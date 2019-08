Utfordrende juniorlandsfinale for NMK Kvinesdal

De tre sjåførene var honndølen Sondre Simonsen, gylenningen Magnus Ekhom og kvindølen Odin Løland. Det var naboklubben NMK Konsmo som arrangerte juniorlandsfinalen.

NMK Kvinesdal-sjåførene var spente, nervøse og fulle av forventninger inn mot årets store høydepunkt i bilcrossmiljøet. Den ene etter den andre kom de til Konsmo med sine nymalte biler, nybygde som sådan, for å kjempe mot eliten blant landets juniorsjåfører. Allerede torsdag var førstemann på plass i depotet, men det ville seg bare ikke for Simonsen, som sto ovenfor et motorhavari før han i det hele tatt hadde rukket å få bilen på teknisk kontroll.

Anne Beth Mål Arntzen

Løland sin bil hadde passende nok fått navnet ”Hoppetossa”, og det viste seg etter hvert at det var en gåen støtdemper som var grunnlaget for navnevalget. Løland dro for øvrig det lengste strået blant klubbkameratene, og kjørte seg opp til en 48. plass (av 104 startende) med to andreplasser, en fjerdeplass og en brutt – i kvalifiseringsrundene.

Det holdt dessverre ikke til final, men Løland syntes likevel det var en moro opplevelse. For Ekhom skulle juniorlandsfinalen bli en eneste stor utfordring. Første omgang ble brutt da det tok fyr i ledningene til bremselysene. Andre omgang ble noe verre – da girkassen havarerte som et resultat av et sammenstøt med en annen konkurrent. Det var med andre ord bare å ”kaste inn håndkleet” og gjennomføre resten av løpet som tilskuer.