Hjemmesnekret Ironman i hagen

ARENDAL: For familien Johansen i Arendal er interessen for langdistansetriatlon over gjennomsnittet høy. Flere av dem har fullført såkalte Ironman-distanser, flere steder rundt omkring i verden.

Og neste steg på veien var Ironman Nice i Frankrike. Alt var på plass med fly, hotell og startnummer. Men selv om det så stadig lysere ut, førte pandemien til at drømmen brast.

Konkurransen på den franske rivieraen blir det ikke noe av med det første.

– Klart det var en skuffelse. Mannen min Georg, min mor Venke og jeg hadde gledet oss til dette, sier Nora Johansen.

Ironman er en krevende triatlon-distansen. Deltakerne svømmer 3,8 kilometer, sykler 180 kilometer og løper avslutningsvis en maraton (42 kilometer).

Men så begynte familien Johansen å tenke seg om.

– Det er jo et fint triatlonmiljø her i Arendal. Hva om vi utfordret klubben til en uformell utfordring?

I løpet av kort tid bredte utfordringen seg. Og lørdag var 15 deltakere klare til dyst.

Noen hadde meldt sin deltakelse bare et par dager i forkant, og tok sikte på henge med så lenge strikken holdt. Andre hadde trent iherdig gjennom hele vinteren og var sånn sett godt forberedt.

Deltakerne svømte i tjernet Sørsvann, syklet runder i Arendal, Grimstad og Froland og løp deretter runder med selvbetjent drikkestasjon i hagen til Nora og Georg.

– Vi kalte det for fleip for Ironman Arendal og omegn, men strengt tatt var det aldri noen konkurranse. Det var en uformell treningsøkt. Noen tok den helt ut og fullførte hele distansen, andre bare svømte, eller svømte og syklet, forteller Nora. Det viktigste var at vi fikk en solid treningsøkt.

Dagene i forveien var værvarselet utrygt. Det ble snakket om både regn og tordenvær. Men på selve dagen ble det annerledes. I stedet ble det varmt, opp mot 25 grader faktisk.

– Det skulle vise seg å bli en utfordring i seg selv. Men det ble jo bra for de lokale butikkene da. Det var flere som måtte inn og handle både is og brus underveis, humrer Nora.

Dagen i sola ble lang og krevende. De første startet klokka seks på morgenen, og siste mann i mål var rundt klokka ni på kvelden. Og eldste deltaker var 66 år, som kom i mål etter 15 timer i løypa!

– Ja, mamma Venke måtte selvfølgelig være med, fra start til mål, forteller Nora.

Og det er nært sagt «selvfølgelig».

– Hun vet så absolutt hva hun går til, med både Norseman og Ironman Hawaii i erfaringsbanken.

Og hvordan gikk det for Nora selv?

– Nja, selve løpet var verre enn forventet, men det var greit å få en vekker. Det viktigste var likevel at det var så god stemning, med masse velvilje og positivitet.