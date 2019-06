1037 løpere trosset trafikkaos og ekstremværvarsler

KRISTIANSAND: Jan R. Hansen i Utvalget oppsummerer etter årets niende løp i Terrengkarusellen: –

– Den nydelige skogsløypa til Arild Vehus var faktisk i meget god stand denne torsdagen, selv om regn både på morgenen og utover ettermiddagen gjorde det litt bløtt noen steder. Best teft hadde imidlertid de mosjonistene som startet tidlig. Da var været vesentlig bedre enn det ble fra 16-tiden og utover til puljestartene. Men temperaturen var fin hele tiden, så alle som disponerte løpet noenlunde fornuftig, fikk gode opplevelser i løypa, som har temmelig mange tøffe motbakker i starten.

– Vi må innrømme at vi hadde kjøpt inn bananer til noe flere deltakere enn vi til slutt fikk (i fjor var vi 1165). Men antallet som nådde fram til løpet ble nok påvirket av at hendelser både på Varoddbroen og Vesterveibroen skapte kjempemessig trafikk-kork gjennom hele byen. Og ikke nok med det, meteorologene, som mer og mer innbitt skal påvise de påståtte klimaendringene, lesset på oss så mange ekstremvarsler i heftige farger for denne dagen at NRK faktisk ringte karusellsjef Humborstad for å høre om løpet måtte avlyses. Når vi etterpå så hvor uproblematisk været faktisk ble, er det ille at værtjenesten på denne måten, helt ubegrunnet, bidrar til å skremme bort potensielle deltakere.

Sverre Larsen

Så til løpsprestasjonene. De raskeste av hvert kjønn, uansett alder, ble denne kvelden de følgende:

I normalløypa ble det hos kvinnene en fin seier til Anne Haaland Simonsen (20:33), foran Hanne Katinka Hofgaard (20:59), Tonje Homme (21:01), May-Lene Lunde Uberg (21:43) og Anne Kari Borgersen (21:54).

Hos mennene ble det solid seier til Simen Koland (17:18), foran et tett kobbel med løpere, Ole Holbæk (17:53), Mathias Holbæk (17:56), Tormod Klungland (17:59) og Erlend Andreas Haugstad (18:02).

På milslukeren deltok 146 løpere (9 flere enn i fjor). Å gjennomføre 2 runder i denne harde løypa er sprekt, og best av kvinnene ble Trine Holmer-Hoven (48:01), foran Charlotte P. Aspholm (48:58) og Solgunn Berstad (51:30), mens vinneren hos mennene ble Trond Hauklien (40:46), foran Torstein Taraldsen (42:03) og Gaute Grastveit (43:02).

Sverre Larsen

Simen Koland (30), vinneren av ordinær løype for herrer

Hva er dine mål med sesongen?

– Det er å delta på de fleste løpene. Jeg prøver dessuten å forbedre tidene mine i forhold til tidligere år. Det er også ekstra gøy å vinne!

Sverre Larsen

Anne-Kari Borgersen (47)

Hva er din løpstaktikk?

– Det er å kjøre på fra starten, og forsøke å holde det helt inn til mål.

Sverre Larsen

Ralph Skog (32)

Liker du løpsøvelser og løping?

– Ja, jeg har sans for det. Og så trener jeg på hinderløp, og konkurranse i disse hinderløpene foregår rundt forbi på ulike plasser.

Sverre Larsen

Raymond Øydna (34)

Hvilke gevinster får man av løping?

– Man blir opplagt og ikke tung i hodet. Ting går lett, og man blir glad! Så løping er bra for tenkning og det mentale. Og så får man energi og overskudd i hverdagen,

Sverre Larsen

Tore Heidenreich (66), arrangør fra Utvalget

Hva er bra med dette løpet?

– Det er flere ting. Man kommer inn på mange skogsstier. Det er steder som folk vanligvis ikke ferdes på. Og så får man en tur rundt Bånetjønn, og det er jo vakkert og herlig!

Resultater – Vanlig løype (4,3 km)

K10-14

-Ingrid Andersen LohneEgen bedrift31:39

-Kaja EliassenØvrebø vgsFullført

-Selma WhiteEgen bedrift25:35

-Sidsel AndersenEgen bedriftFullført

K15-19

-Clara Elisabeth MüllerEgen bedriftFullført

-Elisabeth KivleEgen bedriftFullført

-Emilie Marie JohnsenEgen bedriftFullført

-Julianne Zahl-OlsenEgen bedriftFullført

-Kristine NygårdRambøll NorgeFullført

-Maria TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Marie DvergsnesEgen bedriftFullført

-Pernille HeggemEgen bedriftFullført

-Sara Orf VenæsEgen bedriftFullført

-Sara StrayEgen bedriftFullført

K20-24

1Ingrid ThorkildsenNikkelverket31:29

-Cathrine FossdalSørlandet SykehusFullført

-Emma Sofie Wang MidbrødStudentFullført

-Inger Marie RypestølEgen bedriftFullført

-Kirsti NesseStudentFullført

-Sandra Mæland LangerakSchindlerFullført

-Silje AanensenEgen bedriftFullført

K25-29

1Christine Elisabeth JacobsenEgen bedrift21:57

2Ellen TellefsenVennesla kommune23:46

3Rebekka RockIF26:20

4 Maria KimestadMizuno Norge28:02

5Magnhild RuglandKr. kommune/Student30:53

6Miriam HanssenStudent32:30

7Sandra GulbrandsenEgen bedrift32:31

-Emilie LaacheRambøll NorgeFullført

-Hege KydlandEgen bedriftFullført

-Heidi Bjelland TengesdalLSKFullført

-Heidi Hegland ValleNordeaFullført

-Karoline PettersenKr.sand kommuneFullført

-Kristine VaslandOasen skoleFullført

-Lina BøeMulticonsultFullført

-Margrethe SagaStudentFullført

-Miriam RasmussenKPMG SørlandetFullført

-Monica HansenKirkens BymisjonFullført

-Rachel Åsan HolbækEgen bedriftFullført

-Silje RefsnesEgen bedriftFullført

-Siri Amanda NorumSørlandet SykehusFullført

-Stine GrønaasenVennesla kommuneFullført

-Therese Stallemo BjerlandEgen bedriftFullført

K30-34

1Tonje HommeKruse Smith21:01

2Kathrine MartinsenSørlandet Sykehus21:58

3Synnøve ThomassenTangen vgs23:11

4Tonje BjoraaMizuno Norge28:44

5 Lene Sodefjed LarsenKPIL39:03

-Caroline Breidenthal OlsenCowiFullført

-Heidi Skreå AanundsenPhoneroFullført

-Jenny PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Kristine JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Renate HommeKr.sand kommuneFullført

