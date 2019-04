BLOGG: Jeg bestemte meg egentlig på sparket, to uker før stevnet, for at jeg ville stille i dette NM enkeltøvelser i Tvedestrand.

Jeg vet at jeg er ganske solid i Farmer’s Walk, så hadde troen på å kunne gjøre en grei figur selv om det har vært mer bleieskift enn trening de siste månedene, og siden jeg hadde gått tre meter med 161 kg pr. hånd på dette stevnet for to år siden (NM i enkeltøvelser på Valhalla er fordelt på fire stevner i året, hvor det konkurreres i de samme øvelsene til omtrent samme tid hvert år), så tenkte jeg at alt over det ville være innafor.

Jeg har så klart kommet meg litt på trening, og jeg tror det at jeg klarte å prestere så pass godt som jeg gjorde sier litt om verdien av å komme seg på trening og gjøre litt, framfor å bli hjemme og gjøre ingenting bare fordi man kanskje ikke får gitt jernet så mye som man vil.

Ekle symptomer

Jeg har gjort et forsøk på å tangere norgesrekorden i min vektklasse, menn under 90 kg, for to år siden. Den gangen gikk jeg to skritt før det svartnet for meg, og jeg begynte å få symptomer på hjerneblødning, så jeg var jo så klart litt spent på hva jeg kunne forvente.

Jeg reiste opp sammen med min gamle strongmancoach Hans Jørgen Rulffs, som er en gammel traver i sporten, og hans kollega fra Vipers Akademiet, Sondre Webb Olsen som skulle prøve seg i en strongmankonkurranse for første gang.

Planen min var å stille i alle øvelser, selv om dette er valgfritt, men jeg var så fokusert på farmers walken at første øvelse, vikingpress, bare ble rot. Jeg fikk en 2. plass her bare med flaks, men jeg var der for å gå farmers først og fremst, så jeg tok det med stor ro.

Tok det på sparket

Siden jeg bare hadde gått skikkelig tung Farmer’s en gang på månedsvis så tok jeg egentlig alt på sparket og bare følte meg fram, og når jeg merket at det var mer i tanken etter hvert som vektene begynte å bli skikkelig voksne så bestemte jeg meg for at den rekorden som hadde stått i fire-fem år nå, den var det på tide å få slått. Loddene ble lastet til 180 kg pr. stk., og jeg var så pumpa på adrenalin at jeg bokstavelig talt vibrerte.

Avløftet føltes faktisk merkelig lett når jeg bare fant posisjonen min, og de første to meterne var ikke farta helt ubrukelig heller, men så ble det brått veldig tungt. Jeg gikk egentlig den siste meteren delvis i blinde, bare tviholdt på vektene og satte den ene foten foran den andre fram til jeg fikk nedsignalet, og ble nok noe overentusiastisk over at det gikk.

Etter dette gikk jeg bare og svimlet, og hadde tåkesyn på begge øynene, så jeg bestemte meg for at sentralnervesystemet hadde fått nok juling for en dag, og besluttet å stå over siste øvelse, som var atlasstein.

Flere gode resultater

Her gjorde Hans Jørgen en god figur og sikret 2. plassen i 90 kg klassen med å løfte 165 kg stein til plattformen, med en kroppsvekt på under 79,7 kg. Han hadde sett seg ut en tyngre stein, men klarte ikke å innfri denne gangen. Mer trening og mer fokus på restitusjon kreves for å øke nivået ytterligere nå.

Førsteplassen gikk til Svein Erik Haugland, som kastet 190 kg steinen på plattformen.

Lovende debutant

Sondre Webb Olsen gjorde også et solid første stevne, og særlig imponerende var det at han klarte 135 kg atlasstein uten å noen gang ha tatt i en atlasstein før. En meget god prestasjon av Sondre her altså, som hadde følgende å si om sitt første møte med strongmansporten:

– Valhallakonkurransen var utrolig gøy og noe helt nytt for meg. Jeg har aldri konkurrert i noe lignende før, så dette spennende og interessant erfaring jeg kan ta med meg videre. Miljøet og omgivelsen der var unikt, alle heiet på alle, selv om alle konkurrerte imot hverandre. Folk var imøtekommende, og hjelpsom til de som var ny på stedet. For dem som har en interesse innen styrketrening, bør absolutt prøve å utfordre seg på dette her.

