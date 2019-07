Dette er Fløy alene om av 144 lag

FLEKKERØY: Av de 16 lagene i eliteserien, 16 lagene i 1. divisjon, 28 lagene i de to avdelingene i 2. divisjon og 84 lagene i de seks avdelingene i 3. divisjon er det kun Fløy som er ubeseiret hittil i sesongen. Laget tar sommerferie på tabelltopp i 3. divisjon avdeling 3 med 36 poeng av 42 mulige, etter 11 seire og tre uavgjorte på 14 kamper.

Gutta på Flekkerøy har hatt en eventyrlig vårsesong resultatmessig. Selv om spillet har kladdet i perioder, har laget matchvinnere i hvert ledd. I lørdagens kamp befant matchvinnerne seg i det bakre leddet i tillegg til målscorer Lasse Sigurdsen.

Dagens viste med tydelighet at det er en sliten gjeng som nå tar velfortjent ferie. Pors var nemlig det dominerende laget i første omgang, og bare flaks og udyktighet samt en meget god Ante Knezovic i vertenes bur forhindret Pors-scoring til pause.

Kampen ble spilt i varmt sommervær, og andre omgang var preget av lite energisk spill av begge lag. Til slutt kunne Fløy slippe jubelen løs etter at Lasse Sigurdsen headet en stuss fra Johan K. Naglestad i det tomme målet. Pors ville også ha et straffespark da et skudd traff armen på en Fløyforsvarer. En diskutabel situasjon.

Fakta: Kampfakta Fløy- Pors: 1–0 (0–0) 3. divisjon menn avd. 3 Scoring: Lasse Sigurdsen (52) Gule kort: Erik Nuland Marcussen og Sebastian Fredriksen. Dommer: Steffen Tendvall Abrahamsen – Randesund Tilskuere: 200 Fløy: Ante Knezovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Johan Kvame Naglestad, Erik Nuland Marcussen, Omar Markovic, Henrik Andersen, Henrik Andre Dahlum, Christoffer Myhre-kaptein (Daniel Tørresen Eikeland 90. min.), Sebastian Fredriksen (Andre Rosmer Richstad 72. min), Dardan Dreshaj (Ole Fredrik Thorsen 89. min) og Lasse Sigurdsen (Mathias Grundetjern 78. min).

Fløy-trener Nikola Trajkovic innrømmet da også etter kampen at seieren var av det heldige slaget, men berømmet gutta for en strålende vårsesong. Så lenge kreftene holdt viste Pors mye bra spill i lengderetning, og våre gutter fikk sjelden til eget spill. Dermed fikk man i liten grad aktivisert kantene og mange baller ble slått opp på robuste Pors-stoppere.

I motsatt ende var forsvarsrekka, med keeper Ante Knezovic og stopperne Johan Kvame Naglestad og Erik Nuland Marcussen i spissen, meget gode. Ante Knezovic ble kåret til dagens Fløyspiller av Klubb 22. For øvrig var dette Erik Nuland Marcussens debut på Fløys A-lag fra start.