-Therese AmiliNikkelverketFullført

-Tonje Marie EgeMizuno NorgeFullført

K35-39

1Anne Haaland SimonsenEgen bedrift20:33

2Stefanie JohnsenUNIT426:43

3Katja Mamaeva ChristoffersenNOV27:59

4Hege Hennig LundeEgen bedrift29:09

5Kristine SveindalEgen bedrift30:45

6Cathrine SlottaUiA32:42

7Helene SkøienEgen bedrift33:32

8June Bjorå KjelvikEgen bedrift38:00

9 Tone EegKPIL39:03

-Agnete NilsenNOVFullført

-Camilla HøibyGumpen GruppenFullført

-Ingeborg LandénKr.sand kommuneFullført

-Kristin Marie SkaarStrømmestiftelsenFullført

-Nina Flaat AndersenEgen bedriftFullført

-Ragnhild HelgesenKr.sand PolitiFullført

-Randi JakobsenEgen bedriftFullført

-Reidun MoiEgen bedriftFullført

-Sandra Oudalstøl TrondsenNikkelverketFullført

-Trine UgelstadTTS MarineFullført

-Trude Pedersen SundtjønnUiAFullført

-Wioleta MysykKr.sand kommuneFullført

K40-44

1 Hilde FuruborgKr.sand kommune22:22

2Pia Riise BerlingKr.sand kommune24:40

3Helene Eik AndersenEgen bedrift27:00

4Hege BaggethunHydro Vigeland29:56

5Cecilie TellefsenKirkens Bymisjon30:03

6Veslemøy HanssenSørlandet Sykehus30:04

7Hildegunn Skage TeinumEgen bedrift30:05

8 Gro Elise PrestvoldRepstad30:15

9Marianne UlsakerNorgesEnergi31:07

10 Irene Thonhaugen ArntsenEgen bedrift32:43

11Natalia OliveiraHydro Vigeland38:31

-Anne-Grete KaspersenSørlandet SykehusFullført

-Audhild Torset KristiansenVA FylkeskommuneFullført

-Christina B. HansenNOVFullført

-Guri L. RokkonesVA VegvesenFullført

-Inger Lise SkogenEgen bedriftFullført

-Kari Reinertsen JerstadKr.sand kommuneFullført

-Kristine BarbølEgen bedriftFullført

-Lillian GuttormsenEgen bedriftFullført

-Linda BomannEgen bedriftFullført

-Marianne Skeie BøePostenFullført

-Meike PollestadAgder EnergiFullført

-Nina Slåen SvendsenEgen bedriftFullført

-Sarah Helene UpsahlNOVFullført

-Stine Borgen NilsenKr.sand PolitiFullført

-Tonje NilsenSørlandet SykehusFullført

-Veronica B. PedersenKr.sand kommuneFullført

-Wenche HaugenSørlandet SykehusFullført

K45-49

1Anne Kari BorgersenNOV21:54

2Hanne Therese EkraLærerne25:50

3My Choi HsiungSørlandet Sykehus26:53

4 Dung Tuyet NguyenEgen bedrift28:07

5Vibeke BueklevRepstad29:43

-Birgit EliassenØvrebø vgsFullført

-Cathrin Alvær NeslandColor LineFullført

-Cathrine MurstadNye veierFullført

-Elin SolheimKr.sand kommuneFullført

-Elin StrandHuntonitFullført

-Elin Thorvik AndersenKr.sand kommuneFullført

-Elisabeth SolbergKr.sand kommuneFullført

-Gudrun SvenssonKr.sand kommuneFullført

-Hanne Christin HermansenEgen bedriftFullført

-Hege HartvigsenAgder EnergiFullført

-Heidi ØstensenGumpen GruppenFullført

-Hilde RøinåsKKGFullført

-Inger Lise RopstadKr.sand kommuneFullført

-Inger SkjæveslandEgen bedriftFullført

-Ingunn EidemKr.sand kommuneFullført

-Lene HolmenSchindlerFullført

-Linda Varhaug RøsnesKr.sand kommuneFullført

-Lisbeth HaugelandKr.sand kommuneFullført

-Margrete AndersenEgen bedriftFullført

-Maria UglandOteraFullført

-Marianne HumborstadStatbilFullført

-Marit Høgetveit GladEgen bedriftFullført

-Merete StrømKr.sand kommuneFullført

-Mona AndersenKr.sand kommuneFullført

-Mona HjelmelandEgen bedriftFullført

-Nina FosseDagfin SkaarFullført

-Nina Hovda MidbøeBlatchford OrtopediFullført

-Nina Sandø KlunglandPer KlunglandFullført

-Rita HenriksenSørlandet SykehusFullført

-Siri Merete R. JohannessenKr.sand kommuneFullført

-Trine GlomsakerStena RecyclingFullført

-Trine KilandKr.sand kommuneFullført

-Trine LidiEgen bedriftFullført

K50-54

1 May-Lene Lunde UbergVennesla kommune21:43

2Bjørg Kari HauglandNikkelverket23:21

3Bente Gullsmedmoen HaugeLærerne24:45

4Merete Bryn BruskelandTangen vgs27:23

5 Gro BørteSørlandet Sykehus27:27

6Karin Berle GabrielsenSørlandet Sykehus28:08

7Marit NorbyKr.sand kommune29:42

8Nelly Merete GrapendaalKr.sand kommune31:01

9 Siv Anne TollevikKvadr. Skolesenter31:16

10Toril BrantzegCameron Sense31:40

11Annie UllahKirkens Bymisjon31:41

12Åse TellefsenRPC Packaging32:20

13Marianne SvendsenEgen bedrift41:50

-Andrea Carola AndersenColor LineFullført

-Anita EngerEgen bedriftFullført

-Anita Torland KivleSørlandet SykehusFullført

-Annbjørg UppstadKr.sand kommuneFullført

-Anne Berit ThorsenTeam MosjonFullført

-Anne Kate UglandGumpen GruppenFullført

-Anne-May H. GybergTeam MosjonFullført

-Annett Theiss SøgaardKruse SmithFullført

-Beate Weistad KnutsenEgen bedriftFullført

-Brita HansenKr.sand PolitiFullført

-Christina WhiteNikkelverketFullført

-Eli JohannessenT. O. SlettebøeFullført

-Elin Søberg StubstadKr.sand kommuneFullført

-Elin Willoch MolleSeafrontFullført

-Elisabeth Skaaland NesetSørlandet SykehusFullført

-Elise StraySørlandet SykehusFullført

-Grete Sætre BruheimSchindlerFullført

-Grethe Lill ThomassenSeafrontFullført

-Grethe-Lill LundeSørlandet BBLFullført

-Gro KnutsenOSM OffshoreFullført

-Gudrun Rosseland SørliPostenFullført

-Hanne Liv RefsnesAgder EnergiFullført

-Heidi SkeaNikkelverketFullført

-Hilde EftevågStormbergFullført

-Inger Lise HannaasKKGFullført

-Irene Bjerge HansenEgen bedriftFullført

-Karen Adine NevlandCameron SenseFullført

-Karianne ØenPostenFullført

-Karin BergKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Fidje NilssenKr.sand kommuneFullført

