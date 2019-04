Den røde krigeren, som altså er oppkalt etter legendariske fotballtreneren Bill Shankly, årsdebuterte med brask og bram der han danset rundt Forusovalen til en enkel seier. Ventes enda bedre på søndag og jeg satser på at Geir Mikkelsens herlige traver vinner igjen.

V65-1 2140 autostart Start 18.15

1 Super Orlando V Tjo Trippelsjanse fra fint spor. C 2 Ervin Boko Ø Tjo Har kapasitet. B 3 I See U. One K Sør For lett her. C 4 Thai Voyager P Kal Litt fast sist. C 5 Fabian B.R. J Han Ga seg sist etter tøft løp. B 6 President Ideal D Dal Trenger nok flere løp. C 7 Red Shankly R.S. G Mik Kanongod i årsdebut. A

Red Shankly R.S.-Fabian B.R.-Super Orlando Outs: Ervin Boko

7 Red Shankly R.S. så lysende ut i sin årsdebut. Han overtok da teten etter 450 meter og vant helenkelt. Det var så fin stil på Mikkelsen traveren at selv om han møter noen gode så har jeg tro på at han kan slå denne gjengen selv om han må vandre utvendig hele løpet. Banker.

V65-2 1660 volte Start 18.35

1 Jerkeld Frøya S Juk Premie som gjelder. C 2 Mo Harjar S Bir Meget bra i årsdebut. A 3 Nygårds Viking H Tha Premiesjanse. C 4 B.B. Juventus S Hei Henger med til premie. C 5 Robust B Bar Løp i kroppen. C 6 Ruskeli Svarta T Rei Har fin kapasitet. B 7 Valle Hugo F Lin Perfekt selskap nå. B

Mo Harjar-Valle Hugo-Robust Outs: Ruskeli Svarta

2 Mo Harjar imponerte i sin årsdebut og vant enkelt i et V75 løp Bjerke. Har en solid sjanse igjen. 7 Valle Hugo er den som står nærmest favoritten i dette løpet. Han har trukket et fint startspor og om kusken treffer starten så kan dette være en luring. 6 Ruskeli Svarta er ei sprek hoppe, men er litt galopplysten. Uten tull så kjemper hun i toppen.

V65-3 2140 volte til v151. Start 18.55

1 Stjerne Smell S Juk Leter etter formen. C 2 Stjerne Bo H For Fornøyd med premie. C 3 Moi Edel V Tjo Kommer ut etter pause. B 4 Bjørnemyr Tara J Eri Er i fin form. B 5 Vimse Lars D Dal Litt bedre enn raden. B 6 Lome Perla E Høi Stabil og flink. B 7 Misi Ø.K. B Øks Har kapasitet for seier. B 8 Vestpol Kongen Ø Tjo Fin årsdebut. A

Vestpol Kongen-Moi Edel-Bjørnemyr Tara Outs: Misi Ø.K.

8 Vestpol Kongen hadde en fin årsdebut, men den seiersvante traveren kunne ikke bli bedre enn nummer to, men det skal han ikke skamme seg over. Er garantert enda bedre denne gangen og skal sees med en solid vinnersjanse. 3 Moi Edel gjør en spennende debut for Øystein Tjomsland. Hun har et høyt toppnivå og jeg blir ikke overrasket om hun vinner på direkten. 7 Misi Ø.K. er også ei kapabel dame. På sitt beste kjemper hun i den rette enden. 4 Bjørnemyr Tara er stabil og gjør gode løp hver gang. Er med i toppen denne gangen også.

V65-4 2160 volte til v/525. Start 19.15

1 Will Teddy R Rol I fin form. B 2 Arnspik E Høi Kan overraske. B 3 Kolnes Tom P Kal Bra, men er best på sprint. C 4 Tojo Prinsen C Eng Trippelsjanse. B 5 Bacchus Ø.K. Å Ten Spennende med ny kusk. B 6 Eikfaksen G Mik Vant sist Mikkelsen kusket. B 7 Kolnes Kjell L Kol Kan en del, men formen? C 8 Tomeld Ø.K. B Øks Beste hesten. A

Tomeld Ø.K.-Eikfaksen-Arnspik Outs: Bacchus Ø.K.

