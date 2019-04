Seier i første EM-runde

BLOGG: Årets første runde i europamesterskapet ble arrangert i Trento litt nord for Gardasjøen. Terrenget var veldig løst og det gjorde noen seksjoner svært utfordrende. Jeg var eneste utøver fra Team Vold Gunvaldsen, og min bror Jacob-Olaus var med som minder og mekaniker.

Førsterunden var veldig spennende. Jeg var ikke særlig fornøyd med kjøringen, men lå likevel på førsteplass, uten at jeg var klar over det. På andrerunden hentet jeg meg inn med mer enn en halv runde på null prikker. Det holdt til seier.

Privat

Å gå til topps var veldig uventet. Jeg følte at kjøringen ikke var helt på plass, samt at jeg gjorde noen store feil. Nå er målet å bare fortsette slik ut sesongen. Det kommer til å bli tøft, men er ikke umulig. Jeg er veldig motivert til neste EM-runde i Monza, Italia allerede kommende helg. Jeg vil takke alle sponsorer, venner og familie som gjør at jeg kan drive med lidenskapen min!

Privat