-Kirsti Urdal LossiusStatbilFullført

-Linda N. NesseSørlandet SykehusFullført

-Lindis Bakke HeierKr.sand kommuneFullført

-Lise PettersenKr.sand PolitiFullført

-Liv Astri H. SkarbergSørlandet SykehusFullført

-Lorraine DalenNorgesplasterFullført

-Margareth WathnePostenFullført

-Marianne AasenStatbilFullført

-Marit GausdalHG-ByggFullført

-Mona KristensenVA FylkeskommuneFullført

-Mone StusvigTeam MosjonFullført

-Nancy DrangeSørlandet SykehusFullført

-Randi Anita AanensenEgen bedriftFullført

-Randi Marie RypestølHellvik Hus SøgneFullført

-Reidun WigemyrEgen bedriftFullført

-Siv BergeHennig-Olsen IsFullført

-Tone Beate GrøtterødKr.sand kommuneFullført

-Tone EllingsenKr.sand PolitiFullført

-Torun Tryfoss SalvesenEgen bedriftFullført

-Torunn TjellandBrandsdal GroupFullført

-Tove Andersen FrikstadVaroddFullført

-Turid GøytilPostenFullført

-Unni Moland-IsaksenElkem FiskaaFullført

K55-59

1Lisbeth Jensen GallefossKr.sand kommune21:56

2Anne Lill GullsmedmoenEgen bedrift27:06

3Signy SvendsenSørlandet Sykehus28:00

4Mona GuttormsenMulti Regnskap31:25

5Toril BenjaminsenEgen bedrift38:24

-Anne Grete MjålandKr.sand kommuneFullført

-Anne Marie TjessemTeam MosjonFullført

-Anne Sofie KaalandTollvesenetFullført

-Anne-Britt FrivollTangen vgsFullført

-Aud Kristine FjeldstadEgen bedriftFullført

-Barbro BerntsenNikkelverketFullført

-Berit Eikaas IngebretsenTeam MosjonFullført

-Brith Jorun ÅteigenMHWirthFullført

-Britt Hilde HattremRadisson BLU CaledonienFullført

-Dorte KvistSørlandet SykehusFullført

-Eli JensenSørlandet SykehusFullført

-Elin Bjerge HansenAgder EnergiFullført

-Ester Tufte LarsenKr.sand kommuneFullført

-Gerd Eftevåg BjørgeMHWirthFullført

-Grete Iren BjørkåsEgen bedriftFullført

-Grete JakobsenTrimtexFullført

-Grethe Ringøen VikesåSørlandet SykehusFullført

-Gro Lindvik RobstadStrømmestiftelsenFullført

-Gunn Anita DrivdalTeam MosjonFullført

-Gunnvor Garshol OmdahlKr.sand kommuneFullført

-Inger LygreKr.sand kommuneFullført

-Jorunn StokkaKr.sand kommuneFullført

-June ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Kari Helen FlåSørlandet SykehusFullført

-Kjersti Aulin HeggemAgder EnergiFullført

-Konstanse SkeieMHWirthFullført

-Laila FjellheimTelesportFullført

-Laila RøinåsFylkesmannen i AgderFullført

-Liv Heidi TorsvikPostenFullført

-Marianne HommeEgen bedriftFullført

-May Tove AndveINITEKFullført

-May-Lill StenbergMekonomen Sørl.p. Fullført

-Mona RosselandNOVFullført

-Mona SteinslandEgen bedriftFullført

-Monika HenriksenOasen skoleFullført

-Reidun Bru LolandKr.sand kommuneFullført

-Signe Gunn MyreVA VegvesenFullført

-Siw Irene LerstadKr.sand kommuneFullført

-Solveig M. SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Solveig SchiaKr.sand kommuneFullført