Ingen tvil om at toppnivået til 8 Tomeld Ø.K. er i en egen klasse, men han er fryktelig variabel. Sist ble det en tung tur og han galopperte i kamp om seieren midt på oppløpet. På en god dag vinner han dette løpet med «halve oppløpet», men han er ikke til å stole på. 6 Eikfaksen har også et bra toppnivå. Sist hadde han et vanskelig spor og ble gitt et rolig løp. Kan absolutt vinne denne gangen. 5 Bacchus Ø.K. står litt tøffere inne i dette løpet, men man må merke seg at han blir kraftig kuskeforsterket. Må tas med om man garderer de store favorittene.

V65–5 214 autostart Start 19.35

1 Thai M. Out T Rei To løp i kroppen. C 2 Pay Me Laday A Ber Ikke vist seiersform. C 3 Joey Krobak E Høi Bra til seier nest sist. B 4 Asterix M. M Fin I fin form. B 5 Lord Coral O Øst Kan litt. C 6 Texas Bonheur A Frø Premie er målet. D 7 Golden Dooleys G Mik Møter billig selsap. A 8 Satori K. Divic Å Ten Har kapasitet. B 9 Nicky Me A Sal Fått to løp i kroppen. C 10 Ranja Hill J Eri Henter seg en premie. C 11 Julia Early P Kal Kan sjokke med klaff. B

Golden Dooleys-Joey Krobak-Asterix M. Outs: Satori K. Divic

7 Golden Dooley er den klart beste hesten i dette feltet, men innsatsen sist gjør meg litt betenkt. Om han holder seg i trav og går opp mot sitt beste så vinner han dette løpet. 3 Joey Krobak sjokkvant på Klosterskogen i sin nest siste start. Er nok best med ryggløp og det kan hun få denne gangen. 8 Satori K. Divic har et dårlig spor, men han er så god fra start at han satser nok framover på direkten. Gardering. 4 Asterix M. er på rett vei og vinner snart løp. Kan skje allerede på søndag.

V65-6 1609 autostartStart 19.55

1 Imperium Bo E Høi Står fint til. B 2 That's Good Chip Å Ten Rask. Kan lede lenge. B 3 Glazier's Support D Dal Holder fin form. B 4 Lonely Warrior P Kal Premie er bra. C 5 Al B. Back Zet G Mik Knallform. A 6 Ethiopia River K Wåg Svak sist. Premie. C 7 Graceland E.P. L Kol Er i meget fin form. B 8 Dante Kievitshof V Tjo Vanskelig spor. Premie. C 9 Guccio Fortuna Ø Tjo Vant enkelt sist fra tet. B 10 Albarella Rags O Øst Holder sin fine form. B

Al B. Back Zet-Guccio Fortuna-Graceland E.P. Outs: That’s Good Chip

5 Al B. Back Zet har utviklet seg mye i Mikkelsen regi. Han har fått noen tøffe løp i det siste, men likevel har han kjempet helt i toppen. 9 Cuccio Fortuna har trukket et bakspor, men det behøver ikke å bli feil. Det lukter tempo på dette løpet og jeg blir ikke overrasket om han speeder ned alt og alle. 2 Thai Good Chip er startrask og laddes nok mot teten denne gangen. Kan lede veldig lenge.

Lite V65-forslag

V65-1: 7 Red Shankly R.S.

V65-2: 2 Mo Harjar

V65-3: 8–3

V65-4: 8–6

V65-5: 7-3-8-4

V65-6: 5-9-2-7-3-10-1

108 kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 7 Red Shankly R.S.

V65-2: 2-7-6

V65-3: 8–3

V65-4: 8-6-5-2-1-4-3-7

V65-5: 7-3-8-4

V65-6: 5-9-2-7-3-10-1

1344 kroner