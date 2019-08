Vil trosse kragebeinsbrudd i NM

Det var under lagkjøring-NM på Elgane motorstadion første helga i august at Thomas ble skadet. Legens anbefaling er at han holder seg borte seks-åtte uker fra speedwaybanen, men Thomas er så dedikert at han likevel ønsker å stille i seniorklassen i helgas individuelle NM.

Han rykket opp i seniorklassen i fjor og har hatt en fin utvikling siden. I år har programmet vært tett med kjøring rundt i Skandinavia og lenger ned i Europa. Tidligere i sommer hadde han et ni dager langt opphold i Polen, der han både trente og konkurrerte. Han kjørte i Torun, som er en stadion som på største stevnene fylles med hele 16 000 tilskuere. Deretter var det en tre dager lang treningsleir i Oslo som siste oppkjøring til lag-NM.

Thomas sier han er lite nervøs for helgas NM-kjøring. Han har holdt seg i ro siden bruddet, og tatt ukentlige røntgenbilder på sykehuset. Avgjørelsen om han kan kjøre vil nok ikke tas før lørdag, men det ser positivt ut.

I 2015 var Thomas utsatt for en ulykke som gjorde at han måtte få hofteprotese. Han måtte ta to års pause fra kjøringen etter det. Siden dette har jobbet seg fint tilbake og oppnådd et mye høyere nivå når det kommer til kontroll og stil. Kragebeinsbruddet er den første skaden han har hatt siden 2017.

Thomas sier at han er glad for at han har støtte fra familie, som pusher ham opp og fram, og samtidig respekterer hans avgjørelser for å nå toppen.

Også lagkameraten Lars Topstad (22) skal delta i seniorklassen i NM, som arrangeres på Geiteryggen like utenfor Skien. Lars har gjort et comeback speedwaysykkelen i år, etter noen år pause. Målet hans er å plukke poeng der det er mulig, og en topp 12-plassering kan være innen rekkevidde.