-Tone MosbergNorgesplasterFullført

-Torhild HenriksenEgen bedriftFullført

-Tove Marie LindangerEgen bedriftFullført

K60-64

1Hanne Katinka HofgaardKr.sand kommune20:59

2Reidun KlunglandCameron Sense32:07

3Nina SunnåsLærerne35:01

-Anita FuglestadKr.sand kommuneFullført

-Ann Helen TverrliKr.sand kommuneFullført

-Arnhild TrygslandEgen bedriftFullført

-Åse Loland FredheimEgen bedriftFullført

-Åse Reidun AxelsenPostenFullført

-Astrid NilsenPostenFullført

-Aud Reidun HøigaardEgen bedriftFullført

-Bjørg AsklandEgen bedriftFullført

-Brit Ingeborg DanielsenSørlandet SykehusFullført

-Elin Midtbø SørheimKr.sand kommuneFullført

-Elin PedersenKr.sand kommuneFullført

-Ellen GodtfredsenSørlandet SykehusFullført

-Ellinor VedalTollvesenetFullført

-Else BordenEgen bedriftFullført

-Eva Sæthern ArnebergKvadr. SkolesenterFullført

-Inger Helen HorsgårdEgen bedriftFullført

-Inger Johanne RasmussenRPC PackagingFullført

-Ingrid Elise BrattlandKr.sand kommuneFullført

-Janne Hagen VangStatbilFullført

-Karin Landa FrigstadSørlandet SykehusFullført

-Kirsten B. FauskeKr.sand kommuneFullført

-Kirsten Lund LøklingSørlandet SykehusFullført

-Klara SløgedalStatbilFullført

-Linda FlaaEgen bedriftFullført

-Liv Bente H. FriestadUiAFullført

-Liv FialaEgen bedriftFullført

-May-Britt FarestadNorgesplasterFullført

-Siri Marianne CowardStatbilFullført

-Sissel Irgens MittetMHWirthFullført

-Tone Marie SpikkelandEgen bedriftFullført

-Torhild RypestølSørlandet SykehusFullført

-Torunn HellerenTelesportFullført

-Tove Merete RismyhrKr.sand kommuneFullført

-Venke TveitEgen bedriftFullført

-Vera Ringdal FolkvordKr.sand PolitiFullført

K65-69

1Elin StrayVA Vegvesen32:47

2 Maria SyvertsenEgen bedrift34:56

-Aase PaulsenKr.sand kommuneFullført

-Alfrid HånesKr.sand kommuneFullført

-Anna Oveland EldhusetLærerneFullført

-Anne Karin BeurlingFylkesmannen i AgderFullført

-Anne Tonette Åmot TveterLærerneFullført

-Anni LundenEgen bedriftFullført

-Aslaug VeåsenVA FylkeskommuneFullført

-Bjørg EndresenSørlandet SykehusFullført

-Bjørg MæselSørlandet SykehusFullført

-Bjørg-Eirin KilanderOptimeraFullført

-Bothild KvernlandKr.sand kommuneFullført

-Eli ErikssenPostenFullført

-Eli HommeklandEgen bedriftFullført

-Eli Sandbakken OftedalNorconsultFullført

-Elin Glad BalchenEgen bedriftFullført

-Elin GundersenSørlandet SykehusFullført

-Ella Synnøve IlløkkenLærerneFullført

-Elna SkjebstadDNBFullført

-Else Turid NilsenEgen bedriftFullført

-Ingeborg Elise RojahnEgen bedriftFullført

-Inger Lise OsmundsenTelesportFullført

-Inger Marie OudalstølCameron SenseFullført

-Inger VehusEgen bedriftFullført

-Janne JohansenPensjonistFullført

-Kari HalvorsenEgen bedriftFullført

-Kari HansenSørlandet SykehusFullført

-Karin Bente HålandEgen bedriftFullført

-Karin Elisabeth KlungresethSørlandet SykehusFullført

-Kathe Skjelbred JacobsenDNBFullført

-Kirsten FinnestadEgen bedriftFullført

-Kjellaug GorisDNBFullført

-Kristine OftedalNordeaFullført

-Lill VedalEgen bedriftFullført

-Louise Maria SyrtveitStatbilFullført

-Magnhild IglebækStatbilFullført

-Marit Høye ThorvaldsenStatbilFullført

-Møyfrid SandvikEgen bedriftFullført

-Randi Strøm-OlsenSparebanken SørFullført

-Reidun Rosander TønnesenEgen bedriftFullført

-Rigmor IversenEgen bedriftFullført

-Rita TorbjørnsenSørlandet SykehusFullført

-Signy Anne B. StenersenSørlandet SykehusFullført

-Sigrun FossheimSørlandet SykehusFullført

-Solveig VoldmoIdrettensFullført

-Unni LindebergDNBFullført

-Vibeke Holme TjømSørlandet SykehusFullført

K70-74

1Anne Marie PedersenKr.sand kommune34:09

2 Rose JohansenRadisson BLU Caledonien36:00

3Arnhild KristiansenEgen bedrift37:43

4Astrid FagerbakkeEgen bedrift41:06

-Ann Kate AskildsenSongdalen kommuneFullført

-Anne Grethe AndersenKr.sand kommuneFullført

-Anne Turid AndersenEgen bedriftFullført

-Åse JakobsenKr.sand kommuneFullført

-Åse ReinertsenEgen bedriftFullført

-Aslaug MosbyKr.sand kommuneFullført

-Aslaug WandsvikOptimeraFullført

-Berit VesterhusKr.sand kommuneFullført

-Brita Stav JohanssenLærerneFullført

-Britt GabrielsenNordeaFullført

-Eirun JohannessenEgen bedriftFullført

-Eldbjørg LarsenOceaneering RotatorFullført

-Else-Margrethe BredlandUiAFullført

-Eva HaugedalEgen bedriftFullført

-Gro SkogenKr.sand kommuneFullført

-Hildur HåverstadSørlandet SykehusFullført

-Ingrid JacobsenSørlandet SykehusFullført

-Ingunn Orø HauglandSørlandet SykehusFullført

-Jorun RoaldEgen bedriftFullført

-Kari KjelleEgen bedriftFullført

-Kirsten SalthaugEgen bedriftFullført

-Laila OsKr.sand kommuneFullført

-Liv JakobsenKr.sand PolitiFullført

-Liv WaslandFædrelandsvennenFullført

-Mari Elisabeth NøklebyStatbilFullført

-Olaug DrangeOptimeraFullført

-Reidun GustafsonRepstadFullført

-Signe LundeEgen bedriftFullført

-Siri HenriksenLærerneFullført

-Solveig S. TorjusenLærerneFullført

K75-79

-Birgit DrangsholtEgen bedriftFullført

-Edel Gladys HolteTollvesenetFullført

-Ellinor MikalsenHuntonitFullført

-Ester HauglandEgen bedriftFullført

-Helle Elise MoeEgen bedriftFullført

-Kirsten SpikkelandKr.sand kommuneFullført

-Marit OsmundsenEgen bedriftFullført

-Reidun ØstervoldLærerneFullført

-Rigmor StavøEgen bedriftFullført

K80-84

-Bjørg Hanna LundOSM OffshoreFullført

-Britt Høyer-JonassenEgen bedriftFullført

-Gudveig JørundlandLærerneFullført

-Solveig HaslerudNordeaFullført

-Sylvi HilleEgen bedriftFullført

M10-14

-Adrian SkøienEgen bedrift33:22

-Elias Vågen EdvardsenEgen bedriftFullført

-Harald EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Mats Mamaev ChristoffersenEgen bedrift25:37

