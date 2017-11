Rekordstor Agder-tropp i Aquarama-NM

KRISTIANSAND: Når vi går gjennom startlistene, ser vi at i hele 21 øvelser er landsdelens svømmere øverst på listene, med gode muligheter til å gjøre gode resultater.

Poengmessig og i medaljestatistikken vil nok Team Sør og Varodd være høyt i listene, spesielt i Ungdomsmesterskapet (16 år/yngre) men også i junior-NM (19 år/yngre.

Rypestøl kan bli medaljegrossist

Malene Rypestøl (16) fra Varodd topper ni UM-øvelser og to junior-NM øvelser og hennes stafettlag i Varodd topper listene i to øvelser. Med andre ord har hun muligheter til et tosifret antall gullmedaljer i mesterskapene.

Hun topper listene i UM på 400m fri, 50m rygg (også i junior-NM ), 100m butterfly, 200m medley, 50m butterfly, 200m fri, 100m rygg, 100m medley (også i junior-NM) og 100m fri mens laget hennes topper listene i 4x100m fri og 4x50m fri i jenteklassen i UM.

Når man vet at hun under stevnet sannsynligvis må i vannet over 20 ganger, skjønner vi at det blir et voldsomt trykk på jenta fra bydelsklubben på Haumyrheia. Men jenta har vist denne høsten, senest under det internasjonale stevnet Nordsjøstevnet med deltakere fra ti land i Aqurama for halvannen uke siden, at hun nå har stor kapasitet til å kunne gjøre unna mange øvelser med gode resultater.

Aateigen også i godt slag

Like gamle Dennis Aateigen (16) fra Team Sør/KSA topper listene fire ganger i UM-klassen på følgende øvelser: 400m fri, 1500m fri, 400m medley og 200m fri, mens han ligger toer på 200m rygg, øvelsen han vant i seniorklassen i langbane-NM i sommer.

Dennis har vist sterke resultater i høst, både i Thisted Cup og i Nordsjøstevnet hvor han vant tre øvelser i 17 år/yngre. Om han klaffer med formutviklingen, kan han også kjempe om medaljene også i junior-NM, kanskje spesielt på 200m rygg, hvor han fort kan komme ned mot tominuttersgrensen som få norske svømmere har vært under til nå.

Treffer Rist Jensen med formen?

Den tredje 16 åringen, Lillesand-gutten Ole Marius Rist Jensen, også han medlem av Team Sør/KSA, har vist en egen evne til å toppe formen under mesterskap, senest under ungdoms-OL i Ungarn i sommer, hvor han kom seg helt til finalen med solid ny seniorkretsrekord på 200m medley langbane.

Han har beste påmeldingstid i øvelsen i UM og er toer på junior-NM-listene.

Også i 400m medley vil han kjempe en knallhard kamp med Dennis Aateigen i UM, og mye tyder på at den av de to som kommer først i mål kan vinne og samtidig forbedre seniorkretsrekorden. Ole Marius har også en god øvelse i 200m bryst i UM hvor han er toer på listene med sin seniorkretsrekord.

Privat

Fire svømmere inne på topp tre

Tone Hartmark Nilsen (19) Team Sør/Mandal har nest beste tid på 100m medley (1.03.34) i juniorklassen og har flere finaleplasser inne ellers og mye tyder på at Mandals-jenta får sitt definitive gjennombrudd i dette mesterskapet. Vi glemmer ikke at hun vant ti øvelser i Thisted cup og har satt personlige rekorder i hvert stevne i høst,

Klubbkamerat Simon Neerland (18) har tredje beste påmeldingstid på 100m rygg med sin seniorkretsrekord 56.82, og kan absolutt kjempe om medaljene i denne øvelsen i junior-NM. Mye tyder på at han også er med i finalene også på 50m rygg og 200m rygg.

Privat

Johannes Hope (18) fra Team Sør/KSA har også en egen evne til å toppe når det virkelig gjelder, og under Norsjøstevnet satte han ny solid seniorkretsrekord på 50m butterfly med 25.24. Han har seniorkretsrekord også på 50m rygg (26.28) og i disse to øvelsene er han treer på startlistene i junior-NM.

Ikke ennå 15 år gamle Theodor Sandvad Bernstein fra Grimstad, med to års fartstid innen svømmesporten, ligger på en imponerende nest beste tid på 50m fri (24.02( i UM-klassen) og på fjerde i 50m butterfly (25.97. Begge tider godt over sekundet foran nærmeste i sin egen årsklasse her i landet.

Privat

Om han klarer å gjenta disse tidene han oppnådde i Nordsjøstevnet, vil det være litt av en prestasjon av den lovende Grimstad-gutten. Han trenes av av verdensmester i Masters (Old Girls over 50 år) fra i sommer, Lise Raven Lothe, men han representerer Team Sør/Vågsbygd i UM og junior-NM for å kjempe om medaljer i lagsvømmingen i mesterskapene.

Flere finalehåp

Hakeem Teland (19) fra Team Sør/KSA, som vi kjenner best fra kajakksporten, hvor han er blant verdens beste i årgangen, stiller igjen opp i junior-NM og meldes å være i god svømmeform, selv om han har måttet prioritere kajakken helt frem til september.

Han har gode muligheter til finaleplass på 50m butterfly og 100m fri i juniorklassen og har da også kretsrekorden for juniorer med 51.10. Han blir en meget viktig brikke på Team Sørs stafettlag i juniorklassen.

Tuva Tronstad (19), Risør-jenta som nå svømmer for Lambertseter, ligger også an til finaleplasser i 100m butterfly og 200m rygg.

Nora Næssen (19) fra Grimstad, som svømmer for og trener med Team Sør/KSA, ligger an til finaleplass på 1500m fri, og kan komme til å perse godt både her og i flere øvelser i stevnet.

Man skal heller ikke se bort i fra at også andre egder vil klare å komme seg til individuelle finaler.

Kjempesterke stafettlag

Team Sør og Varodd har samlet de beste egdene i sine stafettlag.

Team Sør topper listene på 4x50m 4x100m fri og 4x200m fri for gutter i junior-NM og er treer i 4x50m fri og 4x50m medley.

I tillegg ligger laget på bestetid i 4x50m fri i UM-klassen og er outsider med nest beste tid i 4x50m medley, 4x200m fri og 4x100m medley og tett bak leder i 4x100m fri på tredjeplass.

Flere av guttene har vunnet stafetter i UM og Junior-NM tidligere og mye tyder på at vi vil få mange flotte oppgjør i alle stafettene.

Varodds jenter, som også har innslag fra Grimstad og Flekkefjord, ligger meget overraskende øverst i påmeldingslistene på 4x50m fri og 4x100m fri i UM-klassen og er treer i 4x50m medley.

Det blir uhyre spennende å se om disse lovende unge jentene med Malene Rypestøl i spissen kan klare å gå helt til topps!

Team Sør stiller med jentelag i junior-NM og ligger an til flere finaleplasser.

Landets beste arrangør?

For fjerde gang dette året arrangeres et større stevne i Aquarama av Kristiansands tre klubber VSLK, Varodd og KSA godt hjulpet av kretsens øvrige klubber.

Tidligere i år har de tre internasjonale stevnene Skagerrak swim, Aquarama Open og Nordsjøstevnet gått av stabelen i Aquarama, og alle arrangementene har fått de beste tilbakemeldingene.

Mye tyder på at Torstein Michalsen og co. nok en gang vil lage et topp arrangement, og det i et mesterskap hvor Agder-svømmere vil være med i toppen i mange øvelser.