Sterk spurt sikret seieren

KRISTIANSAND: Det så mørkt ut midt i andre omgang, da bortelaget ledet 2–1 og truet med å øke forspranget. Heldigvis tok jentene seg kraftig sammen, og til slutt var det ingen tvil om seieren.

Førsteomgangen var generelt litt under pari. Omgangen var preget av mange dårlige berøringer og mye rare valg. Spillerne var ikke gode nok til å roe ned og til å vri spillet. Det ble også litt for enkelt det vi holdt på med på siste tredel av banen. Samtidig slapp vi Kolbotn for lett til på sine langballer.

Men det kom seg litt etter hvert, og jeg synes vi ledet fortjent til pause. Scoringen var kanskje noe heldig, men vi hadde andre store muligheter som ikke ga uttelling.

Erica Nystøl hadde vært på banen i bare seks minutter da hun dro til fra langt hold. Målvakten så først ut til å ha kontroll på skuddet, men glapp ballen, som spratt de nødvendige centimeterne over målstreken før hun fikk klarert den. En årvåken assistentdommer markerte for scoring.

Rotet bort pauseledelse

For andre kamp på rad skuslet vi bort pauseledelsen i løpet av noen sekunder. Et hjørnespark ble headet i mål før ett minutt var spilt av andre omgang, og det skulle bli verre. Fire minutter seinere var vi direkte sløve i forsvar, og levnet keeper Line Sannæs Kristiansen null muligheter til å avverge 1–2-scoringen.

Åpningen på andre omgang var grusomt svak, og det var ikke mye om å gjøre at det hadde stått 1–3 i denne svake perioden. Men utover i omgangen fant vi mer rytme, og etter utligningen tok vi jo fullstendig over, og spilte meget bra.

Anders Jensen

Ingrid Olsens 2–2-mål ble startskuddet på sluttspurten. Hun prikket inn et frispark fra langt hold, og siden ble det vel mer eller mindre et stormløp mot bortemålet. June Tønnesland Johansen ble spilt gjennom ni minutter før slutt, og sendte ballen via lengste stolpe og i mål, mens Karoline Fredriksen satte prikken over i-en fem minutt seinere med et flott langskudd.

Sjansebonanza

Det kunne også blitt flere mål, og det er godt å registrere at vi igjen produserer godt med sjanser i våre gode perioder. Defensivt hadde vi mye å gå på denne gangen, men også her ble det bedring utover i kampen.

Jeg er også glad for at vi hadde en brei tropp i dag, for de mange byttene vi gjorde var hele tiden til nytte for laget. Blant dem som startet på benken var Karoline Fredriksen:

– Jeg følte at kampen var veldig todelt, der vi hadde kontroll i første omgang, men at vi rotet det litt til i begynnelsen av andre omgang. Etter utligningen kom laget mye mer sammen, og vi fikk troen på oss selv igjen. Da begynte vi å spille fotball i stedet for å sparke fotball. Vi burde så absolutt scoret flere mål, men alt i alt er det deilig med poeng.

IK Gimletroll

Stadig fremgang

Hun synes sesongen har vært ok så langt, men at laget har gjort seg fortjent til mer enn ni poeng hittil:

– Men vi blir mer og mer samspilt for hver kamp, noe som lover bra for sesongen videre!

Anders Jensen

Dagens Gimletroll

Karoline Fredriksen: Rask i ballbehandlingen og presis i avleveringene. I en kamp hvor ikke mange holdt nivået jevnt, gjorde Karoline sakene sine godt gjennom samfulle minutter hun var på banen. Banens beste.

June Tønnesland Johansen: Spilte igjen en nøkkelrolle offensivt. June var hele veien mye involvert, og var dessuten en konstant trussel mot Kolbotns forsvar. Hun våknet virkelig de siste 20 og skapte trøbbel gang på gang i sluttminuttene.

Ingrid Akselsen: Strålende comeback og ga laget potensielt en helt avgjørende hjelpende hånd i kampen om tre poeng. Trygg med ball, tøff i duellspillet og flink til å ta ut rom.