-Oliver OlafsenEgen bedriftFullført

M15-19

1Mathias HolbækEgen bedrift17:56

2Trygve Børte NomelandKOK18:09

3David RundeEgen bedrift19:13

4Tobias Alnæs HovenSkoleelev21:32

-Magnus WangsvikEgen bedriftFullført

M20-24

1 Are NygårdsæterByggm. Frode Nomeland18:28

2Ole Asbjørn BybergElkem Fiskaa21:42

3 Bjørn UppstadOtera23:36

-Håvard Hovden JansenNordeaFullført

-Morten CowardStudentFullført

-Torkel ReinhartsenOneCoFullført

M25-29

1Ole HolbækHolbæk Rør17:53

2Petter Marki ErichsenKSI18:03

3Abraham PettersenEgen bedrift19:23

4Øyvind MagnussenEgen bedrift21:43

5Preben RichardsenEgen bedrift23:07

6Christian MangsethEgen bedrift23:52

7Ørjan Svaland AasLærerne24:02

8Erik RypestølEgen bedrift24:43

9Anders HaugenKSI28:19

9Birger Mortensen BjørnstadStudent28:19

11Tobias Honganvik AndersenNordea30:39

-Haakon AndveEgen bedriftFullført

-Hogne TørreKirkens BymisjonFullført

-Nils GuttormsenMulti RegnskapFullført

-Ola Brunes StakkelandNordeaFullført

M30-34

1Simen KolandPhonero17:18

2 Morten FrustølPwC20:42

3Andreas VagnildhaugVA Vegvesen22:03

4Yngve MathisenAgder Energi24:40

5Kenneth AuslandVA Vegvesen25:21

6Håkon SandåkerEgen bedrift26:07

7Jan Erik AlbretsenNAV Agder26:12

8 Ralph SkogRolands28:21

9Ole Morten TengesdalLSK28:51

10Erik SkulandHellvik Hus Søgne28:57

11 Lars Wensell HamrePhonero30:54

-Atle EndresenEgen bedriftFullført

-Geirmund GlendrangeKPMG SørlandetFullført

-Håkon HelgesenAgder EnergiFullført

-Ken NøysetT. O. SlettebøeFullført

-Kim ErvikMulticonsultFullført

-Knut Erlend SteinslandNOVFullført

-Simen SchjetneStudentFullført

M35-39

1Tarjei BreiteigAgder Energi18:42

2Samuel VingerhagenSweco Sør19:39

3Erik HelgemoEgen bedrift19:43

4 Odd Inge UrdalKBR19:45

5Helge TønnessenKBR20:16

6Magne SørvigLSK20:19

7 Arne KristoffersenKr.sand kommune20:35

8Eirik Mørch AaenEgen bedrift21:12

8Steinar Vabo GüntherKr.sand kommune21:12

10Jan-Rune JohansenDagfin Skaar21:57

11Steffan BjørnaråEgen bedrift22:11

12 Martin SkaarNordea22:47

13David PedersenOptimera23:02

13 Kent GutvikEgen bedrift23:02

15Kristian GursliEgen bedrift23:54

16Petter MarthinsenPhonero25:03

17Christian BøenEgen bedrift25:15

18Leif Erik SørensenKruse Smith25:37

19Timo HelmersKilden26:07

20Jan Egil FredriksenKirkens Bymisjon28:00

21Bård Espen MebergSweco Sør29:00

22Vegar SakseidEgen bedrift29:12

23Arnstein Bernt OlsenNOV29:22

24 Hans Olav SønderlandPhonero29:28

25Andreas BorgersenMizuno Norge29:37

26Kenni MeilbyPhonero29:56

27Raymond ØydnaRolands30:09

28Eivind EgeElkem Fiskaa30:11

29Christoffer FonahnPhonero31:14

30Eivind SundeCameron Sense33:10

31Øyvind JakobsenMekonomen Sørl.p. 35:00

-Amund Berg MehrenSchindlerFullført

-Christian SkomedalHSH EntreprenørFullført

-Dag Tore AbrahamsenT. O. SlettebøeFullført

-Fredrik FintlandOneCoFullført

-Grunde BirkelandSeafrontFullført

-Jon Arne CarstenAgder EnergiFullført

-Kristian JortveitNikkelverketFullført

-Markus MedinaNikkelverketFullført

-Morten ØyaOasen SkoleFullført

-Ole Lunde-BorgersenEgen bedriftFullført

-Svein Arild SyvertsenKr.sand kommuneFullført

-Thomas FjukstadNorgesplasterFullført

M40-44

1Erlend Andreas HaugstadEgen bedrift18:02

2Trond Sverre HagelienEgen bedrift18:20

3Jan Frank MyreneKruse Smith21:22

4Marius WestgaardLærerne22:09

5Trond KristiansenEgen bedrift22:40

6 Kai Rune KarlsenKr.sand kommune22:45

7Roald VisserRPC Packaging23:32

8 Martin L. NerheimOneCo25:45

9Samir KolukcijaVA Vegvesen26:13

10Mads HatlevikUiA27:27

11Geir HeddelandOtera27:41

12Knut Bjørge MydlandMHWirth27:59

13Dagfinn LiestølEgen bedrift28:01

14 Lance Olav EastgateEgen bedrift30:30

15Bjørnar SandbakkMHWirth30:54

-André Berg EdvardsenEgen bedriftFullført

-Arild IngebrigtsenPhoneroFullført

-Arild TrelsgårdAgder EnergiFullført

-Fernando José Bravo OlguinSiAFullført

-Fredrik SvennevigEgen bedriftFullført

-Jan Egil EgrenPostenFullført

-Jan Rikard OlafsenNAV AgderFullført

-Kurt PedersenEvryFullført

-Lars Jørgen PetersonEgen bedriftFullført

-Lasse FidjestølLandmåler SørFullført

-Morten FormoKr.sand PolitiFullført

-Peter JönssonEgen bedriftFullført

-Rune HolmenSchindlerFullført

-Sigmund LodeIdrettensFullført

-Torstein SyvertsenEgen bedriftFullført

M45-49

1Tormod KlunglandPer Klungland17:59

2 Tor Henning LienNOV21:15

3Gisle Martens HandegaardHennig-Olsen Is21:34

4Stefan AndersenCameron Sense21:43

5Olav Einar RikeAgder Energi21:49

6Ståle DvergsnesEgen bedrift22:05

7Håvard FlåLærerne22:13

8 Stig André JansenAgder Taxi22:25

9 Roger Arne JohnsenNikkelverket22:30

10Terje FredriksenElkem Fiskaa23:00

11Frode HansenEgen bedrift23:20

12Ernst PyttenRambøll Norge23:26

13Knut Arild KnutsenEgen bedrift24:34

14Johan HeideElkem Fiskaa24:50

15Jan Erik SmithsenEgen bedrift24:52

16Nils Petter LianEgen bedrift26:00

17Harald SteinslandEgen bedrift26:47

17Torjus ÅkreNikkelverket26:47

19Jens Petter KittelsenPhonero27:12

20Robert ReitanNOV29:49

21Anstein MyklandEgen bedrift30:00

22Vidar SkartveitEltelnetworks VA30:20

23 Morten TeinumPhonero33:45

-Ådne Prestø LieNikkelverketFullført

-Dag SvingenT. O. SlettebøeFullført

-Erik BøhnNOVFullført

-Frank FosseDagfin SkaarFullført

-Hans Jørgen BeckmannKr.sand PolitiFullført

-Jonny DåstølElkem FiskaaFullført

-Kjetil TønnessenNOVFullført

-Knut Arne RugslandAvinorFullført

-Morten HansenMHWirthFullført

-Odd-Arild SkonhoftNæringsforeningen Kr.s. Fullført

-Ove EilertsenRPC PackagingFullført

-Raymond OlsenHennig-Olsen IsFullført

-Rune NilsenHydro VigelandFullført

-Sverre LarsenTeam MosjonFullført

-Terje DalenTTS MarineFullført

-Tom Fraser SkeaNikkelverketFullført

-Tor Steinar GuttormsenEgen bedriftFullført

M50-54

1 Finn Terje UbergVennesla kommune18:26

2Frode LindblomTangen vgs18:48

3Andreas Herstad DolmenNikkelverket19:58

4Geir JernæsLærerne20:59

5Sigvald AamodtOneCo21:27

6Håkon NymoTeam Mosjon21:30

7 Paul Håkon ScheieTeam Mosjon21:43

8Gunnar HaraldstadT. O. Slettebøe22:15

9 Rune Zahl-OlsenSørlandet Sykehus22:36

10 Svein-Tore NilsenOptimera22:41

11Vidar MønsåsLandmåler Sør22:55

12 Svein Harald HolbækAvinor23:25

13 Jarl BøhnNOV23:34

14Guttorm MartinsenRambøll Norge26:00

15Jan DewitzSørlandet Sykehus26:03

16Sigmund BrekkaTeam Mosjon26:17

17Terje MoxnesNOV26:32

18 Aksel SlettebøeT. O. Slettebøe27:22

19Atle JohannessenVA Fylkeskommune28:01

20Trond BaadeTeam Mosjon28:13

21Harald VingerhagenEgen bedrift28:55

22Engebret GrøtheØvrebø vgs29:03

23Geir Olav UppstadOtera29:30

24Jan-Tore SøvikCameron Sense30:00

25Nils Erik RypestølNOV30:23

26Andy Mac ConnacherOptimera30:28

-Alf Borge StusvigTeam MosjonFullført

-Alf Gunnar UllebergElcom SørFullført

-Arild BerganT. O. SlettebøeFullført

-Arne Reimert WathneLSKFullført

-Espen ØenSøgne kommuneFullført

-Flemming OlsenEgen bedriftFullført

-Geir AndersenEgen bedriftFullført

-Geir StrandSchindlerFullført

-Geir VenneslandHuntonitFullført

-Harald MurstadSørlandet SykehusFullført

-Helge Woxeng NygårdEgen bedriftFullført

-Jan Terje TønnessenNye VeierFullført

-Jo Vegard AardalVA VegvesenFullført

