Seriemester for andre gang

UTØVERBLOGG: Dette er sjette gang siden 2015 at Oilers kvinner Elite er seriemester for kvinner. I sesongen 2017 vant de sølvmedalje. Laget har også tatt fire NM-gull og ett NM-sølv. De to siste sesongene er det ikke blitt spilt NM på grunn av covid-19.

Storfornøyd

Jeg har fått med meg to av seriegullene, og jeg gleder meg stort til fortsettelsen. Denne sesongen hadde jeg er mer sentral rolle, og endte med 17 mål og ni assists på de 12 kampene vi fikk spille i nok en amputert sesong. I min første sesong hadde jeg 17 mål og ti assists på 20 kamper og var da nummer fire på toppscorerlista i serien. Jeg er veldig godt fornøyd med årets sesong, selv om det ikke har vært så mange kamper. Det kjipeste er å miste høydepunktene sluttspill og NM.

Jeg er fornøyd med at vi har fått trent så pass mye på is som vi har selv om det har vært høye smittetall i Stavanger. Laget har vært veldig flinke på å følge smittevernreglene og å holde motivasjonen oppe, så treningene har vært gode sesongen gjennom.

De siste seriekampene spilte vi i januar. Det var ikke alle lag vi fikk spilt mot denne sesongen, men på grunnlag av spilte kamper ble det klart at vi hadde vunnet serien. Vi fikk tilsendt medaljene og hadde en utdelings seremoni sist torsdag i DNB Arena.

Det er litt vanskelig å skjønne at eliteserien for kvinner ikke har større interesse i mediene. For rekrutteringens del ville det være til stor hjelp om sporten ble hjulpet fram. Vi som spiller hockey følger med på det som skjer i for eksempel Sverige på jente-/damefronten, de har hatt et løft for kvinnehockeyen og det er gjort i samarbeid med mediene. Vi her i Norge har et håp om at også kampene våre snart skal vises på tv.

Håper på flere eliteserielag

De lagene som har vært med i eliteserien denne sesongen er foruten oss Gruner, Hasle Løren, Wing, Vålerenga og Sparta. Ishockeyforbundet ønsker at innen 2024 skal resten av elitelagene på herresidene også ha et kvinnelag. Det håper jeg ordner seg, for vi trenger flere lag på øverste nivå.

Nå er oppkjøringen mot neste sesong startet for fullt og sommertreningen er begynt. Det blir mye styrke og kondisjon, men også økter på is. Vi er heldige som har muligheter for å trene på is her i Stavanger gjennom hele våren. Denne sommeren håper jeg at jeg kan få dra på noen camper og samlinger. De fleste camper er jeg imidlertid blitt for gammel til.

Når det gjelder landslaget er jeg usikker på hva som skjer i år. Korona har ødelagt mye, og det er ikke lett å få til samlinger når vi skal samle spillere fra mange plasser. Jeg håper det snart blir en mulighet igjen fordi dette er noe av det gøyeste som skjer i løpet av en sesong.