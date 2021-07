Arendal med storseier mot RBK 2

TRONDHEIM: Det tok to minutter før midtstopper Olav Hovstad satte ballen i mål bak RBK-keeperen. Derfra og ut var det først og fremst et spørsmål om hvor mye Arendal skulle vinne.

Det endte 0-4 i Trondheim. Arendals seiersrekke bare fortsetter, altså. Laget ligger fortsatt á poeng med serieleder Egersund, med to mål dårligere målforskjell.

Og den som kanskje er aller mest glad for den fjerde strake seieren, er trener Roger Risholt. For nå sier han det åpent og ærlig:

– Da terminlisten kom, var det egentlig helt krise for oss. Vi fikk fire bortekamper i løpet av de tre første serierundene. Og det har vært lange reiser til Oslo, Haugesund og Trondheim. Nå har vi vært to dager i Trondheim og sist var vi to dager i Haugesund. Det påvirker treningshverdagen. Samtidig kommer kampene svært tett. Derfor er det veldig gledelig og veldig sterkt at vi står med fire seire av fire mulige, sier Arendal-treneren.

Forventet seier

På spillermøtet før kampen la ikke Roger Risholt skjul på at han forventet tre poeng mot Rosenborg 2. På papiret var Arendal storfavoritt, med bakgrunn i de prestasjonene laget har levert til nå denne sesongen. Men det er alltid mulig å snuble, spesielt om man undervurderer motstanderen. Derfor var også seiersoppskriften enkel og krystallklar: det handler om å gi alt, løpe minst like mye som i tidligere kamper, ta alle duellene og gjøre jobben ordentlig fra første spark på ballen.

Som sagt så gjort.

Siktet mot krysset

For det tok altså bare rundt to minutter før Olav Hovstad satte ballen i mål. Midtstopperen, som fikk sin debut fra start i dette oppgjøret, fikk ballen på 14 meter. Han siktet mot krysset. Og plasserte ballen utenfor rekkevidden til RBK-keeperen. Iskaldt. Imponerende.

– Olav har vært god lenge og fortjente å få starte nå, sier Roger Risholt og legger til:

– Christer (Reppesgård Hansen) ble syk, så dermed var det opplagt at Olav skulle få starte. Han var god gjennom hele kampen. Han kommuniserte godt, viste lederegenskaper og tettet igjen bakerst sammen med Sune (Kiilerich), sier Roger Risholt.

Arendal økte til 2–0 etter 18 minutter. Tobias Hafstad fikk ballen rundt 16-meteren. Fyrte av og kunne notere seg for nok en scoring i Arendal-drakten etter at ballen gikk via en fot i feltet og i mål. Samme Hafstad satte også inn 3–0 etter snaue 40 minutter. Dermed står han allerede med tre mål i serien etter fire kamper som indreløper for Arendal Fotball.

Fire stolpetreff

Ermal Hajdari økte til 4–0 etter 52 minutter etter en glimrende angrep der han nok en gang kan takke Andreas Hellum for en perfekt pasning før scoringen. Den scoringen skulle vise seg å bli dagens siste, for Arendal valgte å kontrollere inn den siste drøye halvtimen. Men det kunne blitt veldig mange flere mål. Andreas Hellum hadde for eksempel fire stolpetreff (!), men ikke millimeterne på sin side.

– Han er enormt viktig for oss, sier Roger Risholt om den tidligere Mjøndalen-spissen.

Samtidig understreker Arendal-treneren at det ikke er enkeltspillere som avgjør denne kampen. Det er lagmoralen og samholdet som er det aller viktigste.

God fotball

– Jeg er kjempefornøyd med det vi viser som lag. Vi ser sterke ut i hver eneste kamp, og vi spiller god fotball. Rosenborg skapte i praksis ingenting, mens vi altså kunne scoret vesentlig flere mål. Nå står vi med ti scoringer og to innslupne mål på fire kamper. Og vi slipper aldri motstanderne til mer enn to-tre sjanser. Det gjør at vi er veldig vanskelige å slå, oppsummerer Roger Risholt.

Utover i kampen benyttet han anledningen til å gjøre mange bytter. Motivasjonen var enkel: med et veldig tett kampprogram, så er det viktig å gi spillere hvile, samtidig som det er like viktig at hele troppen blir mest mulig involvert. Mot Rosenborg 2 fikk til og med keeperreserve Mathias Skjævestad (16) verdifulle minutter på A-lagsnivå.

– Vi har åtte sørlendinger i aksjon i løpet av kampen. Det er vi også fornøyde med, sier Roger Risholt som hele tiden har vært tydelig på at han ønsker en tropp med mer lokal profil, samtidig som spillerne må være gode nok til å kunne kjempe i toppen av Postnord-ligaen.

Ser Fram til neste kamp

Arendal-troppen kommer hjem fra Trondheim sent mandag kveld. Og trenerteamet er allerede i gang med å planlegge neste seriekamp. For den er mot Fram på Norac stadion torsdag.

– Vi gleder oss veldig til å komme tilbake til Norac stadion og spille foran vårt eget hjemmepublikum. Vi håper veldig mange tar turen. Det betyr mye for oss å være på hjemmebane og kjenne at vi har publikum i ryggen, sier Roger Risholt som lover at det blir en ny kamp med ambisjon om å ta tre poeng.

– Norac stadion skal være vårt fort, sier han.

Og han gleder seg også over at det nærmer seg for både Stefan Mladenovic og Rasmus Lynge Christensen å være aktuelle for kamptroppen igjen, etter at begge har slitt med skader.

– Vi kommer til å trenge alle spillerne vi har utover sesongen. Vi må disponere troppen fornuftig med det kampprogrammet vi har nå, sier Roger Risholt.

Arendal-børsen

3 poeng: Tobias Hafstad

2 poeng: Andreas Hellum

1 poeng: Andreas van der Spa