-Jørgen KilenNorgesplasterFullført

-Jostein FidjeElkem FiskaaFullført

-Kjell Rune SløgedalEgen bedriftFullført

-Kjetil AasenEgen bedriftFullført

-Kjetil HoltskogStatbilFullført

-Knut AurebekkKr.sand PolitiFullført

-Knut Kåstad NygardEvryFullført

-Lars Elling EkornåsvågEgen bedriftFullført

-Nils Tore AuglandAgder EnergiFullført

-Ole Kristian LauvlandFalck HelseFullført

-Øystein A. KvåseKPMG SørlandetFullført

-Øystein ArnesenGumpen GruppenFullført

-Øystein EspelandEgen bedriftFullført

-Pemba Lama TamangCameron SenseFullført

-Per Ole Lie LavreEgen bedriftFullført

-Roald SolbergNOVFullført

-Steinar BerganNikkelverketFullført

-Steinar JørgensenNOVFullført

-Svein-Olav NordihusOneCoFullført

-Terje LarsenNikkelverketFullført

-Thor Magne StifossHuntonitFullført

-Thor SørensenStena RecyclingFullført

-Tor BerganNikkelverketFullført

-Tor Inge SagedalEgen bedriftFullført

-Tor Jøran KivleMHWirthFullført

-Torgeir RypestølEgen bedriftFullført

-Tung Hua HsiungNikkelverketFullført

-Vidar FidjeElkem FiskaaFullført

-Vidar LundevoldHuntonitFullført

-Vigleik BjørheimSørlandet SykehusFullført

-Walther HerrlesNOVFullført

M55-59

1Erik EmanuelsenTeam Mosjon21:00

2Atle SvendsenHennig-Olsen Is21:03

3Gunnar CowardEgen bedrift23:10

4Helge NesetMHWirth23:12

5Trond SørensenEgen bedrift23:46

6John ZahlCameron Sense24:08

7Kenneth AbrahamsenGumpen Gruppen25:10

8 Bjørn KristensenKvadr. Skolesenter25:15

9Pål UbergSørlandet Sykehus26:11

10Arvid HaaverstadEgen bedrift27:00

11John Rune IngebretsenTeam Mosjon27:20

12Ole LossiusEgen bedrift28:12

13 Harry Verner HartvigsenTangen vgs28:22

14Jon Arve KallhovdT. O. Slettebøe28:31

14Laszlo BendeStrai Kjøkken28:31

16 Arne B. AndersenStatbil29:17

17Terje NandrupTeam Mosjon29:35

18 Finn Egil OlsenMHWirth29:40

19Geir HaalandUiA30:00

20Espen EggerdinkRPC Packaging32:55

-Alf Tore NilsenAdvokatfirma TofteFullført

-Arild SkaiåEgen bedriftFullført

-Arne LangerakSchindlerFullført

-Atle BergsetSparebanken SørFullført

-Bjørge BenestadTollvesenetFullført

-Bjørn JahnssonVennesla kommuneFullført

-Børre JohnsenNOVFullført

-Dag BrekkanJernbanenFullført

-Dag EfjestadAgder EnergiFullført

-Eddie WathnePostenFullført

-Egil HommeEgen bedriftFullført

-Erik JohannessenKBRFullført

-Frank SalvesenKr.sand PolitiFullført

-Halvard BirkelandEgen bedriftFullført

-Helge LaudalFirenorFullført

-Henrik RingereideKr.sand kommuneFullført

-Jan KjellevandStena RecyclingFullført

-Jan Olaf UlebergSetesdal BilruterFullført

-Jan Petter HornAgder EnergiFullført

-Jan Ragnar LarsenEgen bedriftFullført

-Jan Vidar ØdegaardKr.sand PolitiFullført

-Jens AasHydro VigelandFullført

-Lars Helge FossdalSørlandet SykehusFullført

-Leif BirkelandJernbanenFullført

-Leif LitsheimEgen bedriftFullført

-Lloyd FlatebøPostenFullført

-Morten EgelidKr.sand kommuneFullført

-Morten OmdalSørlandet SykehusFullført

-Oddvar BorgersenCameron SenseFullført

-Oddvar SørheimKr.sand kommuneFullført

-Paal Ingvar HermansenTeam MosjonFullført

-Per SkoftelandOteraFullført

-Roald StallemoPostenFullført

-Rune HansenPostenFullført

-Rune NorheimElkem FiskaaFullført

-Svein Arne BerntsenSørlandet SykehusFullført

-Tarjei AustegardEgen bedriftFullført

-Tom HagaEgen bedriftFullført

-Tom-Arne StallemoTeam MosjonFullført

-Tor Arild RysstadValle SparebankFullført

-Tore B. DalevollKBRFullført

-Trond AndersenCBFullført

-Trond RobstadTratec NorconFullført

M60-64

1 Odd Halvor VassbøRambøll Norge20:29

2 Rune LøklingNikkelverket21:08

3Ove PettersenTeam Mosjon22:39

4Geir GundersenKr.sand Skruefabrikk22:59

5 Odd Gunnar UrdalSparebanken Sør23:24

6Reinier van der SpekEgen bedrift24:15

7Henning HolstEgen bedrift24:38

8 Per Christian OmdahlEgen bedrift25:18

9Arild MoenTangen vgs25:41

10 Tommy Berner-JohnsenMHWirth26:07

11Arnfinn FolkvordNikkelverket26:08

12Olav RykkelidJernbanen27:30

13Vidar HåverstadEgen bedrift27:57

14Øyvind TorgersenKr.sand kommune28:20

15Terje Cederberg HansenSøgne kommune28:38

16Helge JohannessenTINE Kristiansand29:20

17Harald ArntsenPareto JGO31:13

18Johnny HansenEgen bedrift31:19

19Åge NilsenNOV31:21

20 Tore Frøland SvebergUiA33:39

-Arne MyklebostEgen bedriftFullført

-Arne SkogeEgen bedriftFullført

-Bjørn AbrahamsenNOVFullført

-Ernst Johnny JenssenVA VegvesenFullført

-Hugo ThoresenEgen bedriftFullført

-Inge SolbergRadisson BLU CaledonienFullført

-Ivar Johan AasHuntonitFullført

-Jan Martin DrivdalMHWirthFullført

-John HansenAsker & Bærum PolitiFullført

-Magne KristiansenEgen bedriftFullført

-Nils BjørgeMHWirthFullført

-Nils Martin PedersenSparebanken SørFullført

-Odd Gaute DrivdalEgen bedriftFullført

-Øivind GundersenTeam MosjonFullført

-Øystein BakkeTollvesenetFullført

-Per Arvid TredalFuture ProductionFullført

-Per Frode HansenFuture ProductionFullført

-Petter ZachariassenSparebanken SørFullført

-Reidar SæstadDNBFullført

-Roar EngeslandEgen bedriftFullført

-Rune ØsterhusITE ØsterhusFullført

-Solvar BrandserEgen bedriftFullført

-Svein Arild BjørkåsJernbanenFullført

-Svein Arne WetrhusTeam MosjonFullført

-Thor HardelandKr.sand PolitiFullført

-Trond BirkedalLandmåler SørFullført

-Trond Olav BerntsenKr.sand PolitiFullført

-Willy PedersenKirkens BymisjonFullført

M65-69

1Edgard EllertsenNikkelverket23:34

2 Bjørn Dag TruchsVisma24:18

3 Salve ReinhardtEgen bedrift26:07

4 Paul JoreidTeam Mosjon26:21

5 Tor Arve MonanVarodd26:45

6 Finn GitmarkEgen bedrift27:27

7Reidar Stav JohanssenLærerne27:59

8 Kåre PedersenOptimera28:26

9Pål Martens BratlandEgen bedrift29:45

10John HaarrKr.sand kommune31:55

11Torstein LeipslandTeam Mosjon32:03

12 Kristen BueTeam Mosjon32:12

13Arvid BrattlandGumpen Gruppen32:22

14Asbjørn NarvestadRepstad32:44

15Bengt O. KlemoRPC Packaging35:35

-Alf KorsvikSørlandet SykehusFullført

-Alf SundtjønnNikkelverketFullført

-Arild PedersenVA VegvesenFullført

-Arild VehusTeam MosjonFullført

-Arne LelandOptimeraFullført

-Arne TenningenITE ØsterhusFullført

-Arnfinn EkbergVA VegvesenFullført

-Brede Arvid NordhagenAir ProductsFullført

-Carl Viggo AxelssenEgen bedriftFullført

-Dagfinn GrøtanEgen bedriftFullført

-Eric RasmussenPostenFullført

-Erik FialaEgen bedriftFullført

-Geir LierEgen bedriftFullført

-Geir SørvigStena RecyclingFullført

-Jan A. EidemFædrelandsvennenFullført

-Jan Gunnar HagenEgen bedriftFullført

-Jan Tore JørgensenArkivFullført

-Jens StienPostenFullført

-Johannes OudalstølCameron SenseFullført

-John Petter RasmussenPensjonistFullført

-Kai KårikstadRejlersFullført

-Kjell Egil GjerdeIdrettensFullført

-Leif Otto TorjusenLærerneFullført

-Magne Reier JørgensenSørlandet SykehusFullført

-Odd NomelandAgder EnergiFullført

-Odd Øyvind FløysvikPostenFullført

-Oddleiv FrustølOptimeraFullført

-Oddvar OmdalKruse SmithFullført

-Oddvar SkårEgen bedriftFullført

-Oddvar StrømmeTeam MosjonFullført

-Oddvar VårdalKr.sand kommuneFullført

-Ole Vium OlesenLandmåler SørFullført

-Øystein EdvardsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Øystein KilanderSørlandet SykehusFullført

