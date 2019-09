Nok et Arendal-tap

BRYNE: Marginene er så definitivt ikke med Arendal-gutta denne høsten. Optimismen foran møtet med Bryne - den gamle storheten fra Jæren - på Bryne stadion søndag kveld var stor. Det var ventet en åpen kamp på papiret.

Åpen kamp ble det også, men dessverre endte det med et utfall som Arendal Fotball har vært vant med de siste ukene. Det endte med 1-2-tap - det femte på rad i serien.

Bryne tok ledelsen ved Samuel Nahr etter 19 minutter, men Conrad Wallem sørget for at det var balanse i regnskapet etter 36 minutter. Nahr sørget for 2-1 rett etter at andre omgang var kommet i gang.

Arendal kjempet for en utligning, men dessverre måtte laget nok en gang gå av banen uten poeng. En kan med rette si at det ikke vil seg for gutta denne høsten.

Arendal er nå nummer åtte i avdelingen.