpene, treningsopplegget vårt skal sørge for at de er på topp når det gjelder lørdag og søndag, forsikrer 51-åringen fra Søgne.

Onsdag kveld vant Øystein Tjomslands hester to av løpene på hjemmebanen Sørlandets Travpark. Her ser vi Nelson Bright Eagle vinne sammen med kusk Tom Erik Solberg. Foto: Trav365.no

Onsdag var det Grand Eld og Nelson Bright Eagle som sørget for stallseire for Team Tjomsland.

Dette er Øystein Tjomslands hester i helgens Klasseløpsfinaler:

Norsk Hoppekriterium (tre år gamle hopper): Tangen Il

Norsk Travkriterium (tre år åpen klasse): Bore Mikkel Brenne Borken

Norsk Hoppederby (fire år gamle hopper): Sjø Perla Nordsjø Anna Nelson Heidi

Norsk Travderby (fire år åpen klasse): Tangen Minto Holter Odin Smedheim Braut Tangen Ove Trø Kasper Kleppbest