-Per Otto OseJernbanenFullført

-Roald MæselAgder EnergiFullført

-Roar HoldøEgen bedriftFullført

-Sigmund BergRevisjon SørFullført

-Svein B. SødalSeafrontFullført

-Svein Helge MollestadTeam MosjonFullført

-Sven Arne StenersenEgen bedriftFullført

-Svenn Erik LarsenPostenFullført

-Tor PedersenStrai KjøkkenFullført

-Tor Reidar HommeBertel O. Steen AgderFullført

-Torbjørn PaulsenVismaFullført

-Tore HansenVA VegvesenFullført

-Tore HeidenreichTeam MosjonFullført

-Torstein Normann KovelandTINE KristiansandFullført

-Vidar OsmundsenSørlandet SykehusFullført

M70-74

1Jan Magne StrandbergSchindler27:00

2Aslak BjotveitStatbil28:49

3Arnfinn SøysetTeam Mosjon31:00

4 Svein KirkebyLærerne31:27

5Helge TønnessenDNB32:33

6Jonny A. TveitEgen bedrift32:39

7Øystein VesterhusNikkelverket33:20

8John Gerhard LøvdalEgen bedrift34:16

9Øystein StamlandRivco35:23

10 Tor Arild OftedalLærerne35:47

-Åge HolgersenNikkelverketFullført

-Alf BarryVaroddFullført

-Arne FauskeEgen bedriftFullført

-Arne HålandEgen bedriftFullført

-Arthur IversenEgen bedriftFullført

-Arvid BentsenTelesportFullført

-Arvid MartinsenEgen bedriftFullført

-Asbjørn AbrahamsenTINE KristiansandFullført

-Bjørn UsterudPostenFullført

-Egil Koestøl HansenEgen bedriftFullført

-Erik FalkumRadisson BLU CaledonienFullført

-Gunnar A. Nordbragder EnergiFullført

-Gunnar FossestølEgen bedriftFullført

-Gunnar Johan IglebækAgder EnergiFullført

-Hans A. DrangeOptimeraFullført

-Helge HenriksenLærerneFullført

-Helge SimonsenEgen bedriftFullført

-Ivar KaafjordTeam MosjonFullført

-Jan Reinhard HansenEgen bedriftFullført

-Jan SkogenEgen bedriftFullført

-John Magnus HumborstadTeam MosjonFullført

-Jon Anders ØsthusAgder EnergiFullført

-Kåre EidsaaKr.sand kommuneFullført

-Kjell BjærumAgder EnergiFullført

-Kjell I. SvendsenRadisson BLU CaledonienFullført

-Knut FosselieTeam MosjonFullført

-Knut TveitenAgder EnergiFullført

-Leif Vøttrup WiigElkem FiskaaFullført

-Odd Gunnar RøylandKr.sand PolitiFullført

-Odd JakobsenEgen bedriftFullført

-Oddleif LianArkivFullført

-Oddleiv LolandKvadr. SkolesenterFullført

-Øivind FredriksenOptimeraFullført

-Olav BørveEgen bedriftFullført

-Olav RustadEgen bedriftFullført

-Per Gunnar ØstervoldLærerneFullført

-Per Steinar NilsenEgen bedriftFullført

-Sigmund SalthaugEgen bedriftFullført

-Sigurd Næss AndersenSongdalen kommuneFullført

-Stein ErikssenNordeaFullført

-Svein ØderudKr.sand kommuneFullført

-Terje Gitmark EriksenFædrelandsvennenFullført

-Thomas Stav JohanssenGevir 07 Fullført

-Tom BakkenEgen bedriftFullført

-Tor Harald NilsenTeam MosjonFullført

-Tor Svein LangåsStatbilFullført

-Tore TangenKr.sand kommuneFullført

-William EdvardsenEgen bedriftFullført

-Yngvar SkaarLSKFullført

M75-79

1 Arne Hallvard HolteEgen bedrift35:27

-Arild VesterhusEgen bedriftFullført

-Bjarne FidjeEgen bedriftFullført

-Didrik Jarl SolliSparebanken SørFullført

-Hans Gunter BjerkemoRadisson BLU CaledonienFullført

-Harald FlåDNT SørFullført

-Helge DyrkolbotnLSKFullført

-Jan Åge EsperåsRadisson BLU CaledonienFullført

-Jon HegglandPostenFullført

-Kai GybergVaroddFullført

-Kåre IglebækLærerneFullført

-Kjell Åge MyklandEgen bedriftFullført

-Kjell Johan HauglandEgen bedriftFullført

-Nils Andreas PersenElkem FiskaaFullført

-Ove Eeg ChristiansenEgen bedriftFullført

-Øyvind KårikstadEgen bedriftFullført

-Paul AskildsenEgen bedriftFullført

-Svein RolandNordeaFullført

-Thorstein HanssenEgen bedriftFullført

M80-84

1 Arne HauglandTratec Norcon32:05

-Alf HauglandEgen bedriftFullført

-Arne RafaelsenNikkelverketFullført

-Harald R. HilleEgen bedriftFullført

-Jan A. StølenUiAFullført

-Kjell BaaslandEgen bedriftFullført

-Odd EgelandEgen bedriftFullført

-Olaf DrangsholtPostenFullført

-Per Oddgeir SaurEgen bedriftFullført

-Per Steen SandellNikkelverketFullført

M85-89

-Bjørn EkbergEgen bedriftFullført

-Einar JørundlandLærerneFullført

-John SelandVA FylkeskommuneFullført

-Kjell HaugenTilsynsgampeneFullført

M90-

-Reidar RingereideUiAFullført

Resultater – Milslukeren (8,7 km)

