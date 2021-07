Amazon-seier etter skadedramatikk

HEIM: Scoringen fra Marina etter 27. minutt holdt til sesongens femte seier av sju mulige, og vi kunne juble for nok en trepoenger når vi når går inn i en sommerpause. Hovedtrener Steinar Pedersen oppsummerte kampen slik:

– En kamp som viste karakter og lagmoral, etter en dramatisk inngang til dagens kamp mot Kil/Hemne.

– Målvakt Kristin Rage var uheldig og vred kneet på oppvarming og kunne ikke spille. Vi krysser fingrene for at Kristin ikke er alvorlig skadet og håper hun er raskt tilbake. I og med at vi reiste til Trøndelag med bare én keeper i troppen måtte utespiller Mari Storli stå i mål gjennom hele kampen. Jeg er mektig imponert over Maris innsats mellom stengene og måten laget håndterte en meget utfordrende situasjon i minuttene før kampstart.

I første omgang leverte vi veldig bra fotball og spilte kanskje vår beste offensive omgang for året.

Etter 27 minutter utfordret Kari Nicole Johnston nedover høyresiden. Hun slo et innlegg langs bakken inn i feltet hvor Marina kunne sette ballen enkelt i mål upresset. Vi tok da fortjent ledelsen 1-0. Resten av omgangen hadde vi god kontroll og fortsatte å skape muligheter, men pauseresultatet ble likevel 0-1.

Andre omgang blir også denne gangen preget av at vi var litt for upresise i angrepsspillet som gjorde at vi ble satt under litt press. Vi forsvarte oss meget godt både på innleggssituasjoner og dødballer og bakerst fikset Mari det som kom av avslutninger. Mot slutten av omgangen kunne vi doblet ledelsen, men avslutningen gikk utenfor mål. Men det holdt likevel helt inn og kampen endte 0-1.

– Tre nye poeng ble sikret gjennom sterk mentalitet og enorm lagmoral. Jeg er veldig fornøyd med jentenes karakter og nå kan vi ta noen veldig fortjente feriedager og være fornøyd med fem seiere og en uavgjort på de siste seks kampene, sier Steinar Pedersen.

Vi gleder oss til en veldig spennende høst!

Amazon-børsen

3 poeng: Ina Kristoffersen

2 poeng: Kelsey Hood

1 poeng: Marina Jensen

Kil Hemne- Amazon 0-1 (0-1)

Mål: Marina Jensen 27 min (assist: Kari Nicole Johnston)

