Årets første poengtap for Fløy

STAVANGER: Kampen mot Vikings rekrutter ble akkurat så vanskelig som mange antok på forhånd. Etter et tett kamp-program den siste tiden, bl.a med onsdagens knepne cuptap for Jerv, var det klart at mange av spillerne manglet overskudd. Og det var Viking 2 som kom best i gang med presist pasningsspill, der særlig den meget lovende Harald Nilsen Tangen skapte trøbbel for Fløy-forsvaret. Blant annet hadde Viking et skudd i stolpen.

Men mot spillets gang scoret ringreven Mangnus Ask Mikkelsen med et hodestøt etter glimrende forarbeid og innlegg fra Christoffer Myhre. Etter scoringen beholdt siddisene initiativet, men Fløy var flere ganger meget farlige på overganger. Dessverre manglet presisjonen på siste pasningen. Mot slutten av omgangen jevnet spillet seg ut, og det var en optimistisk Fløy-gjeng som gikk ut til andre omgang.

To raske Viking-scoringer

Andre omgang startet forholdsvis jevnt, men snart fikk Fløy et solid overtak om hendelsene, og Henrik André Dahlum var nær ved å øke ledelsen. Midtveis i omgangen foretok Fløy tre bytter, og en liten periode opptrådde man noe uorganisert. Dette utnyttet Viking 2 dødelig effektivt med to raske scoringer.

Fløy ga på ingen måte opp, og presset på for utligning. Og presset betalte seg i form av scoring i 84. minutt av innbytter Ole Fredrik Thorsen som stusset en heading fra Johan Kvame Naglestad i mål. Resten av kampen presset Fløy uten å få uttelling.

For den nøytrale tilskuer var dette et severdig oppgjør. Mange trøtte Fløy-bein, men gutta skal ha for innsatsen mot et meget bra 2-er lag. Jevnt gode prestasjoner, men kanskje spesielt gledelig å se kaptein Jørgen Richardsen i godt slag etter skadeopphold.

Beleilig pause

Etter kampen berømmet trener Nikola Trajkovic spillerne for innsatsen. Nå er det ikke kamp før mandag 13. mai, da Start 2 er motstander på Arkicon Arena. Den lille pausen kommer meget beleilig i og med at det har vært mye skader, og mange er på vei tilbake i god kampform.

Fløy topper tabellen med 10 poeng etter fire spilte kamper.

Fløy stilte slik:

1 Ante Knezovic

2 Jone Bjerkreim Kleppa

4 Jørgen Richardsen

13 Johan Kvame Naglestad

14 Matej Dekovic

8 Henrik Andersen

9 Henrik André Dahlum

19 Tobias Johansen Henanger

27 Christoffer Myhre

11 Magnus Ask Mikkelsen

30 Lasse Sigurdsen

Innbyttere:

12 Andreas Olsvoll

5 Isak Reinhardsen

6 Mathias Grundetjern

10 Dardan Dreshaj

16 Ole Fredrik Thorsen

22 Anders Omvik Hella

23 Erik Nuland Marcussen

Hendelser

15 min: Spillemål 1-0 Magnus Ask Mikkelsen

37 Advarsel Henrik André Dahlum

46 Bytte inn Dardan Dreshaj Bytte ut Lasse Sigurdsen

55 Bytte inn Anders Omvik Hella Bytte ut Magnus Ask Mikkelsen

66 Bytte inn Mathias Grundetjern Bytte ut Christoffer Myhre

72 Bytte inn Ole Fredrik Thorsen Bytte ut Henrik André Dahlum

73 Spillemål 1-1 Ivar Øidvin

75 Spillemål 2-1 Kristian André Knarvik

84 Spillemål 2-2 Ole Fredrik Thorsen