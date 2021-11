Til tross for et år med blant annet hjernerystelse og sykdom, leverte Steffan Lundevold karrierebeste da han vant NM-sølv i styrkeløft.

TRONDHEIM: – Jeg er godt fornøyd med dette, selv om jeg skulle ha løftet enda mer dersom jeg ikke hadde kjent på ettervirkningene av en hjernerystelse jeg pådro meg i påsken, sier Steffan.

Tross en litt uheldig treningssyklus har han tilpasset seg etter beste evne og leverte karrierebeste i NM etter drøyt tre års seriøs trening som styrkeløfter. Treningen hans er lagt opp over fem dager i uken og rundt 2-2.5 timer per økt. Mye av tiden på trening er fokusert på løftene det skal konkurreres i: Knebøy (å sette seg ned med en vekt på ryggen og reise seg til man er utrettet i knær og hofte), benkpress (å senke en vekt ned til brystet, stoppe og dytte den opp igjen) og markløft (å løfte en vekt fra bakken og opp til du er utrettet i knær, hofte og rygg).

Krevende år

Treningen frem mot NM i Trondheim har vært preget av ulike situasjoner. Det har blitt en del avbrekk fra trening som følge av et par uhell (hjernerystelse, kink i nakken, sykdom) og øvrige situasjoner som oppstår i livet. Å miste verdifull treningstid opp mot et viktig stevne kan gjøre utøvere motløs. For Steffan går det meste med et smil.

Selve NM dagen kan være en prøvende opplevelse. Det er mange løftere og gjennomføringen kan ta 3-4 timer. Det er en lang periode å skulle være mentalt til stede for å løfte maksimalt med belastning. Med et usikkerhetsmoment med tanke på formen kan det fort være en nervepirrende opplevelse å gjøre seg klar for første løft (man kjører knebøy først, deretter tar man benkpress og til slutt markløft).

Fikk god støtte

Heldigvis fikk Steffan med seg en av mine andre utøvere, Gina Bakke Bolstad, som veileder på stevnet. Hun tok sølv i sin klasse dagen før og var klar for å hjelpe Steffan med det praktiske rundt løftingen slik at han kunne fokusere på det han gjør best: Å løfte tunge vekter. Planen var å samle mest mulig kilo på knebøy og benkpress slik at man kunne overraske på markløften. Steffan har nemlig et ess opp i ermet: En rå styrke i markløft.

På forhånd visste vi at det kom til å bli en kamp til siste løft for 2. eller 3. plass. Vi var klar over styrkenivået til konkurrenten da han nylig hadde løftet på VM. At det kom til å bli en kamp til siste slutt, ble bekreftet da samme person tok norgesrekord i knebøy på siste forsøket sitt (263 kilo). Gina og Steffan holdt hodet kaldt og valgte helt riktige vekter for Steffan sin dagsform: Han klarte alle forsøk i knebøy og benkpress. Han var plassert best mulig før markløften.

To alternativer

Underveis i oppvarmingen så vi at konkurrenten valgte å senke åpningsforsøket sitt i markløft. Sannsynligvis hadde norgesrekorden i knebøy en pris: Trøtt underkropp. Det lure her er å åpne trygt i markløften og følge konkurrenten slik at man kan velge akkurat riktig vekt for situasjonen. Det var to alternativer for Steffan: (1) Å håpe at konkurrenten bommer slik at han «kun» måtte løfte 290 kg eller (2) å høyne til 307.5 kg for å slå konkurrenten om han klarer sitt løft.

Basert på dagsformen til Steffan og konkurrenten virket det mest lurt å gå for alternativ (1). Pusten ble holdt da konkurrenten skulle ta sitt løft rett før Steffan. Etter litt kamp gikk stangen kontrollert opp, men stoppet rundt knær. Alt som manglet for å låse andreplassen var for Steffan å klare sitt løft på 290 kg og dermed plassere seg to kilo foran konkurrenten. Det gikk opp med god fart og det ble godkjent av dommerne. Annenplassen var sikret.

– Mitt neste mål er å løfte over 700 kilo totalt i et stevne. Dette hadde jeg med stor sannsynlighet klart om jeg hadde vært skadefri dette året, sier Steffan.