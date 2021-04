– Gatelaget har hjulpet meg veldig mye

KRISTIANSAND: Vi møter Jonas på arbeidsplassen hans, Fristeren Catering, på Sparebanken Sør Arena. Han har alltid vært glad i fotball, men sluttet med denne idretten grunnet en vanskelig barndom som gjorde at han falt utenfor skole og arbeid. Det resulterte i flere psykiske plager og en vektøkning fordi han ikke hadde det bra. I 2019 ble han overtalt av en venn til å se en sponsorcup med Gatelaget, og etter det har han så å si ikke gått glipp av en eneste trening.

– Jeg er veldig glad for at jeg så på cupen, det var det som var vendepunktet for at jeg valgte å starte på Gatelaget, sier han.

Redd for ikke å passe inn

Han var imidlertid litt skeptisk til Gatelaget da han hørte om tilbudet. Han visste det var et bra tiltak, men trodde det kun var et tilbud for personer med rusproblematikk og ikke for en som sliter med psykiske lidelser. Han var redd for ikke å passe inn.

– Da jeg var tilskuer på sponsorcupen, så jeg at det var alle mulige type folk, og det var det som gjorde at jeg turte å komme på trening. Jeg var nervøs i forkant av første trening og syntes det var skummelt å være ny. Men jeg tror ikke jeg kunne blitt tatt noe bedre imot. Alle var utrolig inkluderende uavhengig av hvilken bakgrunn man har, poengterer han.

Koronaåret

Da koronaen inntraff, var Jonas virkelig i siget. Han hadde vært på Gatelaget i fem-seks måneder, jobbet på Fristeren Catering i to uker og alt så lyst ut. Den positive kurven flatet fort ut og førte til en tung periode. Alt ble stengt og det tok noen måneder før Gatelaget kunne starte treninger igjen. Da treningene kom i gang, var det uten nærkontakt, men Jonas er glad for at det var et tilbud som bidro til fysisk aktivitet.

– Jeg er glad for at Gatelaget stort sett har hatt treninger gjennom pandemien slik at vi har fått noe fast å dra til, det har vært viktig å være i fysisk aktivitet, påpeker han.

I arbeidstrening

Start som klubb ønsker å være behjelpelige med å skaffe arbeidstrening. Gjennom Gatelaget har Jonas fått mulighet til å jobbe hos en av partnerne til Start. Da han etter noen måneder på Gatelaget fikk tilbud om arbeidstrening hos Fristeren Catering på Sparebanken Sør Arena, tok det ikke lang tid før han sa ja.

– Målet er å komme ut i fast jobb så raskt som mulig. Jeg har kompetansebevis innenfor kokkeyrke, så å få muligheten til å jobbe på her har vært helt topp, stråler Jonas.

Gjennom Gatelaget har han fått hjelp til å komme seg videre fra de fleste av sine psykiske vansker og har det veldig mye bedre enn for noen år siden. Vektnedgangen på 60 kilo har gitt mye bedre selvfølelse og gjort det enklere å håndtere hverdagen og arbeidstreningen. Han framhever også sine trenerne som gode støttespillere. De har bidratt med gode samtaler og oppfølging.

– Jeg hadde nok ikke hatt en jobb å gå til nå hvis ikke det hadde vært for Start. Gatelaget har hjulpet meg veldig mye, understreker Jonas.

Fellesskap

Han trekker fram fellesskapet og den fine relasjonen blant spillerne som det beste på Gatelaget. Målet framover er å få seg en jobb så raskt som mulig, gjerne innenfor kokkeyrket. Han vil fortsette med fotball, og ønsker å finne seg en breddeklubb når hans tid på Gatelaget er over.