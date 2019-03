Mener Arendal var nærmest seieren

Det går framover. Stadig flere brikker faller på plass. Relasjoner og spillmønstre begynner å sitte. Det er konklusjonen etter lørdagens treningskamp mot Bryne.

Kampen, som ble spilt i Kvinesdal, endte 2–2. Arendals mål ble scoret av Fabian Stensrud Ness og prøvespilleren Fitim Kastrati.

Ifølge rapportene var det Bryne som startet best, men kampen sett under ett, mener Fabian Stensrud Ness at Arendal var nærmest seieren.

Fakta: Kampfakta Arendal-Bryne 2–2 (1–1) Treningskamp, Kvinesdal stadion Mål: 0–1 (31), 1–1 Fabian Stensrud Ness (37), 1–2 (71), 2–2 Fitim Kastrati (77) Arendals startoppstilling: Leopold Wahlstedt – Dejan Corovic, Ilir Kukleci, Sune Kiilerich, Mads Nørby Madsen – Stian Rokås Michalsen, Jakob Rasmussen, Shariff Cham, Fitim Kastrati (prøvespiller) – Preben Skeie – Fabian Stensrud Ness Benyttede innbyttere: Markus Håbestad (23 min for Ness), Sander Emanuelsen (23 min for Corovic), Anders Hylen Pedersen (8 min for Cham), Stian Debess (5 min for Madsen), Julio Espinoza (5 min for Stian Michalsen)

– Det er bedring for hver uke og hver kamp. Det er perioder i kampene vi ikke er fornøyde med, men vi ser tendenser på det vi trener på. Nå skal vi bruke de siste ukene inn mot seriestart godt, forteller Stensrud Ness til Agderposten.

– Jeg syns vi var det beste laget. Og jeg føler laget absolutt er i rute, legger han til.

Fornøyd Arendal-trener

Trener Steinar Pedersen er også fornøyd med prestasjonen – og ikke minst utbyttet av treningskampen:

– Jeg syns vi gjorde det veldig bra. Vi styrte spillet veldig fint og var flinke til å spille Bryne lave. Det var veldig fin øving for oss å få en kamp mot et lavtliggende lag, sier han til avisen og konstaterer at det er mange spillere som viser fin formutvikling.

Han sa allerede før kampen at han ville bruke også oppgjøret mot Bryne til å prøve ut nye konstellasjoner og gi flere spillere sjansen til å vise seg fram. Derfor var det også hele ni (!) spillere fra A-stallen som ikke var med i kamptroppen.

Ulrik Berglann, Avni Pepa, Kim Kvaalen, Rasmus Lynge Christensen, Øyvind Knutsen, Jens Skogmo, Conrad Wallem, Reiss Greenidge og Vital Kaba var alle blant dem som ikke ble brukt i denne kampen – av ulike årsaker. Både sykdom, belastning og landslagsoppdrag spilte en rolle i forbindelse med hvem som var aktuelle til denne kampen.

Prøvespiller klarte seg godt

Samtidig fikk også prøvespiller Fitim Kastrati vist seg fram – etter å ha trent med Arendal den siste uka. 24-åringen har spilt i svenske GAIS den siste sesongen, men kan altså være aktuell for en retur til norsk fotball.

– Han klarte seg fint mot Bryne, konstaterer Steinar Pedersen – uten å ville konkludere noe om hva som skjer videre når det gjelder spillerlogistikken framover. Overgangsvinduet stenger 1. april.