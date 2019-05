Jerv kriget til seg tre poeng

GRIMSTAD: Etter et bortetap sist helg var vi i dag superklare for å slå knallhardt tilbake mot Ull/Kisa på Levermyr. Det gjorde vi, og vi vant 2–0 over laget fra Jessheim.

Allerede etter tre3 minutter går vi i ledelsen. Hoel Andersen drar seg fri på høyrekanten og slår inn et lavt innlegg inn til Chuma Anene som setter ballen i mål. Ull/Kisa er et godt fotballag, og de presser oss til tider bakover i banen, og kommer til noen gode sjanser. Vi er dog gode til å forsvare oss, og vi rydder unna det som kommer av sjanser, samtidig som vi kommer til noen egne sjanser. Men lagene går til pause på 1–0.

Det første ti minuttene i den andre omgangen er ikke gode nok, ifølge Jerv-trener Arne Sandstø, og Ull/Kisa kommer for lett til sjanser. Vi jobber oss godt tilbake i kampen, og tida går mot 90. Etter hvert som bortelaget må satse mer og mer framover åpner deg seg mye kontringsrom for Luke Ferreira, Chuma Anene og de andre angrepsspillerne våre. Vi utnytter disse forholdsvis godt, men klarer ikke å omsette dem til mål – før i det 86. minutt.

Da kommer Anene alene med keeper, men bommer. På returen er Ferreira først, men han felles ned av en Ull/Kisa-spiller, og dermed straffespark og rødt kort til bortelaget. Straffen settes i mål av Wichmann, og vi leder nå 2–0. De siste minuttene klarer ikke Ull/Kisa å produsere noen farer, og vi vinner dermed kampen.

En ekstremt viktig seier før vi nå går inn i en tøff og spennende periode med Start borte 16. mai, Sandefjord hjemme i cupen 22. mai og Aalesund hjemme 26. mai (folkets kamp).