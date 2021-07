De jublet for Sørlandsgaloppen 2021

KRISTIANSAND/MANDAL: – Utrolig viktig at Sørlandsgaloppen ble gjennomført med så flotte løp, sier ungdomstreneren i o-gruppa i Sandes IL, Kim Richter der han står omgitt av 50–60 ivrige og glade o-ungdommer. En av dem heter Vebjørn Oftedal, snart 12 år gammel, og også han hadde tydelige og hyggelige tilbakemeldinger til arrangøren.

– Det har vært kjempefint. Absolutt høydepunktet i sommerferien, slår Vebjørn fast.

Som åpenbart er en tøffing. Iallfall er han tydelig på at kraftprøven i Bymarka tredje dagen var løpet og løypa han likte aller best.

– Jeg trivdes godt på langstrekkene der, sier 11-åringen.

Stor usikkerhet

Mens sjefen for løpet og leder av Hovedkomiteen, Nils G. Gjelsten ga ros til de mange funksjonærene fra o-klubbene i Kristiansands-distriktet som gjorde arrangementet mulig:

– Vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra o-løpere som har vært sultne på å møtes. Og så må jeg skryte litt av den erfarne og arbeidsvillige arrangørstaben. Med så mye kompetanse på de forskjellige områdene, er det inspirerende og gøy å lede det hele, sier Nils Gjelsten.

Men Galopp-sjefen medgir at for fire uker siden var usikkerheten stor om det i det hele tatt ble noen Sørlandsgaloppen 2021. Signalene fra sentralt hold var langt fra klare om hva som var mulig å gjennomføre i forhold til antall deltakere.

Nesten 1500 deltakere

– Vi tenkte vel at 600 løpere, slik det en stund så ut til var maxgrensen, var det minste antallet vi kunne leve med, sier Nils Gjelsten. Som visste at svært mange ville bli skuffet om deltakelsen måtte begrenses så langt ned.

Bare få dager etter at påmeldingen var i gang til de fire løpene, to i Mandal og to i Kristiansand, hadde over 1000 o-løpere meldt seg på. Til slutt endte det med i underkant av 1500 deltakere, et imponerende antall løpere.

Og det var ikke bare Sandnes-kontingenten som var storfornøyd etter fire løp, de to første i Furulunden, lørdag og søndag fra Ravnedalen og inn i Bymarka og Baneheia i Kristiansand.

Flott med storarrangement

For deltakelsen i Sørlandsgaloppen lover godt for o-sporten. Med mer enn 60 unge jenter i klasse D 17-20, er det grunn til å juble litt over fremtiden til norsk o-sport. Så mange ungjenter er det lenge siden har stilt til start i Sørlandsgaloppen. Jentene fra Buskerud o-krets jublet gjerne litt over seg selv, hele 20 var med på kretssamlingen som ble avsluttet i Sørlandsgaloppen.

– Veldig flott at vi endelig fikk et storarrangement igjen, sier de to lederne for laget, Ingrid Kvistad og Isa Heggedal.

De forteller at hele 20 jenter og 14 gutter var med på samlingen som startet i Porsgrunn tidligere i uka der det skal være norgesmesterskap senere i år. Under Sørlandsgaloppen bodde de på Åros Feriesenter og hadde bare ros å komme med om oppholdet på Sørlandet.

Løypeleggerne

Også løypeleggerne fikk mange godord, selv om noen sukket og stønnet litt over tungt terreng på langdistansen i Bymarka. Vi møtte Svein Wigemyr, superrutinert løypelegger, etter at de fleste var kommet i mål lørdag, i god prat med o-veteranene Floke Bredland og Reidar Heivoll. De ga fine tilbakemeldinger til Svein og svoger Jarle Ausland som sammen hadde ansvar for løypene i Kristiansand. Samme tilbakemeldinger fikk løypeleggeren i vakre Furulunden, Leif Terje Arnevik.

Det er klubbene Birkenes IL, Høvdingen, Oddersjaa, OK Sør, Kristiansand Orienteringsklubb og Søgne og Songdalen O-klubb som står ansvarlig for Sørlandsgaloppen. Tilbakemeldingene fra O-forbundet var at de var svært fornøyd med at det endelig ble et storarrangement igjen.

– Vi opplevde at løperne var svært fornøyd selv om vi måtte kjøre et litt begrenset arrangement uten kafeteria, resultatservice på samlingsplass og en del andre tilbud løperne er vant med. Dette for å være innenfor sikkert smittevern, sier Galopp-sjefen, Nils G. Gjelsten.