K30-34

1Vibeke GolfFIKO56:24

2Marthe Rosenvinge ErvikArkiv63:00

3Eli Lien LillebergenEgen bedrift72:00

K35-39

1Eva Helén TandbergKSI72:00

-Anne-Line AagedalUiAFullført

K40-44

1Trine Holmer-HovenEgen bedrift48:01

2Solgunn BerstadSørlandet Sykehus51:30

3Anne Kristin HolteKKG53:55

4Nina BakkeRepstad60:30

5Teresa PhamKr.sand kommune60:34

6Renathe HenriksenEgen bedrift61:44

7Hege Pedersen UdjusEgen bedrift67:29

-Alice Løland CollinsHandelsbankenFullført

-Anne May BreisteinVaroddFullført

-Kathrine GregersenEgen bedriftFullført

-Katrine BrunEgen bedriftFullført

K45-49

1Charlotte P. AspholmLøplabbet48:58

2 Gitte RistSørlandet Sykehus58:23

3Ingvild LangelandFalck Helse61:20

4Heidi Elisabeth HauglandTeam Mosjon66:00

5Ritha JohannessenSørlandet Sykehus67:20

6Hege Andersen HommeKKG67:29

7Aina Adriansen MuntheAA Fylkeskommune72:00

8Elizabeth Martinez MoralesCB76:32

-Anette MyhreSørlandet SykehusFullført

-Anette Risvand FossheimVA FylkeskommuneFullført

-Hilde Stray JensenKKGFullført

-Jenny AamodtOneCoFullført

-Karen MortensenUiAFullført

-Marianne Fidje MjålandSørlandet SykehusFullført

-Siri Berhus JohansenOneCoFullført

K50-54

1Inger Britt BakstadTeam Mosjon52:30

2Anny HermansenKr.sand kommune63:35

-Gunn GrødemSongdalen kommuneFullført

-Inger ReinhartsenOneCoFullført

-Kjersti Fuglerud SødalSørlandet SykehusFullført

-Torill Wikne HaagensenEgen bedriftFullført

-Tove Elisabeth MangsethKr.sand kommuneFullført

K55-59

1Kari Beate ØsterhusEgen bedrift72:00

-Anne Merete HalvorsrødBerg-HansenFullført

-Enny-Karin VindheimKr.sand kommuneFullført

-Eva CowardLærerneFullført

-Ingrid ViervangSparebanken SørFullført

-Marie HelleSchindlerFullført

-Trine LolandKr.sand kommuneFullført

K60-64

1Kirsten SolaEgen bedrift65:10

-Elin R. Langøy IlebekkSørlandet SykehusFullført

-Irene Werner SteinslandSørlandet SykehusFullført

K65-69

1Margaret Anne HealdKr.sand kommune52:58

-Elin Pedersen SundtjønnKr.sand kommuneFullført

-Ellen Britt EngelstadSørlandet SykehusFullført

K70-74

-Aase KiledalStatbilFullført

-Bjørg MyklandPostenFullført

-Gunhild SvenningsenLærerneFullført

-Solveig RasmussenSørlandet SykehusFullført

K75-79

-Ann-Elise RobertsenSørlandet SykehusFullført

M15-19

1Trond HauklienEgen bedrift40:46

M25-29

1Stian VollenHellvik Hus Søgne44:31

2Espen GrundetjernUiA45:22

3 Dag-Erik TvedtNOV45:59

4Joakim SkoltPwC46:29

5Kristian FrøyenPwC46:30

6Anders SkuggevikEgen bedrift51:55

7 Paul Sebastian H. HolandStudent67:45

-Eirik TollisenEgen bedriftFullført

-Jørgen Solli Strøm-OlsenTrucknor Kr.sandFullført

M30-34

1Kristian EmanuelsenNOV44:15

2Max HegerEgen bedrift46:45

M35-39

1 Lars Klemet JakobssonElkem Fiskaa46:51

2Eirik JensenEgen bedrift48:41

3 Lars Ivar OlsenGumpen Gruppen51:10

4Øyvind Brekkhus SandåkerEgen bedrift62:20

-Erlend StienAsplan Viak Kr.sandFullført

-Tor-Aage LukashaugenKr.sand kommuneFullført

M40-44

1Gaute GrastveitEgen bedrift43:02

2 Lars Jarle YttriNOV48:58

3 Lars HoåsEgen bedrift55:48

4 Roger Magne AndersenKirkens Bymisjon58:52

5Arnulf BærheimKirkens Bymisjon60:00

-Øystein ArildEgen bedriftFullført

M45-49

1Jens Christian IglebækStormberg43:35

2Leif Rune SkaarMekonomen Sørl.p. 48:43

3Bjørnar SvendsenRPC Packaging49:20

4Eirik SkaaraOneCo50:48

5Rolf Hermann SickelNkom52:11

6Jørgen MyraRoger Aamodt Bygg58:21

7Jan-Arve KristoffersenCameron Sense61:36

-Are SætervadetEgen bedriftFullført

-Jens Henrik BrodersenTeam MosjonFullført

-Jørgen MoxnessCameron SenseFullført

-Odd Helge AaserødKKGFullført

M50-54

1Jan Kåre EriksenKr.sand Politi45:55

2Arild FlystveitPhonero47:42

3Vidar JensenCB49:10

4Alf Helge FredriksenEgen bedrift52:05

5Terje MydlandNOV53:22

6Yngvar KiledalHandelsbanken56:05

7Jostein KristiansenCameron Sense58:31

8 Endre MyranRepstad60:30

-Ivar FossdalHuntonitFullført

-Mass Berg JohansenOneCoFullført

-Sigurd LundTeam MosjonFullført

M55-59

1Torstein TarraldsenEgen bedrift42:03

2Erik FjeldstadElkem Fiskaa54:08

3Ole Johan BueklevRepstad55:00

4 Tore HansenEgen bedrift55:34

5 Per NygårdRepstad63:50

-Jan Øyvind PedersenVA VegvesenFullført

-Tom Kjetil MurbergEgen bedriftFullført

M60-64

1 Hans-Jørgen FiskaadalVestre Torv53:56

2Øistein RosenTeam Mosjon56:43

3 Sten Thune-LarsenCameron Sense63:46

4Roy SheppardCB64:34

5Robert CowardKr.sand kommune66:30

6 Carl Georg OmdalStatbil115:00

-Bjørn ReinhartsenOneCoFullført

-Eilif JohanssenTeam MosjonFullført

-Hans Petter BentsenSørlandet SykehusFullført

-Roald BorgemyrTelesportFullført

M65-69

1 Hans Kristian ArnesenEgen bedrift58:58

-Anders TorbjørnsenJernbanenFullført

-Arne MoenTeam MosjonFullført

-Hans Petter RuudAgder EnergiFullført

-Jan Olle RasmussenSørlandet SykehusFullført

-Kåre BerleTeam MosjonFullført

-Kjell Ivar SangeslandTeam MosjonFullført

-Sverre HegglandEgen bedriftFullført

M70-74

1Rasmus MorvikEgen bedrift51:52

2Sigbjørn SpikkelandSørlandet Sykehus60:00

3Alf GurandsrudLandmåler Sør60:32

4 Tore SvennevigPosten62:15

5 Per SlettedalMHWirth63:23

6Knut PilskogFirenor68:35

7Karl Ivar MoenCaverion Norge71:27

8 Arne PaulsenEgen bedrift105:00

-Arild HøiboEgen bedriftFullført

-Arne Tolli PedersenKr.sand kommuneFullført

-Bjørn Egil HansenEgen bedriftFullført

-Gunnar Magne KåsaAgder EnergiFullført

-Hans H. SchelderupTeam MosjonFullført

-Kåre VestølElkem FiskaaFullført

-Svein GrummedalNOVFullført

M75-79

1Borgar HauglandTeam Mosjon69:04

-Erik Bugge NilsenEgen bedriftFullført

-Helge BreenNordeaFullført

-Odd Kåre RistEgen bedriftFullført